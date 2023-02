Matty Cash wrócił do grania w Premier League i już pierwsze 5 minut jego obecności na boisku zrobiło różnicę.

Matty Cash wrócił do grania w Premier League

Co za forma Casha! 6 minut gry i po odbiorze gol! źródło: tvp sport

Aktualnie Matty Cash musi rywalizować o miejsce w składzie z Ashleyem Youngiem. Od czasu mundialu dostał on pierwszą okazję do pokazania swoich możliwości występując w pierwszym składzie w spotkaniu przeciwko walczącemu o tytuł Arsenalowi.

Pierwsza okazja została wykorzystana idealnie

ASTON VILLA KONTRA ARSENAL w premier league. ŹRÓDŁO: TVP SPORT

Pierwszą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności wydaje się, że wykorzystał bardzo dobrze. Wpierw dokonał on bardzo dobrego odbioru piłki w starciu z Ołeksandrem Zinczenko, a następnie idealnie obsłużył Olliego Watkinsa, która po niezbyt udanym przyjęciu piłki, finalnie pokonał bramkarza Aarona Ramsdale’a i otworzył wynik spotkania na 1:0. Była to pierwsza asysta Mattiego w tym sezonie. Aktualnie wynik spotkania do przerwy wynosi 2:1 dla Aston Villi.

