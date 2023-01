Limitowany do zaledwie 911 sztuk gamingowy fotel of Porsche i Recaro to coś, co pozwoli ci poczuć się w biurze, jak w sportowym aucie. Kosztuje “zaledwie” $2,499, co przy obecnym kursie daje ponad 10 tysięcy złotych.

Chcesz wyróżnić się w biurze? Kup gamingowy fotel od Porsche i Recaro.

Gamingowy fotel od Porsche i Recaro

Historia współpracy obu marek sięga jeszcze lat 60-tych, kiedy to zamontowano fotele Recaro po raz pierwszy w modelu 911. Wspólna pasja do motoryzacji i chęć zaspokojenia potrzeb klientów poprowadziła firmy do stworzenia fotela, który doda sportowych wrażeń również w… domowym zaciszu. Inspiracją dla tego fotela stał się model Porsche 911 GT3 R, który jest częścią wirtualnych wyścigów serii 24-godzinnego Le Mans. Fotele będą używane oczywiście przez team Porsche eSports.

Gamingowy fotel od Porsche to limitowana wersja Recaro Exo Platinum, wykonany z aluminium i wieloma ustawieniami. Zaprojektowany do każdego rodzaju podłogi z maksymalnym obciążeniem 150 kilogramów.

Porsche Recaro Exo Platinum Porsche Recaro Exo Platinum Porsche Recaro Exo Platinum Porsche Recaro Exo Platinum Porsche Recaro Exo Platinum Porsche Recaro Exo Platinum

Cena, jak wspomniałem wynosi $2,499 dolarów. Warto dodać, że powstanie tylko 911 egzemplarzy. Można je kupić przez Porsche Design Store w intrenecie lub u dealera.