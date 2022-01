Chiny zeskanują twarze dzieci. Tak rząd skontroluje ich czas przed PC!

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym, że Chiny wprowadzają mocne ograniczenia. Dotyczyły one dzieci. Wszystkie z nich miały jak najbardziej ukrócić czas spędzania przed komputerem, czy smartfonem. Kontrolowanie tego procesu jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ podważa etykę prywatności. Chiński rząd prywatnością swoich obywateli przestał przejmować się już dawno temu.

Chiny wprowadzają kolejne ograniczenia dla nieletnich

Chiński rząd mocno ingeruje w życie swoich obywateli. W połowie roku wprowadził on ograniczenia, które pozwalają nieletnim na korzystanie z komputera przez łącznie trzy godziny tygodniowo. To nie wszystko, ponieważ nieletni mogą oglądać TikToka przez jedynie 40 minut dziennie od 6:00 do 22:00. Wszystko po to, aby odciągnąć najmłodszych od ekranów i zmniejszyć ryzyko uzależnienia.

Rząd nakłada restrykcje również na dorosłych. Chiński rząd zdecydował, że piłkarze nie mogą mieć tatuaży. Według nich mają oni jak najlepiej reprezentować dziedzictwo kulturowe i są wzorem dla milionów nieletnich. Dlatego też powinni je zakrywać, a najlepszym rozwiązaniem według rządu jest ich usunięcie.

Jeśli system wykryje, że z konta korzysta nieletni, będzie wymagał skanu twarzy

W Chinach rozpoczynają się zimowe ferie i chiński rząd chce w dalszym ciągu kontrolować to, ile czasu przed komputerem spędzają nieletni. Pojawił się więc pomysł, który jest niezwykle kontrowersyjny. Tencent Games poinformował wszystkich użytkowników ich gier wideo o nowej metodzie weryfikowania logowania do gier.

Zimowe ferie trwają od 17 stycznia do 15 lutego, a dzieci mogą korzystać z komputera przez godzinę czasu w dniach, które zostały wcześniej wskazane przez rodziców. Jeśli system uzna, że na koncie zalogowała się niepełnoletnia osoba, poprosi o skan twarzy. Tak samo stanie się w przypadku próby zakupu waluty w grze lub, kiedy ktoś będzie chciał aktywować konto na wielu urządzeniach. Co więcej, nawet w przypadku osób w wieku co najmniej 55 lat, Tencent Games będzie wymagało skanu twarzy, kiedy gra zostanie uruchomiona w nocy.

