Test Cooler Master MM720 – ta mysz waży TYLKO 49 GRAM

Cooler Master MM720 to mysz ważąca zaledwie 49 gram, a tym samym jest to najlżejszy gryzoń z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Już sama waga robi wrażenie, a dodatkowo mysz jest wyposażona w dosyć ciekawą konstrukcję, z której omówieniem już śpieszę.

Specyfikacja

Sensor: PMW 3389

Liczba przycisków: 6

DPI: 400 – 16000

Akceleracja: 50 G

Polling Rate: 1000 Hz

LOD : ~2mm

Łączność: USB

Przełączniki: LK optical

Żywotność przełączników: 70 mln

Materiał ślizgaczy: PTFE

Waga: 49 g

Oprogramowanie: TAK

Zawartość zestawu:

Mysz

Zapasowe ślizgacze

Dodatkowe gripy

Instrukcja obsługi

Cooler Master MM720 – konstrukcja oraz jakość wykonania

Sama bryła nieco mnie zadziwiła przy pierwszym kontakcie, bo w końcu w moich rękach pojawiło się coś nietypowego, innego, co o dziwo działa lepiej niż zakładałem, ale po kolei. Mysz jest zaprojektowana typowo pod chwyt claw, ale szczerze mówiąc bardzo przyjemnie korzystało mi się z niej za pomocą chwytu fingertip. Na początku miałem lekki problem z podpórką pod palec serdeczny i/lub mały, bo myślałem, że pod tymi palcami mam dodatkowy przycisk. Było tak szczególnie podczas dynamicznych gier, kiedy nie ma się zazwyczaj czasu, aby spojrzeć na myszkę, a wszystko dzieje się szybko i intuicyjnie. W każdym razie, przyzwyczajenie się do tego zajęło mi może dwa kwadranse.

Co do jakości wykonania to jest naprawdę świetnie. Nie mam się do czego przyczepić, spasowanie jest rewelacyjne. Po prostu widać, że zadbano, aby ten produkt był doskonale wykonany.

Cooler Master MM720 – spód myszki

Producent informuje, że ślizgacze zostały wykonane z PTFE i przyznam szczerze, że są naprawdę bardzo dobre. Mysz nie jest ograniczana w jakikolwiek sposób przez nie, czujemy swobodę ruchu, której szybkość możemy dostosować poprzez zmianę DPI poprzez przycisk umieszczony nad dolnym ślizgaczem. Dodam również, że mamy jeszcze dwa ślizgacze. Jeden okala sensor wokół, a ostatni, największy został ulokowany u samej góry myszki.

Cooler Master MM720 – przyciski

W gryzoniu tym Cooler Master postanowił zastosować switche LK Optical, które różnią się od zwykłych tym, że zastosowany w nich został laser, który rejestruje kliknięcia. Tym samym im mniej części mechanicznych, tym większa trwałość przełącznika, która określana jest na 70 milionów kliknięć, a także jego większa odporność na efekt podwójnego kliknięcia. Switche te zostały umieszczone oczywiście pod dwoma głównymi przyciskami, a odnośnie przycisków bocznych zastosowane przełączniki są nieznane. Rolka jest bardzo przyjemna, a spoglądając w informacje prosto od producenta wyposażona została w enkoder optyczny, a tym samym wykorzystuje źródło światła zamiast ruchomych części i ponownie jak w przypadku przełączników jest bardziej trwalszy, ale także bardziej responsywny i posiada mniejsze opóźnienie.

Cooler Master MM720 – podświetlenie

Podświetlenie gryzonia charakteryzuje się dwoma odrębnymi strefami RGB. Pierwsza odpowiada za scroll, natomiast druga znajduje się pod dziurkowaną powierzchnią. Spersonalizować je możemy za pomocą aplikacji, ale nie zabrakło możliwości zmiany czy to efektu podświetlenia czy też samego koloru z poziomu. Dokonujemy tego za pomocą skrótów klawiszowych – nie ma dedykowanego przycisku.

Cooler Master MM720 – sensor

W tym aspekcie producent nie oszczędzał. Jako serce myszy znalazł się PixArt PMW 3389, a więc sama topka jeśli mówimy o sensorach. Potwierdzenie tego widać na poniższych testach, gdzie po prostu wypadł rewelacyjnie. Jedynie wygładzanie wypadło troszeczkę poniżej moich oczekiwać, ale jak sam program wskazuje, nie jest to nic złego i wynik jest po prostu ok. Natomiast tego jednego elementu zabrakło, aby mieć komplet „excellent”.

Cooler Master MM720 – wrażenia z użytkowania

Bardzo miło, że w zestawie znalazły się dodatkowe gripy, głównie ze względu na dość śliską powierzchnię gryzonia. Pozwolą one przede wszystkim zachować odpowiedni chwyt myszki w newralgicznych momentach rozgrywki, a kabel typu „paracord” nie ograniczy naszych szybkich ruchów. Przydatnym bajerem jest także możliwość zmiany efektów podświetlenia, a także jego kolorów za pomocą skrótów klawiszowych. Sama bryła o dziwo mnie zaskoczyła i była o wiele wygodniejsza niż przewidywałem. Rewelacyjnie spisywała się podczas rozgrywki.

Cooler Master MM720 – oprogramowanie

Oprogramowanie do zarządzania jest dosyć rozbudowane i z tego względu zostało podzielone na aż pięć zakładek. Pierwsza z nich pozwala na przypisanie własnych funkcji do przycisków, a także na ustawienie skrótów „po swojemu”, więc możemy zmienić domyślne skróty odnośnie wcześniej wspomnianego podświetlenia, jeśli nie są dla nas wygodne.

Pierwsza zakładka Pierwsza zakładka

Druga zakładka pozwala nam na skorzystanie z wielu opcji. Mowa o ustawieniu profili DPI pod swoje preferencje, dostosowanie polling rate, LOD czy chociażby angle snapping.

Druga zakładka

Trzecia zakładka jest typowo poświęcona podświetleniu, w którym najciekawszą opcją jest możliwość stworzenia własnego efektu opierając się na dwóch niezależnych strefach RGB.

Trzecia zakładka

Ostatnie dwie nie są już tak rozbudowane, więc omówię je razem. Przedostatnia pozwala nam na tworzenie makr, a ostatnia na zapisywanie profili z wcześniej przygotowanymi ustawieniami z poprzednich zakładek, dzięki czemu możemy wygodnie się przełączać pomiedzy np. rozrywką, a pracą.

Czwarta zakładka Piąta zakładka

