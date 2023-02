Pojedynek Club Brugge vs Benfica może wydawać się wielu czymś gorszymi, niż hitowe spotkanie Borussi Dortmund z Chelsea, to jednak portugalski klub wygrał swoją grupę, a drużyna z Belgii zajęła drugie miejsce w grupie, w której było też Atletico Madryt i Bayer Leverkusen. Gdzie oglądać mecz?

Portugalski klub wygrywa grupę, Belgowie zostawiają w tyle duże kluby

Można śmiało stwierdzić, że zarówno Benfica Lizbona, jak i Club Brugge są największymi pozytywnymi zaskoczeniami tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Oba kluby w teorii miały najwyżej zakwalifikować się z trzeciego miesjca do Ligi Europy, jednak już dziś rozegrają swoje spotkanie w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz Club Brugge vs Benfica zapowiada się więc bardzo ciekawie!

Club Brugge vs Benfica. Gdzie oglądać mecz w internecie?

Benfica została jeszcze większym zaskoczeniem niż belgijski klub, ponieważ wygrała swoją grupę, w której mierzyła się przecież z PSG, Juventusem i Maccabi Hajfą. Co prawda Portugalczycy skończyli z takim samym bilansem punktowy, bramkowym i różnicą bramek co PSG, to jednak oni uplasowali się na szycie tej grupy. Juventus nawet nie miał podjazdu do tej dwójki. Klub z Brugii również odniósł ogromny sukces, ponieważ ustąpił jedynie FC Porto, a w grupie mieli jeszcze Bayer Leverkusen i Atletico Madryt!

Club Brugge vs Benfica – gdzie oglądać mecz?

Pojedynek Club Brugge vs Benfica z pewnością zapowiada się bardzo ciekawie. Wydaje się, że faworytem tego spotkania będą goście, bo w końcu wygrali swoją grupę, jednak z pewnością klub z Brugii postawi się, tak jak zrobił to w meczach z Atletico Madryt i Bayerem Leverkusen. Niemniej jednak Club Burgge w ostatnich pięciu meczach ligowych zanotował tylko jedno zwycięstwo i cztery remisy. Z kolei Benfica Lizbona idzie po mistrzostwo kraju i w ostatnich pięciu spotkaniach notują bilans czterech zwycięstw i jednego remisu.

Club Brugge vs Benfica. Gdzie oglądać mecz w internecie? Fot. Twitter @ChampionsLeague

Gdzie więc oglądać mecz Club Brugge vs Benfica? Spotkanie to rozpocznie się o 21:00 na Jan Breydel Stadium. Transmisja pojedynku będzie dostępna na platformie Polsat Box Go oraz kanale Polsat Premium Sport 2.