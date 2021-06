CoNaEuro2020. Dania szokuje Rosję!

Wczorajsze spotkania rozstrzygnęły sytuację w grupie B i C. Holandia pewnie pokonała Macedonię Północną, Austria wygrała z Ukrainą, Belgia poradziła sobie z Finlandią, a Dania zszokowała Rosję! #CoNaEuro2020 to nasz przegląd wydarzeń boisk Mistrzostw Europy 2020.

#CoNaEuro2020. Ukraina przegrywa z Austrią

Pojedynek między Ukrainą i Austrią był bezpośrednim starciem o drugie miejsce. Przed poniedziałkowym spotkaniem obie drużyny miały po trzy punkty i zwycięzca miał wyłonić drugą drużynę grupy C. Obie drużyny zaczęły swoje ataki od pierwszego gwizdka. Pierwszą poważną akcję w drugiej minucie przeprowadzili Austriacy, jednak skutecznie w swoim polu karnym przerwał ją skrzydłowy reprezentacji Ukrainy, Zinchenko. Już chwilę potem Yarmolenko gnał w stronę bramki Austriaków, jednak Daniel Bachmann pewnie wyłapał piłkę po dośrodkowaniu napastnika Ukrainy. Austria zdecydowanie przeważała w atakach. Potwierdzenie przyszło w 21. minucie, kiedy to po wrzutce z rzutu rożnego Davida Alaby, Christoph Baumgartner wystawił nogę i skierował piłkę do bramki Bushchana. Ukraina próbowała odrobić straty, jednak to się nie udało. Austria ostatecznie wygrała spotkanie 1:0 i zajęła drugie miejsce w swojej grupie.

Holandia kończy fazę grupową z kompletem punktów

Jednocześnie rozgrywany był też mecz Holandii z Macedonią Północną. Spotkanie skończyło się tak, jak wszyscy to przewidywali. Holandia pewnie pokonała wszystkich swoich przeciwników i zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie. Macedonia Północna mogła rozpocząć spotkanie golem, jednak Iwan Triczkowski znalazł się na minimalnym spalonym. Pierwsza połowa nie była jednak jednostronna. W 21. minucie Trajkovski uderzył z dystansu i trafił w słupek. Wynik spotkania otworzył Memphis Depay w 24. minucie po kontrataku. Sytuacja była dość wątpliwa, ponieważ akcja rozpoczęła się po ostrym wejście Blinda w nogi Pandeva pod bramką Holandii. Sędzia jednak nie zareagował i puścił akcję, po której Holendrzy zdobyli pierwszego gola. Kolejny gol padł w 51. minucie. Piłkę po podaniu Depaya z trzeciego metra do siatki trafił Wijnaldum. Swój dorobek piłkarz PSG powiększył siedem minut później. Po strzale Depaya dopadł do odbitej przez bramkarza Macedonii piłki i skierował ją do bramki. Mecz zakończył się wynikiem 3:0.

#CoNaEuro2020. Dania ogrywa Rosję i eliminuje ją z turnieju!

Pojedynek Danii z Rosją był zdecydowanie najbardziej szokującym spotkaniem poniedziałku. Obie drużyny walczyły o awans i tylko zwycięstwo dawało im możliwość gry w kolejnej fazie rozgrywek. Koncert Duńczyków rozpoczął się w 38. minucie. Damsgaard oddał przepiękny, opadający strzał zza pola karnego, na który Safonov nie miał żadnej odpowiedzi. Wynik zwiększył się 20 minut później. W 59. minucie, po katastrofalnym błędzie Zobnina, Poulsen skierował piłkę do pustej bramki Rosjan. W 70. minucie, w polu karnym Duńczyków sfaulowany został Aleksandr Sobolew, a karnego wykorzystał Artiom Dziuba. Matwiej Safonow dwoił się i troił, broniąc bramki Rosjan trzykrotnie w jednej akcji, wybijając piłkę z linii bramkowej, jednak w 78. minucie potężnym strzałem z dystansu ostatecznie pokonał go Christensen. Kropkę nad „i” w 82. minucie postawił Joakim Maehle, który po kontrze zwolnił i uderzył piłkę z szesnastego metra. Porażka sprawiła, że Rosjanie zajęli ostatnie miejsce w grupie i pożegnali się z turniejem.

Belgia spokojnie ogrywa Finladnię

O 21:00 swój mecz rozgrywały także dwie pozostałe drużyny z grupy B – Belgia i Finlandia. Czerwone Diabły pewne awansu nie miały presji wygrania. Finlandia grała jednak o możliwość występowania w 1/8 finałów Mistrzostw Europy. Belgia od początku napierała na bramkę Finów, jednak obrona podopiecznych Markku Kanerva pozostawała nieugięta. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Nic nie trwa jednak wiecznie i na niekorzyść Finów, worek z bramkami otworzył się w 74. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę uderzył Thomas Vermaelen, ta odbiła się od spojenia, potem od bramkarza i wpadła do bramki. Gol samobójczy został więc przypisany Hradecky’emu. W 80. minucie Finów dobił Lukaku, który dostał piłkę w polu karnym, obrócił się z obrońcą na plecach i uderzył piłkę, nie dając bramkarzowi żadnych szans na obronę. Finlandia była o 15 minut od pewnego awansu. Remis z Belgią dałby im cztery punkty. Ostatecznie zajęli jednak trzecie miejsce i z trzema punktami muszą liczyć na pozytywne wyniki w pozostałych grupach.

Kolejne spotkania już dziś. Mecze Chorwacja – Szkocja i Anglia – Czechy rozstrzygną zmagania w grupie D. Przeczytacie o nich jutro w naszym przeglądzie #CoNaEuro2020.