Mikołaj last minute? Jeśli zastanawiasz się jaki będzie najlepszy prezent na mikołajki dla faceta, który lubi motoryzację i kocha swój samochód, zobacz kamery do auta Prido. To świetne wideorejestratory, które osobiście sprawdzałem, dlatego zdecydowanie wiem, że jest to solidny sprzęt.

Powtarzałem to wielokrotnie i znów muszę to zrobić. Ilość samochodów na drogach sprawia, że lepiej posiadać „monitoring” nagrywający zdarzenia, których jesteśmy świadkami. Nie wiesz czy ktoś przypadkiem nie uderzy w Twój samochód na parkingu i nie odjedzie bez słowa, a Ty zostaniesz z rysą na zderzaku. A ta przecież boli, oj boli, prawda? Dlatego nie ma co się zastanawiać. Wideorejestrator to super prezent na mikołajki dla faceta. W sumie, dla kobiety również. Dlatego też niezależnie od tego czy robisz prezent komuś, a może sobie i dbasz o swoje auto, kamera samochodowa będzie super pomysłem. Z pewnością, będzie to podarunek, który ta osoba będzie używała, a nie rzuci w kąt, jak w wielu przypadkach, gdy dajemy „byle co, byle dać”.

Prezent na mikołajki dla faceta? Zobacz kamery do auta Prido

Jaki wideorejestrator będzie najlepszy na prezent?

O kamerach samochodowych pisałem wielokrotnie. Tworzyłem przeróżne porównania, choćby to zestawienie wideorejestratorów 2024, które podzieliłem na różne kategorie cenowe. Dlaczego akurat w tym artykule, który właśnie czytasz wybrałem Prido? Cóż, to proste. Jest to sprawdzona marka oferująca sprzęt dobrze wyceniony i przede wszystkim solidny. Wybierasz dowolny model i możesz być pewny, że posłuży przez długi czas Tobie, bądź komuś, komu chcesz sprezentować kamerę. Wiem, co piszę, poważnie. Każdy z modeli Prido został dokładnie przeze mnie przetestowany, posiadam próbne nagrania przygotowane zarówno w dzień, jak i w nocy. Mało tego, obecnie w sieci Media Expert obowiązuje promocja „kasa wraca”, dzięki której możesz zaoszczędzić nawet 200 złotych, które przeznaczysz np. na kolejny wideorejestrator. Poznajmy polecane kamery samochodowe jako prezent na mikołajki.

Prezent na mikołajki dla faceta? Zobacz kamery do auta Prido

Oto kamery do auta Prido – świetny prezent na mikołajki dla fana motoryzacji

Cóż, nie chcę was zanudzać, dlatego w skrócie przedstawiam szczegóły każdej z kamer samochodowych. Oczywiście, dodam również linki do materiałów wideo, abyście mogli sprawdzić jak sobie radzą w różnych warunkach pogodowych.

Prido Easy FHD

Zaczynamy od jednej z najnowszych kamerek marki Prido. Fakt, to podstawowy model, aczkolwiek świetnie spełniający swoje zadanie. Nagrywa w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Wideorejestrator Prido Easy FHD posiada mały ekranik, jednak urządzeniem sterujemy z aplikacji Prido GO dostępnej na smartfony z iOS (Apple iPhone) oraz z Androidem. Kamera łączy się z naszym telefonem za pomocą sieci Wi-Fi. Obsługa jest banalnie prosta, sprzęt bardzo dobrze wykonany, a jakość nagrań zobaczycie na poniższym materiale wideo.

Cena: 199,99 zł w ramach promocji „kasa wraca” organizowanej z siecią Media Expert. Dodam tylko, że będzie ona trwać do 15 stycznia 2025 roku, dlatego jeśli nie na mikołajki, to może kamera trafi pod choinkę, na święta albo tak po prostu, na nowy rok?

Prido Easy 2K

To chyba mój ulubieniec jeśli chodzi o kamery do auta Prido z serii Easy. Bardzo dobra jakość nagrywanego obrazu połączona z atrakcyjną ceną. Oczywiście, nie za brakło GPS! Finalnie mamy sprzęt niemal idealny. Tak jak pozostałe modele z tej serii, obsługujemy ją za pomocą aplikacji. Łączność jest bardzo łatwa, a dzięki Wi-Fi praktycznie w kilka chwil wszystkie nagrania lądują na nośnik danych zamontowany w naszym smartfonie. Jeśli chodzi o jakość materiałów, możecie obejrzeć powyższy film, gdzie prezentowałem wszystkie trzy wideorejestratory Prido Easy. Aby ułatwić, sugeruję przejście od razu do minuty 4:20, gdyż wtedy zaczyna się podgląd z Prido Easy 2K

Cena: 199,99 zł w sieciach Media Expert, Avans oraz Electro.pl.

Kamery do auta Prido Easy to bardzo dobry wybór jeśli chodzi o prezent na mikołajki dla faceta.

Prido i5

W pewnym sensie… nieśmiertelna kamera samochodowa tej marki. Znam ją „odkąd pamiętam”. Solidny sprzęt, niezawodny, aczkolwiek raczej z tych podstawowych wideorejestratorów. Nagrywa obraz w Full HD, kąt widzenia wynosi 150 stopni. Bez fajerwerków ale nie każdy ich potrzebuje, prawda? Jeśli interesuje was to, jaką jakość nagrań oferuje, możecie obejrzeć film, który prezentuję poniżej.

Cena: 315 zł w Media Expert. Tak, model ten bierze udział w ofercie promocyjnej, gdzie można zyskać zwrot aż 50 zł w przypadku tego modelu. Po szczegóły odsyłam na stronę sieci elektromarketów.

Prido Easy 4K

Co kupić jako prezent na mikołajki dla faceta? Polecają się kamery do auta Prido. Jedną z nich jest model Easy 4K, a więc „topowy” wideorejestrator z tej serii. Oczywiście, ma GPS, a więc widzimy z jaką prędkością porusza się auto. Do tego bardzo dobra jakość nagrań – 4K. Jak na serię Easy przystało, komunikujemy się z wideorejestratorem za pośrednictwem aplikacji, która wykorzystuje Wi-Fi. Wszelkie ustawienia, podgląd nagrań i tak dalej widzimy w oprogramowaniu na nasze smartfony. Wygodne, to trzeba przyznać. Jakość kamery? Rewelacyjna, jak na Prido przystało.

Cena: Prido Easy 4K został wyceniony na 349,99 zł. W tym przypadku kupując wideorejestrator w sieci Media Expert możemy liczyć na zwrot na poziomie 50 zł.

Wideorejestratory Prido Easy FHD, 2K i 4K.

Prido i7 Pro

Minęło kilka lat od premiery tego modelu, a jest to nadal jedna z topowych kamer dostępnych na rynku. Nic dziwnego – ma wszystko to, czego moglibyśmy oczekiwać od solidnego wideorejestratora. Łączność Wi-Fi, czytelny, duży ekran. Fakt, zabrakło GPS, jednak wiem, że nie każdy tego rozwiązania oczekuje. Mamy za to wysoką rozdzielczość nagrań: 2560 x 1440 pikseli, a także szeroki kąt widzenia wynoszący 150 stopni.

Cena: 499 zł. Jeśli wybierzecie się na zakupy do Media Expert, możecie liczyć na zwrot na poziomie 100 zł. Wszystkie wskazówki znajdziecie na stronie tej sieci elektromarketów.

Prezent na mikołajki dla faceta? Zobacz kamery do auta Prido takie jak model i7 Pro Wi-Fi.

Prido X6 oraz Prido X6 GPS

Najlepszy wideorejestrator jako prezent na mikołajki dla faceta? Jeśli chodzi o kamery do auta Prido, dobrym rozwiązaniem, o ile lubicie tego typu modele (instalowane na lusterku wstecznym) będą X6 oraz X6 GPS. Różnice są niewielkie i w sumie sprowadzają się do tego, że jeden z nich ma moduł GPS, drugi natomiast nie posiada go w zestawie. Oba natomiast posiadają drugi obiektyw, który służyć będzie jako kamera cofania – niezwykle praktyczny gadżet. Do tego dobra jakość nagrań i mamy świetny sprzęt do samochodu. Widzicie, kamery do auta Prido to faktycznie dobry pomysł na prezent.

Cena: Prido X6 wyceniono na 649,99 zł, natomiast Prido X6 GPS kosztuje 699,99 zł.

Kamery do auta Prido X6 i X6 GPS. Dobry pomysł na prezent mikołajkowy.

Prido i9

Waga ciężka jeśli chodzi o kamery do auta Prido. Ba, wręcz można powiedzieć, że to flagowiec tej marki. Prido i9 posiada 3-calowy ekran, łączność Wi-Fi, GPS, a nawet możliwość sterowania głosowego. Do tego dochodzi wybitnie dobra rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli i mamy wideorejestrator idealny. Jeśli chodzi o wspomniane materiały wideo, będziecie je mogli obejrzeć na filmie załączonym poniżej.

Cena: 799 zł. Obecnie model ten dostępny jest między innymi za pośrednictwem portalu Allegro.pl. A dlaczego nie w Media Expert? To proste. Model ten cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że został wyprzedany, ale wróci, wróci – nie bójcie się.