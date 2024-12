Co kupić facetowi na święta w 2024? Prezenty dla mężczyzny

Boże Narodzenie zbliża się nieubłaganie. Zazwyczaj pod choinką znajdujemy prezenty. Co kupić facetowi na święta? Sprawa nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać, aczkolwiek mamy kilka pomysłów. Sprawdź, jakie prezenty dla mężczyzny mogą okazać się dobrym wyborem.

Co kupić facetowi na święta? Oto praktyczne pomysły na prezenty.

Czasu coraz mniej, a fajnie podarować bliską osobę, prawda? Dlatego też postanowiłem zrobić zbiór fajnych, a co najważniejsze praktycznych prezentów dla mężczyzn, chociaż nie ukrywam – niekoniecznie tylko o facetów chodzi. Część z nich równie dobrze można wykorzystać jako prezenty dla kobiet, bo w sumie, czemu nie? Tak czy inaczej, skupiałem się głównie na elektronice, chociaż nie jest to mój wyznacznik świątecznego poradnika zakupowego w tym roku.

Co kupić facetowi na święta? Sprawdź nasze propozycje

Nie jest tak łatwo kupić prezent. Osobiście wolałbym coś, co faktycznie mi się przyda, a nie produkt, który będzie mnie cieszył pół dnia, a później wyląduje w kącie. Dlatego też uważam, że przemyślany wybór to podstawa. Postanowiłem przygotować pomysły na prezenty świąteczne z różnych kategorii. Dlaczego? To proste. Zaprezentuję elektronikę, a ktoś będzie szukał czegoś zupełnie innego, na przykład jakiś rzeczy dla majsterkowiczów. I właśnie od nich zaczniemy.

Prezenty dla fanów majsterkowania

Tak naprawdę, tutaj mamy wielkie pole do popisu. Można zacząć od zestawu narzędziowego, który faktycznie sprawdzi się w każdym warsztacie przydomowym. Co ważne, wcale nie musicie wydawać bardzo dużej kwoty, by kupić coś fajnego. Przykładem są zestawy narzędziowe polskiej firmy YATO. Możemy kupić te podstawowe z kilkunastoma sztukami elementów, jak i te zaawansowane, które mają ich kilkaset. Mało tego, możemy kupić nie tylko walizkę, ale i całą skrzynię z narzędziami, takimi jak grzechotki, wszelkiego rodzaju klucze nasadkowe i tak dalej.

Coś innego? Może nieco tańszego, dla amatorów? Żeby nie było, wcale nie świadczy to o tym, że produkty tej firmy są gorsze. Zdecydowanie nie. Po prostu raczej będą skierowane do osób, które sporadycznie będą je wykorzystywać. Mam na myśli Parkside, który jest dostępny zarówno w Kauflandzie, jak i w Lidlu. Wkrętarka, szlifierka i ogólnie wiele produktów zarówno do ogrodu, jak i do warsztatu to według mnie bardzo fajny pomysł, jeśli zastanawiasz się co kupić facetowi na święta.

Prezenty dla fanów wędkarstwa

Tutaj to dopiero wybór jest przeogromny. Jeśli mężczyzna wędkuje, ma już zapewne swój sprawdzony sprzęt. W takim razie dobrym wyborem będą na przykład przynęty, haczyki, żyłki i plecionki i wszelakiego rodzaju akcesoria, które czasami się zrywają, gdy wyciąga suma, tak zwanego olimpijczyka. Oczywiście, wędkarz nigdy nie będzie narzekał na podbieraki, podpórki, siatki na ryby czy sygnalizatory. Nie ma fajnego siedziska? To również będzie bardzo dobry pomysł na prezent. Jeśli chcesz ambitnie podejść do tematu, zapytaj jaką metodą łowi. Jeśli chodzi na karpie, raczej trudno będzie go zachęcić do zmiany na sportowy spining, chociaż kto wie?

Prezent dla fana motoryzacji

Nie sposób pominąć naszą liczną część czytelników, którzy zafascynowani są motoryzacją. Oczywiście, można zaliczyć do tego grona majsterkowiczów, ale mam jeszcze kilka fajnych, a przede wszystkim pewnych pomysłów, które mogą sprawdzić się jako prezent na święta.

Zacznijmy od „klasyki”, jaką są wideorejestratory. Taki sprzęt według mnie powinien być obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu. Coś konkretnego? Oczywiście, jednak wszystko zależy od waszego budżetu. Po kilkudziesięciu kamerach samochodowych, jakie przetestowałem, stwierdzam, że bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości cieszą się wideorejestratory marki Prido. Na tyle je cenię, że przygotowałem osobny poradnik zakupowy, w którym pojawiają się konkretne modele w różnych przedziałach cenowych.

A teraz coś mniej oczywistego, ale świetnego i praktycznego zarazem. Mowa o tak zwanym jump starterze. Co to takiego? Jest to taki „powerbank” do samochodu. Rozładuje Ci się akumulator? podpinasz takie urządzenie i dzięki temu możesz odpalić auto. Sprawdzonym modelem jest MIKAVI ENERJUMP 1, który dodatkowo posiada kompresor powietrza. W skrócie, posiadacz takiego urządzenia nie tylko odpali unieruchomiony pojazd, ale także będzie bohaterem, który uratuje niejednego sąsiada. Wiesz jak długo będzie chodził dumny?

Prezent dla sportowca

Niezależnie od tego czy mówimy o biegaczu, piłkarzu, siatkarzu czy koszykarzu, są takie grupy prezentów, które można śmiało nazwać uniwersalnymi. Przykłady? Pierwszy z brzegu: koszulka termoaktywna. Ewentualnie kurtka, szalik, bądź komin lub czapka. Niezwykle praktyczna rzecz, która zawsze się przydaje. Jeśli facet jest fajnem jakiegoś konkretnego sportowca, albo drużyny – kup mu koszulkę, a może bilet na mecz? Sklepów z takimi rzeczami jest tak dużo, że z pewnością znajdziesz coś fajnego i, co ważne, niezależnie od wieku obdarowanej osoby, zawsze trafisz na fajny i praktyczny prezent.

Prezenty dla mężczyzny, który lubi gadżety elektroniczne

O ile wcześniej pisałem ogólnikowo, o grupach produktów, a nie o konkretnych prezentach, teraz chciałbym przejść do części, w której faktycznie ulokuję specyficzne urządzenia. Pozostając przy temacie produktów dla sportowców, dodajmy do tego odrobinę elektroniki. No, może większą odrobinę.

Smartwatche

Zacznijmy od jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli, jakim jest oczywiście Apple Watch Series 10, który testowaliśmy. Świetny smartwatch, który został wyposażony w zaawansowany wyświetlacz, lepszą baterię, która dodatkowo szybciej się ładuje i, co najważniejsze, jeśli posiadasz iPhone, będzie to najlepiej integrujący się nowoczesny zegarek z Twoim smartfonem. Przetestowałem wiele różnych modeli od praktycznie większości producentów i nieważne jak zaawansowany będzie dany smartwatch, integracja urządzeń pracujących z wykorzystaniem tego samego ekosystemu będzie stała na najlepszym poziomie.

Okej, zgadzam się. Nie każdy chce wydawać tak dużą kwotę na smartwatch. Dla takich osób również mam alternatywę i to naprawdę tanią. Za trzysta złotych możecie kupić bardzo ciekawy model – Infinix XWatch 3 Plus, który został wyposażony w ekran AMOLED, szereg funkcji do monitorowania aktywności (zarówno chodzi o zdrowie, jak i o sport) i możliwość odbierania połączeń bezpośrednio z zegarka. Oczywiście, nie jest to jakiś wybitnie wydajny model ale w tej cenie jest bardzo dobrym wyborem.

Słuchawki

W tym przypadku mam dwie propozycje. Pierwsza to testowane przez nas w czerwcu bieżącego roku słuchawki Motorola moto buds+. Bardzo dobra jakość dźwięku, dobry stosunek jakości do ceny i oczywiście ANC, a więc aktywna redukcja szumów „na pokładzie”. Nie każdy jednak lubi takie słuchawki. Ja osobiście nie przepadam za modelami dousznymi, wolę „klasykę”, a więc modele nauszne, z pałąkiem, a najlepiej na kabelku. Dla tych, którzy chcą iść z duchem czasu i jednak mieć faktycznie dobre słuchawki nauszne bezprzewodowe, sugeruję zwrócić uwagę na Apple AirPods Max. Testował je Karol, pozytywnie się o nich wypowiada, aczkolwiek sugeruję przeanalizowanie jego recenzji na ich temat.

Smartfony i tablety

Zastanawiasz się co kupić facetowi na święta? Jeśli masz odpowiedni zasób pieniędzy, możesz wybrać smartfon, natomiast w przypadku, gdy posiada dobry model, a np. często podróżuje, fajną opcją na prezent będzie tablet. Zresztą, zobacz.

Na pierwszy ogień idzie testowany przez nas od premiery iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Zdecydowanie, produkty Apple przodują w tym przypadku. Oferują bardzo dobrą wydajność, która będzie sprawdzać się przez długi czas. Mało tego, najnowsze flagowe modele cechują się świetnymi aparatami, a przecież ważne jest archiwizowanie różnych momentów, których doświadczamy, w życiu, prawda? Do tego dochodzą bardzo dobre (do tego Apple nas przyzwyczaiło) ekrany z cienkimi ramkami. Czego chcieć więcej?

OK, dobrze. A co mają zrobić ci, którym niestety zdarza się zniszczyć sprzęt? Dla nich również mam rozwiązanie, które testuję od dłuższego czasu. Mam na myśli smartfon Motorola edge 50 neo, który może „pochwalić się” nie tylko bardzo dobrymi parametrami technicznymi, lecz także certyfikatem militarnym. Solidny, wydajny, wygodny w codziennym użytkowaniu smartfon, który warto rozważyć jeśli chodzi o pomysły na prezent dla faceta.

Wspominałem jeszcze o tabletach. Rzecz jasna, nie mogę ich pominąć. Fakt, dużo tu produktów Apple ale cóż mogę zrobić – są dobre, odpowiednio wykonane, oferują wysoką wydajność. Jednym z takich modeli jest iPad mini, który może współpracować z rysikiem Apple Pencil Pro, obsługuje wydajny standard Wi-Fi 6E, a także kusi bardzo dobrą jakością wyświetlacza. Co ciekawe, tylny aparat, który jest wykorzystany w tym modelu obsługuje HDR 4, a także cechuje się tak zwanym uczeniem maszynowym, by wykrywać i skanować dokumenty bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Masz tablet, ale przydałoby się etui z klawiaturą, prawda? Na to też coś poradzimy.

Akcesoria Logitech do tabletów

Tutaj raczej nie będę się rozpisywał. Marka Logitech, której produkty często gościmy w redakcji oferuje bardzo dobre jakościowo etui z podświetlaną i, co ciekawe, odłączaną klawiaturą z trackpadem do różnych modeli tabletów – w tym do iPadów. Warto odwiedzić stronę Logitech by sprawdzić, który model pasuje do waszego tabletu, jednak pewne jest jedno – to bardzo dobry jakościowo produkt, który posłuży przyszłemu właścicielowi przez bardzo długi czas.

Pomysły na prezenty dla tych, którzy dużo pracują

Tak, wiem, nie powinniśmy się przemęczać – to fakt. Jeśli jednak ktoś z Waszych znajomych pracuje dużo przy komputerze, powinien wyposażyć swoje stanowisko w odpowiednie akcesoria. Mam tu na myśli między innymi dobrą klawiaturę i mysz. Czy mam sprawdzone pomysły w tym przypadku? Oczywiście, że tak! Zacznijmy od myszki. W tym przypadku klasyka gatunku, flagowiec, jeśli chodzi o „gryzonie” komputerowe do zastosowań biurowych. Nie mogło być inaczej – mowa o Logitech MX Master 3S. To według Karola biurowy ideał i zdecydowanie się z nim zgadzam.

Jeśli chodzi o wspomniane ideały, które trafią na biurka, sugeruję klawiaturę, którą możecie zakupić w zestawie z myszką, ale i osobno, jeśli taka jest wasza wola. Mowa o Logitech Signature Slim Keyboard K950, która także była przez nas testowana i cóż, ciężko się w jej przypadku do czegokolwiek przyczepić. To solidny model, który sprawi, że praca z klawiaturą wejdzie na wyższy poziom. Zdecydowanie, jest to jeden z topowych wariantów, jeśli chodzi o peryferia komputerowe.

Co kupić facetowi na święta, by przydało się wszystkim?

Mam jeszcze pomysł, który może się sprawdzić… w domu. I co ciekawe, kupujesz taki prezent facetowi, ale tak naprawdę wszyscy będą z niego korzystać. Brzmi samolubnie? Cóż, zależy jak na to patrzymy. Tak czy inaczej, tym pomysłem jest produkt z kategorii AGD, który chwalę na lewo i prawo. Mowa o robocie odkurzającym MOVA E30 Ultra, który jest po prostu idealny w swojej półce cenowej. Niedrogi, wydajny, sam wymienia wodę i skutecznie nie tylko odkurza, ale i mopuje podłogi. Możesz śmiało powiedzieć facetowi, że ten obowiązek domowy będzie uznawany jako jego, a on za sprawą aplikacji szybko uruchomi robota i będzie chodził dumny, chwaląc się wszystkim, jak skutecznie i efektownie wymył podłogę.

Co kupić facetowi na święta? Kupuj prezenty świąteczne z głową

To chyba wszystko, co mam do zaproponowania w tym roku. Jedno jest pewne – kup coś, co faktycznie będzie używane. Nie ma nic gorszego, niż wydawanie pieniędzy na produkt, który za chwilę wyląduje w kącie i nikt z niego nie będzie korzystał, prawda? Dlatego warto zastanowić się nad tym, co faktycznie może przydać się facetowi. Fakt, czasu jest niewiele, ale dasz radę – z pewnością kupisz coś fajnego.