Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX jest jednym z tych chłodzeń, którym ciężko odmówić testu, a tym samym finalnej recenzji. Jego niesamowity wygląd przyciąga wielu, ale czy oferuje równie porządną wydajność?

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – specyfikacja

Rodzaj chłodzenia: Wodne

Kompatybilność Intel: 2066, 2011, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, 1366

Kompatybilność AMD: sTR4, sTRX4, AM2, AM3, AM4, AM5

Rozmiar radiatora: 397 x 120 x 27 mm

Materiał radiatora: Aluminium

Materiał podstawy: Miedź

Liczba wentylatorów: 3

Rozmiar wentylatorów: 120 x 120 x 25 mm

Kontrola obrotów: PWM

Prędkość obrotowa: max 2400

Podświetlenie: ARGB

Oprogramowanie: TAK

Gwarancja: 60 msc

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta – firmy Corsair.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – zawartość zestawu

Warto już na tym etapie zauważyć plusy całego zestawu. Razem z chłodzeniem otrzymujemy kontroler Commander, dzięki któremu możemy zarządzać w zasadzie całym podświetleniem naszego komputera. Podłączymy pod niego wszystko, co jest związane z marką Corsair, a jeśli zdecydowalibyśmy się na zakup osobno, trzeba by było przeznaczyć na ten element kilka dobrych stówek.

Chłodnica z wężami i blokopompką

3x wentylator ML120 RGB

Kontroler Commander CORE RGB & PWM

Nakładka na pompę

Pasta termoprzewodząca

Zestaw montażowy backplate Intel i AMD

Instrukcja montażu

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – konstrukcja i jakość wykonania

Chłodnica została wykonana z aluminium i posiada wymiary 397 x 120 x 27 mm. Mamy zatem do czynienia z chłodzeniem 360 milimetrów. Szkoda, że nie otrzymujemy możliwości uzupełnienia, bądź wymiany płynu w przyszłości przez dedykowany port, co może się przydać szczególnie po kilku latach użytkowania. Niemniej, 5-letnia gwarancja w jakimś stopniu sprawia, że nie powinniśmy się tym zupełnie przejmować. Całość została pomalowana na biały kolor. Żaden element, który będzie dla nas widoczny nie został pominięty, w tym także węże w oplocie.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Blokopompka to najpiękniejszy element całego zestawu. Mamy do dyspozycji dwie nakładki. Jedna z nich jest mleczna i dzięki zastosowaniu diód capellix, otrzymujemy rewelacyjny efekt, który powinien zrobić wrażenie nawet na przeciwnikach RGB. Sama pompka posiada regulowane obroty i tylko na najwyższym poziomie jesteśmy w stanie wyłapać wydobywający się z niej dźwięk. Spód został wykonany z miedzi.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Do zestawu dołączono trzy sztuki wentylatorów Corsair ML120 RGB, które potrafią działać w trybie zero RPM. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy nie używamy komputera do grania bądź nie korzystamy z aplikacji, które mocniej obciążają komputer i chcemy zapewnić jak najlepszą kulturę pracy. W takim wypadku, wentylatory te nie wydadzą jakiegokolwiek hałasu, bo po prostu nie będą pracować, a sama pompka zapewni wystarczającą wydajność, aby schłodzić nasz procesor. Warto jeszcze wspomnieć o wykonaniu wspomnianych wentylatorów w technologii lewitacji magnetycznej i umiejscowieniu ośmiu diód, które zapewniają jedne z piękniejszych efektów świetlnych jakie przyjdzie nam spotkać w wentylatorach.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – platforma testowa

Procesor – Intel Core i5 10600K stock

– Intel Core i5 10600K stock Płyta główna – Gigabyte Z490 Vision G

– Gigabyte Z490 Vision G Pamięć RAM – Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16

– Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16 Karta graficzna – Palit Dual RTX 3060 Ti

– Palit Dual RTX 3060 Ti Obudowa – be quiet! Pure Base 500DX

– be quiet! Pure Base 500DX Zasilacz – MSI A750GF

– MSI A750GF Dysk systemowy – Goodram Iridium 256 GB SATA

– Goodram Iridium 256 GB SATA System operacyjny – Windows 10 Pro 64 bit

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – wydajność

Montaż chłodzenia odbył się bez jakichkolwiek problemów. Poniżej dostępne są wyniki testów, które zostały wykonane przy użyciu pasty termoprzewodzącej be quiet! DC1. Pomiar głośności został wykonany sonometrem Voltcraft SL-100, a głośność otoczenia wynosiła 35 dB(A). Warto jeszcze wspomnieć o ustawieniach pompki omawianego chłodzenia. W przypadku wentylatorów działających na 50%, pompka pracowała w trybie standardowym, a przy wentylatorach ustawionych na 100%, ustawiona była na tryb ekstremalny.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Przy ustawieniach na 50% wentylatorów oraz pompki na zbalansowaną, po obciążeniu, chłodzenie osiągnęło 78 stopni Celsjusza, bijąc na głowę drugi najlepszy wynik o 11 stopni. Wątpliwością nie ulega również fakt rewelacyjnej kultury pracy, która przekroczyła nieco ponad 38 dB(A). Wyniki te odczuwa się także podczas grania czy zwykłego, codziennego użytkowania, gdyż osiągany hałas, ciężko… tym hałasem nazwać. Rezultat mało co różni się od tego w przypadku spoczynku, czyli odpalonego samego pulpitu bez programów w tle.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

Po podkręceniu obrotów na maksa, zbijamy temperatury o dodatkowe 5 stopni, ale głośność chłodzenia podnosi się już o 9 decybeli, a więc sporo. W ogólnym rozrachunku chłodzenie przegrywa „na głośność” z Silver Monkey X Snowy ARGB 240 o prawie 2 decybele. Niemniej, jest to wynik akceptowalny i chłodzenie nie przeszkadza, gdy mamy założone słuchawki, a także nie robi większych problemów podczas zabawy „na głośnikach”.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – test niesamowitego AIO

W tym miejscu otrzymujemy praktycznie te same rezultaty co przy ustawieniu wentylatorów na 50%. Zbijamy dodatkowy stopień, a poziom głośności nieznacznie rośnie. Tym samym chłodzenie deklasuje rywali. Należy jednak cały czas pamiętać, że jest jedynym w zestawieniu wyposażonym w chłodnicę 360 milimetrów. Pozostałe to AIO z chłodnicą 240 mm.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX – podświetlenie

