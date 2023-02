Marcin Oleksy to zawodnik Amp Futbol, który na co dzień występuje w barwach Warty Poznań. Został nominowany do nagrody Puskasa na najpiękniejszą bramkę 2022 roku. W finale zmierzy się on z trafieniami Richarlisona oraz Payeta.

Marcin Oleksy z szansą na wygranie prestiżowej nagrody

Polski zawodnik Amp Futbol kontra gwiazdy światowego futbolu? Tak, Marcin Oleksy znalazł się w trójce finalistów, którzy będą się bić o tytuł zdobywcy najpiękniejszej bramki poprzedniego roku. Zawodnik Warty Poznań głosem kibiców znalazł się w finale plebiscytu, a to oznacza, że wkrótce pojawi się na uroczystej gali wręczenia nagrody w Paryżu!

Marcin Oleksy w topowej trójce nagrody Puskasa!

Gol reprezentanta Polski w amp futbolu to istny majstersztyk, który zasłużenie znalazł się w gronie trzech finalistów nagrody Puskasa. Zawodnik Warty Poznań strzelił gol przewrotką w spotkaniu ze Stalą Rzeszów. Uderzenie obiegło internet, co sprawiło, że Marcin Oleksy został nominowany do plebiscytu. Teraz ma szansę go wygrać. Zresztą, zobaczcie sami.

Polish amputee Marcin Oleksy scores an amazing goal from bicycle kick pic.twitter.com/tsXH7jPCdV — wow_how (@Megohelie1) February 6, 2023

Polak powalczy z Richarlisonem i Payetem

Marcin Oleksy o zwycięstwo w plebiscycie będzie walczył z dwoma zawodnikami światowego formatu. W finalnej trójce znalazł się Richarlison, Brazylijczyk grający na co dzień w Tottenahmie Hotspur oraz Francuz reprezentujący Olympique Marsylia, Dimitri Payet.

Francuski pomocnik został nominowany do nagrody za gola przeciwko PAOK Thessaloniki. Zobaczycie go poniżej:

Natomiast Richarlisonowi miejsce w finałowej trójce zapewniła bramka przeciwko Serbii na Mistrzostwach Świata w Katarze.

Źródło: FIFA