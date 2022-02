Chciał ukarać swoje dzieci. Wyłączył internet całej wiosce

Korzystanie z komputera przez osoby nieletnie często wiąże się z uzależnieniem, dlatego rodzice robią różne rzeczy, aby odciągnąć je od tego zajęcia. Pewien mężczyzna z Francji postanowił odciąć swoim dzieciom internet. Zrobił to tak niefortunnie, że pozbawił dostępu do sieci całą wioskę.

Wyłączył internet, bo dzieci spędzały zbyt dużo czasu przed komputerem

Uzależnienie od komputera jest dość częstym problemem w dzisiejszej społeczności. Problem ten często dotyczy nieletnich, jednak z uzależnieniem walczą również dorośli. Walka z tym nie jest łatwa, jednak wszystko da się osiągnąć – lepszymi lub gorszymi sposobami. Pewien mężczyzna z Francji chciał ograniczyć dostęp swoich dzieci do komputera. Nie wszystko jednak poszło po jego myśli.

Jak można ograniczyć korzystanie z komputera dzieciom? Odcinając im internet. Na taki pomysł wpadł mężczyzna mieszkający w pewnym francuskim miasteczku. Ojciec twierdził, że jego pociechy spędzają przed komputerem zdecydowanie za dużo czasu, a brak dostępu do internetu miało sprawić, że od niego odejdą. Niestety, wykorzystywany przez niego zagłuszacz sygnału skutecznie pozbawiał dostępu do sieci nie tylko jego dom, ale również całe miasteczko.

Zagłuszacz był tak mocny, że wyłączył sieci w sąsiednim miasteczku. Teraz może trafić do więzienia.

Mężczyzna na pewno nie spodziewał się tak wysokiej skuteczności swojego urządzenia. Przez zagłuszacz, który wykorzystywał do odcinania internetu w swoim domu, dostęp do sieci i usług internetowych traciło również całe miasteczko. Dostawca połączenia z zaniepokojeniem przyjmował kolejne zgłoszenia wiedząc, że według ich danych internet działa poprawnie. Sprawa trafiła do Krajowej Agencji Częstotliwości (Agence Nationale des Frequences). Okazało się, że w miasteczku działa potężny zagłuszacz, który blokuje wszelkie transmisje radiowe.

Zagłuszacz był tak mocny, że pozbawił dostępu do sieci całe sąsiadujące miasteczko. Źródło: ANFR

Po sprawdzeniu wszelkich tropów okazało się, że zagłuszacz jest tak mocny, że pozbawił dostępu do sieci całe sąsiadujące miasteczko, a cały tajemniczy plan mężczyzny został odkryty. Pomimo tego, że ojciec nie miał w zamiarach zrobić niczego dobrego, a jedynie zadbać o zdrowie swoich dzieci, to czekają go przykre konsekwencje. Używanie tego typu urządzeń jest nielegalne we Francji, dlatego też mężczyzna może otrzymać karę do 30 tys. euro oraz do sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło Bleeping Computer/ANFR