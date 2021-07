CoNaEuro2020. Hiszpania górą, Włosi lepsi od Belgów!

Szwajcaria była bardzo blisko kolejnej sensacji. Niestety, tym razem nie dopisało im szczęście i po rzutach karnych musieli obejść się smakiem. W meczu dnia Włochy pokonały Belgię i zameldowały się w półfinale Euro 2020. #CoNaEuro2020 to nasz przegląd zdarzeń na boiskach Mistrzostw Europy.

#CoNaEuro2020. Hiszpania ucieka spod topora

Szwajcaria po raz kolejny mogła zaszokować świat. Spotkanie z Hiszpanią musiało być rozstrzygnięte w serii rzutów karnych. Na nieszczęście Szwajcarów, wynik spotkania otworzył… obrońca reprezentacji Szwajcarii, Denis Zakaria. W 8. minucie, po dośrodkowaniu i wybiciu piłki poza pole karne Yanna Sommera, do futbolówki dopadł Jordi Alba, który mocnym strzałem skierował ją w stronę bramki. Zakaria, który chciał zablokować strzał nogą, obił ją, a ta zmieniła tor lotu, nie dając szans na interwencję Sommerowi. W powtórkach wydawało się, że gdyby nie pechowa interwencja zawodnika, bramkarz Szwajcarii pewnie złapałby piłkę w swoje ręce. Hiszpanie próbowali pokonać Yanna Sommera, jednak ten rozgrywał mecz życia.

Reprezentacja Szwajcarii nie raz pokazała, że ma ducha walki. We wczorajszym spotkaniu było tak samo. W 68. minucie, po katastrofalnym błędzie obrońców Hiszpanii wyrównującą bramkę strzelił Xherdan Shaqiri. W 77. minucie za ostry faul na Gerard Moreno z boiska wyleciał Remo Freuler. Od tego momentu Szwajcaria grała w dziesiątkę. Hiszpania próbowała to wykorzystać, jednak ani w regulaminowym czasie gry, ani w dogrywce nie byli w stanie pokonać świetnie dysponowanego Yanna Sommera. Doszło do karnych, które fantastycznie zaczęły się dla Szwajcarów.

Fantastyczna dyspozycja Sommera nie wystarczyła.

Pierwszej jedenastki nie wykorzystał Sergio Besquets, który trafił w słupek. Swoją szansę wykorzystał Mario Gavranović i dał prowadzenie Szwajcarom. Pierwszą jedenastkę dla Hiszpanii wykorzystał Dani Olmo, a swój strzał nie trafił Fabian Schär. Yann Sommer potwierdził swoją dyspozycję i obronił następnego karnego Hiszpanów. Chwilę później wyczyn ten powtórzy Unai Simon. Później do piłki podszedł Gerard Moreno i pewnie wykonał swoją jedenastkę. Do wyrównania mógł doprowadzić Ruben Vargas, jednak przestrzelił nad bramką. Hiszpanie potrzebowali wykorzystać następną jedenastkę, by przejść do kolejnej rudny. Do piłki podszedł Mikel Oyarzabal, który pewnie wykorzystał swoją szansę. Hiszpania 1, Szwajcaria 1 (w karnych 3:1).

Włosi eliminują Belgów we wspaniałym spektaklu

Spotkaniem dnia był pojedynek między Włochami a Belgią. Te dwie drużyny spokojnie mogłyby zagrać w finale Mistrzostw Europy, jednak drabinka ułożyła się tak, że pojedynek ten zobaczyliśmy w ćwierćfinałach. Pierwszy gol mógł paść już w 13. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, piłkę do bramki skierował Leonardo Bonucci, jednak w momencie podania obrońca reprezentacji Włoch był na spalonym. W 22. minucie fantastyczny strzał oddał Kevin De Bruyne, ale jeszcze lepszą interwencją popisał się Gianluigi Donnarumma. Pierwszy gol padł w 30. minucie, kiedy to Nicolo Barella przeszedł w polu karnym Belgów trzech obrońców i pewnym strzałem pokonał Thibaut Courtois. W 43. minucie bramkarza Belgii cudownym strzałem pokonał Lorenzo Insigne. Popędził on na bramkę Courtois i z 22 metra pięknie „zawiniętym” strzałem umieścił piłkę blisko prawego słupka Belgów.

Belgowie od razy ruszyli do odrabiania strat i praktycznie po dwóch minutach dostali swoją szansę. Na pełnej prędkości do pola karnego Włochów wpadł Jeremy Doku. Sędzia nie miał wątpliwości, że 19-letni reprezentant Belgii został sfaulowany. Do jedenastki podszedł Lukaku i mocnym strzałem w prawy róg bramki pokonał Donnarummę. Tym golem skończyła się pierwsza połowa.

Włosi idą dalej!

Niestety dla Belgów, był to ostatni gol w tym meczu, jednak nie można odmówić doskonałego widowiska. W 60. minucie, po fantastycznym crossowym podaniu po ziemi de Bruyne, Lukaku z dwóch metrów trafił w nogę Leonardo Spinazzoli. Kwadrans później Spinazzola popędził do akcji ofensywnej, jednak nagle upadł na murawę. Diagnoza okazała się tragiczna, ponieważ prawy obrońca Włoch zerwał ścięgno Achillesa i na noszach, ze łzami w oczach i przy mocnych oklaskach opuścił boisko na noszach. Czeka go kilka miesięcy przerwy od aktywności fizycznej. Belgowie dwoili się i troili, jednak nie mogli ustrzelić gola dającego im remis. Belgia 1, Włochy 2.

#CoNaEuro2020. Dziś kolejne mecze ćwierćfinałowe

W następnej fazie Włosi i Hiszpanie zagrają o finał Mistrzostw Europy 2020. Dziś jednak czekają nas kolejne emocje związane z ćwierćfinałami Mistrzostw Europy. Pierwszy pojedynek odbędzie się o 18:00, a naprzeciwko siebie stanie reprezentacja Czech i Danii. Ćwierćfinały zakończy mecz Anglii z Ukrainą. O wszystkich spotkaniach przeczytacie w naszym podsumowaniu #CoNaEuro2020.