CoNaEuro2020. Włosi pewnie wygrywają zmagania w grupie A.

Wczoraj swoje ostatnie mecze grupowe rozegrała grupa A. Wygrali ją Włosi, którzy zebrali komplet zwycięstw. Grupowe zmagania na drugim miejscu skończyła Walia, za którą uplasowała się Szwajcaria. Ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem punktowym zajęła Turcja. #CoNaEuro2020 to nasz przegląd wydarzeń na boiskach Mistrzostw Europy.

#CoNaEuro2020. Włosi kończą fazę grupową z przytupem.

Nikt nie jest zdziwiony, że to Włosi wygrali zmagania w grupie A. Byli jej zdecydowanymi faworytami i na boisku to potwierdzili. Ostatni mecz z Walią zakończył się skromnym zwycięstwem drużyny prowadzonej przez Roberto Manciniego. Warto jednak zaznaczyć, że Włosi na to spotkanie wyszli drugim garniturem i pokazali jaką głębię składu mają. Włosi co chwila atakowali bramkę Walijczyków, jednak bez pożądanych skutków. Reprezentacja Walii również miała swoje okazje. W 26. minucie, po wrzutce z rzutu rożnego, piłkę głową uderzył Chris Gunter, jednak ta minęła bramkę Donnarummy. Spełnienie Włochów nadeszło w 39. minucie, kiedy to bo podaniu z rzutu wolnego piłkę do siatki Danny’ego Warda skierował Matteo Pessina. Walijczycy od 55. minuty grali w dziesięciu, ponieważ po ostrym faulu czerwony kartonik zobaczyły Ethan Ampadu. Zwycięstwo Włochów zapewniło im komplet punktów.

Szwajcaria pewnie pokonuje Turcję

Największym zaskoczeniem Mistrzostw Europy 2020 rozgrywanych w 2021 roku jest z pewnością postawa Turcji. Drużyna prowadzona przez Senola Günesa w eliminacjach do EURO 2020 straciła jedynie 3 bramki. W fazie grupowej przeciwnicy trafili do siatki Turków aż osiem razy. Turcja była czarnym koniem turnieju, najwidoczniej jednak nie udźwignęli tej presji. Spotkanie ze Szwajcarią było ich ostatnią szansą na awans. Pomimo dwóch porażek w dalszym ciągu mogli awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Niestety, Szwajcarzy okazali się lepsi.

Wynik spotkania w 6. minucie otworzył Seferović, który pewnym strzałem z 17 metra pokonał bramkarza Turcji. Reprezentacja Turcji napierała, a gole strzelali Szwajcarzy. W 26. minucie cudownym strzałem zza pola karnego w prawe „okienko” bramki strzeżonej przez Yilmaza trafił Shaqiri. Turcja odpowiedziała dopiero w 62. minucie. Irfan Kahveci uderzył z dystansu, pozostawiając bramkarza Szwajcarii bez szans na interwencję. Radość Turków trwała jedynie 6 minut, ponieważ po pięknym kontrataku na listę strzelców ponownie wpisał się Shaqiri.

Shaqiri zdobył dwie bramki i pogrążył Turcję. Fot. EPA/Ozan Kose / POOL

Już dziś swoje ostatnie mecze rozegra grupa B i C. O 18:00 zmagania rozpoczną drużyny z grupy C. Holandia zagra z Macedonią Północną, a Ukraina z Austrią. Grupa B swoje mecze rozpocznie o 21:00. Rosja zmierzy się z Danią, a Finlandia z Belgią. O wszystkim meczach przeczytacie jutro w naszym codziennym przeglądzie #CoNaEuro2020.