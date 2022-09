Entuzjaści, czyli tak naprawdę wymagający użytkownicy PC-tów mogą zainteresować się nową obudową Cooler Master HAF 700. Ten high-endowy model został wyposażony w bogaty zestaw portów oraz cechuje się sporą przestrzenią we wnętrzu, co pozwoli na duży przepływ powietrza. Kolejnymi plusami są ciekawy wygląd oraz modularna konstrukcja.

Nowy model ma przede wszystkim zachować niskie temperatury komponentów. Mają w tym pomóc wentylatory SickleFlow w rozmiarach 2 x 200 mm oraz 3 x 120 mm. Teraz przeżyjecie szok. Cooler Master HAF 700 umożliwia montaż dodatkowych trzynastu wentylatorów oraz chłodnicy w rozmiarze 480 mm! Wyobraźcie sobie więc jak ogromną obudową jest prezentowany model. OK, wiemy już, że podzespoły będą dobrze chłodzone, co przełoży się na stabilne temperatury. Na tym jednak nie koniec ciekawostek na temat HAF 700.

Cooler Master HAF 700 – obudowa dla wymagających

W obudowie można zamontować płyty główne w rozmiarze od ITX do E-ATX. Dodatkowo w jej wnętrzu znalazło się miejsce na dwanaście dysków 2,5 calowych! Niczym odkrywczym będzie raczej to, że zmieszczą się tam nawet największe karty graficzne – także topowe RTX 4080. Najlepsze jest jednak to, że obudowa HAF 700 cechuje się modularną konstrukcją. To oznacza, że poszczególne elementy (także kartę graficzną) możemy ustawiać według własnych preferencji. A to wszystko bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Cooler Master HAF 700 – obudowa komputerowa z najwyższej półki

Czym jeszcze może zaskoczyć nas prezentowana obudowa? Przede wszystkim posiada ekran LCD Iris, który odpowiedzialny jest za monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym. Możemy go skonfigurować według własnych potrzeb, dzięki czemu będzie wyświetlał np. informacje o pracy wentylatorów, częstotliwość taktowania procesora, temperaturę podzespołów czy nawet ping. Do obudowy dołączone jest… oprogramowanie MasterPlus+, które ma pozwolić nam na konfigurację oświetlenia. Tak, HAF 700 posiada podświetlenie, co raczej nie jest niczym odkrywczym – szczególnie w przypadku tak drogich modeli. Warto jeszcze wspomnieć o czterech portach USB 3.2 typu A, jednym porcie USB 3.2 Gen 2 typu C (trochę za mało jak na tak drogą obudowę) oraz o dwóch portach audio.

Jedno jest pewne – Cooler Master HAF 700 nie należy do najtańszych modeli. Jej cena to około 1700 złotych.

Specyfikację techniczną tego modelu odnajdziecie wchodząc na stronę producenta – Cooler Master.