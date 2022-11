Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 to nowość na rynku chłodzeń all in one do naszych PC-tów. Jaką wydajność gwarantuje i jakie ciekawe rozwiązania zastosował producent? Zapraszam do lektury testu chłodzenia.

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – specyfikacja

Rodzaj chłodzenia: Wodne

Kompatybilność Intel: 2066, 2011, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150

Kompatybilność AMD: AM4, AM5

Rozmiar radiatora: 274 x 120 x 27 mm

Materiał radiatora: Aluminium

Materiał podstawy: Miedź

Liczba wentylatorów: 2

Rozmiar wentylatorów: 120 x 120 x 25 mm

Kontrola obrotów: PWM

Prędkość obrotowa: 500 – 1500

Rodzaj łożyska: Hydraulic Bearing

Podświetlenie: ARGB

Oprogramowanie: NIE

Żywotność MTBF: 50 000 h

TDP: 250 W

Waga: 1104 g

Gwarancja: 36 msc

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta – firmy Silver Monkey.

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – zawartość zestawu

Poza takimi oczywistościami jak blokopompka z radiatorem oraz wentylatory, w zestawie znajduje się również:

Pasta termoprzewodząca

Zestaw montażowy backplate Intel i AMD

Instrukcja montażu

Kabel zasilający SATA

Kabel z pilotem wewnętrznym do sterowania podświetleniem

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – konstrukcja i jakość wykonania

Konstrukcja niniejszego chłodzenia all in one jest dosyć przewidywalna na tle konkurencji. Chłodnica posiada wymiary 274 x 120 x 27 mm i została w pełni wykonana z aluminium. Nie doświadczymy jakichkolwiek zabezpieczeń przed wyciekiem, a także nie ma dedykowanego otworu na wymianę czy też uzupełnienie znajdującego się wewnątrz płynu. W zasadzie nic dziwnego, bo w podobnym budżecie cenowym na próżno szukać takich funkcjonalności, szczególnie tej drugiej. Poza tym, chłodnica została wykonana jak najbardziej dobrze, jeśli mowa o jakości. Zastosowane wężyki o długości 40 centymetrów pozwolą na zamontowanie chłodzenia na górze, jak i na przodzie obudowy. Przewody są w oplocie i bez problemu ułożymy je w obudowie. Kolorystyka jest w pełni czarna z wyłączeniem białego napisu Silver Monkey X.

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Blokompompka posiada podświetlenie ARGB w postaci loga SMX. Całym podświetleniem zarządzamy za pomocą dołączonego do chłodzenia kontrolera, który finalnie będzie znajdował się po naszej roboczej stronie komputera. Podstawa blokopompki została wykonany z miedzi. Dołączone dwie sztuki wentylatorów również posiadają podświetlenie ARGB. Kręcą się z prędkością od 500 do maksymalnie 1500 obrotów na minutę, a ich średnica wynosi 120 mm.

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – platforma testowa

Procesor – Intel Core i5 10600K stock

– Intel Core i5 10600K stock Płyta główna – Gigabyte Z490 Vision G

– Gigabyte Z490 Vision G Pamięć RAM – Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16

– Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16 Karta graficzna – Palit Dual RTX 3060 Ti

– Palit Dual RTX 3060 Ti Obudowa – be quiet! Pure Base 500DX

– be quiet! Pure Base 500DX Zasilacz – MSI A750GF

– MSI A750GF Dysk systemowy – Goodram Iridium 256 GB SATA

– Goodram Iridium 256 GB SATA System operacyjny – Windows 10 Pro 64 bit

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – wydajność

Montaż przebiegł bezproblemowo i chłodzenie zostało przetestowano w wyżej wymienionej platformie testowej. Wyniki zostały porównane z innymi modelami all in one. W przypadku chłodzenia Corsair, pompka została ustawiona na zbalansowaną przy wentylatorach ustawionych na połowę swoich możliwości, a także na ekstremalną w przypadku wentylatorów działających na 100%. Pomiar głośności został wykonany sonometrem Voltcraft SL-100, a głośność otoczenia wynosiła 35 dB(A).

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

W przypadku ustawienia wentylatorów na połowę swoich możliwości, chłodzenie Silver Monkey, przegrywa z konkurencją od Deepcool o 5 stopni Celsjusza. Za to oba chłodzenia znacząco przegrywają z chłodzeniem od Corsair, lecz w tym przypadku należy wziąć pod uwagę ogromną przewagę zwycięskiego chłodzenia. Jest ono chłodzeniem 360 milimetrów, a co za tym idzie mamy do dyspozycji znacznie większą chłodnicę i dodatkowy, trzeci wentylator. Takiego wyniku raczej każdy powinien się spodziewać.

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Po ustawieniu wentylatorów na pełne ich możliwości, otrzymujemy ciekawe rezultaty, bo pomimo największych temperatur chłodzenie jest zdecydowanie najcichsze. W tym miejscu również warto dodać, że pokusiłem się o sprawdzenie chłodzenia z zastosowaniem innej pasty termoprzewodzącej, a dokładniej be quiet! DC1, na której były testowane pozostałe dwa chłodzenia. Temperatury spadły o dodatkowe 2 stopnie i zatrzymały się na 86. Warto również tutaj zwrócić uwagę na to jakim kosztem konkurencja wyszarpuje dodatkowe 5 stopni. Chłodzenie firmy Deepcool generuje prawie 6 decybeli większy hałas, który podczas normalnej pracy przy komputerze jest po prostu nie do zniesienia. Jest on zdecydowanie słyszalne podczas rozgrywki nawet przez słuchawki.

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – podświetlenie

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 mm. Test chłodzenia AIO

Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 – warto czy nie warto?

Chłodzenie jest co najmniej ciekawe, bo na pierwszy rzut, wykresy mogą nie wyglądać przekonywująco, ale warto podkreślić jakim kosztem dodatkowe 5 stopni zostało uzyskane u konkurencji, bo w przypadku tego modelu trzeba przyznać, że kultura pracy jest naprawdę bardzo dobra. Odniosłem także wrażenie, że to wentylatory ograniczają możliwości produktu. Niesamowicie ciekaw jestem jak bardzo poprawiłoby swoje rezultaty przy zastosowaniu innych. Wiele zależy także od ceny, bo ta nominalna wynosi 419 złotych w sklepie x-kom, która moim zdaniem jest zdecydowanie nie adekwatna, ale bardzo często AIO znajduje się w promocji w cenie poniżej 300 złotych, co zaczyna być dosyć łakomym kąskiem, szczególnie w tańszych zestawach komputerowych.

Przeczytaj także: Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe