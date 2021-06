CoNaEuro2020. Niemcy poza burtą, Ukraina gra dalej!

Ostatnie mecze 1/8 finałów Mistrzostw Europy za nami. Ukraina po dogrywce pokonała reprezentację Szwecji, a Anglicy wyeliminowali Niemców. #CoNaEuro2020 to nasz przegląd zdarzeń z boisk Mistrzostw Europy 2020.

#CoNaEuro2020. Ukraina rzutem na taśmę wygrywa ze Szwecją

Pierwszym spotkaniem ostatniej kolejki 1/8 finałów Mistrzostw Europy był pojedynek Szwecji z Ukrainą. Nasi grupowi rywale byli faworytem tego spotkania, jednak to Ukraina lepiej zaczęła ten mecz. Było to spotkanie, które w początkowej fazie miało bardzo duże tempo. Obie drużyny co chwila przeprowadzały groźne ataki, jednak to Ukraina pierwsza ukąsiła Szwedów. W 27. minucie, po cudownym podaniu zewnętrzną częścią stopy Andrija Jarmołenki cudownym i mocnym strzałem z dziesiątego metra popisał się Zinczenko. Szwecja od razu zabrała się do odrabiania strat. Gola na remis, w 43. minucie zdobył Emil Frosberg, który fantastycznie uderzył zza pola karnego, nie dając szans Bushchanowi.

Ukraina melduje się w ćwierćfinale Euro 2020!

Druga połowa prezentowała się podobnie, co pierwsza. Oba zespoły przeprowadzały atak za atakiem. Najpierw w słupek reprezentacji Szwecji trafił Sydorczuk, a kilka minut później takim samym efektem skończył się strzał Frosberga. W 68. minucie Szwed popisał się cudowną akcją indywidualną, gdzie minął 3 obrońców, jednak jego strzał odbił się od poprzeczki. 90 minut nie wyłoniło zwycięzcy, dlatego też czekała nas dogrywka. Tam w 96. minucie brutalnego faulu dopuścił się Marcus Danielson, który wyprostowaną nogą wszedł w kolano Biesiedina. Uraz wykluczy Ukraińca z dalszej fazy turnieju. Ukraina dobiła Szwedów w 120. minucie, kiedy to szykowaliśmy się do karnych. Dośrodkowanie Zinczenki głową wykończył Artem Dowbyk, dając awans Ukrainie, która w ćwierćfinale zagra z Anglią.

Anglicy wysyłają Niemców na wakacje

Meczem dnia był pojedynek reprezentacji Anglii z Niemcami. Początek spotkania był bardzo wyrównany. W 15. minucie świetnym strzałem popisał się Sterling, jednak nie zdołał pokonać Neuera. W 30. minucie piękne dośrodkowanie w pole karne Anglików posłał Kimmich, jednak Werner nie sięgnął piłki. Kilka minut później Werner otrzymał kolejną szansę na otworzenie wyniku. Havertz pięknie wpuścił swojego kolegę z Chelsea Londyn, jednak Jordan Pickofrd obronił strzał napastnika reprezentacji Niemiec. Na gola do szatni mieli Anglicy, jednak po rajdzie Sterlinga i zamieszaniu polu karnym Harry Kane nie zdołał opanować piłki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0 do 0.

Niemcy wracają do domu! Anglia zwycięska w meczu dnia!

Drugą połowę bramką mogli otworzyć Niemcy. Kai Havertz uderzył wolejem z linii pola karnego, jednak Pickford fantastycznie obronił strzał Niemca. W 75. minucie piłkę do bramki skierował Sterling, który po podaniu po ziemi w pole karne Neuera dołożył nogę i otworzył wynik spotkania. Pięć minut później bramkę wyrównującą mógł zdobyć Thomas Muller, jednak w akcji sam na sam, mając za sobą trzech angielskich obrońców, posłał piłkę obok lewego słupka Pickforda. Niewykorzystane sytuację lubią się mścić i tak się rzeczywiście stało. W 85. minucie, po kontrze i dośrodkowaniu Jacka Grealisha, Harry Kane skierował piłkę do bramki głową. Tym samym Anglicy awansowali do kolejnej fazy turnieju. Is it coming home?

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Szwajcarią a Hiszpanią odbędzie się w piątek o 18:00. Belgia swoje spotkanie z Włochami rozpocznie o 21:00. O wszystkich tych pojedynkach przeczytacie u nas, w przeglądzie #CoNaEuro2020.