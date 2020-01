Zbliża się weekend, a co oznacza więcej czasu dla siebie. Nie każdy z nas lubi spędzać wieczory w knajpach czy klubach i wybiera relaks w domowym zaciszu. Po ciężkim tygodniu pracy odpoczynek jest nawet wskazany, dlatego najczęstszą formą leniuchowania podczas weekendu jest oglądanie filmów czy seriali. Obecnie do naszej dyspozycji mamy kilka serwisów streamingowych, których biblioteka obejmuje tysiące propozycji. Z powodu tak dużej listy propozycji ciężko jest coś wybrać i najczęściej kończymy na oglądaniu tego samego filmu lub rozpoczęcia oglądanego serialu na nowo. Dziś przedstawię filmy i seriale, które odpowiedzą na pytanie co oglądać w weekend na CDA, Netflix i HBO GO.



Co oglądać w weekend – Netflix

Netflix to najpopularniejszy serwis streamingowy na świecie. Setki tysięcy propozycji filmowych czy seriali potrafią przyprawić o ból głowy użytkownika serwisu Netflix. Na tej platformie znajdziemy różnego rodzaju gatunki, dlatego też jeśli jesteśmy zdecydowani na konkretny gatunek na pewno coś znajdziemy.



Wiedźmin (2019)

Propozycje z serwisu Netflix zaczniemy nie od czego innego jak od najgłośniejszego serialu ostatniego miesiąca jakim jest Wiedźmin. Geralt z Rivii to zmutowany łowca potworów, który szuka swojego miejsca przemierzając świat. Los jednak ma dla niego inne plany. Jego przeznaczeniem jest odszukanie Ciri, dziewczyny o wyjątkowych zdolnościach. Biały Wilk, bo tak potocznie zwany jest Geralt, na swojej drodze spotyka potężną czarownice Yennefer, a także sympatycznego barda Jaskiera.



Główną rolę w serialu odgrywa Henry Cavill znany przede wszystkim z roli Supermana. Brytyjski aktor ten świetnie sprawdza się w roli Rzeźnika z Blaviken, tak jakby był urodzony do tej roli. Jego ekspresje w tej roli przeszły już do internetowej historii. W serialu ujrzymy też polskie akcenty, ponieważ niewielką rolę odegrał tutaj Maciej Musiał, a niektóre sceny nagrywane były w miejscowości Podzamcze. Dużo akcji, walki potworów i fajne krajobrazy. Serial ma 8 odcinków, z czego praktycznie każdy trwa ponad godzinę. Idealna propozycja na weekend.



Irlandczyk (2019)

Jeśli jednak nie interesują was seriale, a chcielibyście oglądnąć film to zdecydowanie najciekawszą propozycją jest Irlandczyk. Historia skupia się wokół byłego płatnego zabójcy, który wraca do przeszłości. Frank Sheeran, bo tak właśnie nazywa się główny bohater, ujawnia sekrety rodziny Bufalino, których jako lojalny członek strzegł przez kilkadziesiąt lat.

Największą zaletą Irlandczyka jest jego gwiazdorska obsada – Robert De Niro, Al Pacino czy Joe Pesci to crème de la crème aktorskiej sztuki. Film określany jest jako arcydzieło i nie sposób temu zaprzeczyć. Produkcja ta została nominowana do 64 nagród w przeróżnych plebiscytach, z czego w sześciu z nich odniosła sukces.



Mimo, że film trwa trzy i pół godziny, to jest to czas warty poświęcenia.



Co oglądać w weekend – HBO Go

HBO to popularna sieć telewizyjna, która słynie z tworzenia światowych hitów takich jak chociażby Gra o tron. Oczywiście jak na takiego giganta przystało w swojej ofercie posiada również platformę streamingu, czyli HBO Go. Nie znajdziemy tutaj aż tylu tytułów jak w przypadku Netflixa, jednak to nie znaczy, że jest gorzej. W przypadku HBO Go tytuły są bardziej wyselekcjonowane, dlatego też niektórzy preferują właśnie ten serwis.



Wataha (2014 – 2019)

Jeśli mówimy o czymś ciekawym na HBO Go to nie możemy pominąć Watahy. Polski serial bije rekordy popularności w naszym kraju, i chyba nie przesadzę kiedy napiszę, że jest to najlepszy polski serial ostatniej dekady. Fabuła skupia się wokół polskiej bieszczadzkiej Straży Granicznej. Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym to zginęli jego przyjaciele oraz ukochana. Z kolejnymi sezonami serialu akcja nabiera tempa i pojawiają się inne, ciekawe wątki.

Na platformie HBO Go dostępne są już trzy pełne sezony, z czego każdy z nich ma po 6 odcinków. Idealne rozwiązanie dla osób, które planują spędzić cały weekend w łóżku zbierając siły na kolejny tydzień. W obsadzie znajdziemy klasowych aktorów takich jak Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Zieliński, Aleksandra Popławska, Jacek Lenartowicz czy Jarosław Boberek. Wspaniała gra aktorska w połączeniu z pięknymi widokami bieszczadzkich terenów strasznie wciąga.



Glass (2019)



Jeśli nie macie ochoty na serial, to ciekawą propozycją na platformie HBO Go może okazać się Glass. Film ten jest kontynuacją filmu Niezniszczalny z 2000 roku oraz Split z 2017. Jeśli chcemy wiedzieć o co chodzi w całym tym uniwersum warto zapoznać się z wcześniejszymi tytułami. W ostatniej części ponownie wracamy do osoby strażnika Davida Dunna. Dunn dzięki swojej nadprzyrodzonej sile próbuje stawić czoła geniuszowi zła o imieniu Glass oraz człowiekowi o wielu osobowościach Kevina Wendella Crumba. Jedną z osobowości Crumba jest Bestia, która daje mu nadprzyrodzone moce zagrażające społeczności.

W rolach głównych znajdziemy Samuela L. Jacksona, Bruce Willisa, Jamesa McAvoya oraz Sarah Paulson. Film pełen intryg oraz akcji na pewno przyciągnie uwagę. Plus, ikony filmów akcji lat 90-tych dbają o odpowiedni poziom aktorski.



Co oglądać w weekend – CDA

CDA to portal z różnorakimi rzeczami, ale stoi on przede wszystkim filmami. Większość z nich dostępna jest za darmo, chociaż są takie, które wymagają konta CDA Premium. Na całe szczęście polecany przeze mnie film dostępny jest dla wszystkich użytkowników CDA.

Locke (2013)



Mowa tutaj o filmie Locke, który opowiada o pewnym mężczyźnie o imieniu Ivan, który opuszcza swoją pracę na budowie w miejscowości Birmingham i wyrusza do Londynu. Ivan podczas podróży przeprwoadza rozmowy telefonowe, które mają na celu naprawienia błędu sprzed kilku miesięcy. Wszystko w pewnym momencie zaczyna się komplikować i tytułowy bohater całkowicie traci kontrolę nad wydarzeniami.

W głównej roli zobaczymy świetnego Toma Hardy’ego. Warsztat aktora sprawia, że grana przez niego postać jest strasznie intrygująca, a gesty czy mimika Hardy’ego sprawiają, że ani na moment nie chce się odejść od ekranu. Kto by pomyślał, że półtoragodzinny film z facetem siedzącym w aucie może być tak wciągający?