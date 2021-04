Cristiano Ronaldo kończy związek z Juventusem! Jest oferta!

Cristiano Ronaldo obecnie jest zawodnikiem Juventusu FC. Portugalski skrzydłowy nie jest jednak zadowolony z obecnej sytuacji w drużynie jeszcze panującego mistrza Włoch. Wygląda na to, że czas CR7 w Turynie powoli dobiega końca. Szalę goryczy może przelać brak możliwości gry w Lidze Mistrzów. Podobno jeden z klubów wysłał już ofertę za piłkarza.

Związek Juventusu i Cristiano Ronaldo dobiega końca

Kiedy Cristiano Ronaldo opuszczał Real Madryt na rzecz Juventusu mówił tylko o najwyższych celach. Jak zawsze. Portugalczyk chciał nie tylko wygrywać mistrzostwo kraju, ale także dać klubowi pierwszy od 2017 roku triumf w Champions League. O ile pierwsze założenie wykonał dwukrotnie, to zwyciężyć w najbardziej prestiżowych rozgrywkach z Juve mu się nie udało. W przeciągu trzech sezonów od przyjścia zawsze brakowało tego decydującego kroku. Ronaldo nie lub niedociągnięć i jak się okazuje, jego cierpliwość do klubu z Włoch powoli się kończy.

CR7 i Juventus nie zaliczy obecnego sezonu do udanych!

O odejściu Cristiano Ronaldo z Juventusu mówi się od jakiegoś czasu, jednak ten sezon może być naprawdę ostatnim, w którym występuje w biało-czarnej koszulce drużyny. Stara Dama zalicza bardzo średni sezon. Praktycznie nie ma szans na obronę tytułu mistrza kraju, a w Lidze Mistrzów odpadli w 1/8 finału, przegrywając z FC Porto. Najgorsze jest jednak to, że piłkarze Juventusu nie mogą być wcale pewni występów w kolejnej edycji LM, ponieważ mają tylko trzy punkty przewagi nad piątym Napoli. Do Ligi Mistrzów kwalifikują się tylko trzy pierwsze miejsca!

To właśnie ta sprawa może być decydująca. Cristiano Ronaldo nie wyobraża sobie sezonu bez Ligi Mistrzów! Dlatego też jak podaje „Tuttosport”, jeśli Juve nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, CR7 na pewno nie zostanie we włoskiej drużynie.

Znalazł się klub, który chce CR7. Jest nawet oferta!

Sam Juventus nie ukrywa, że kontrakt Cristiano Ronaldo jest sporym obciążeniem budżetu. Chcąc się wzmocnić, włodarze Starej Damy muszą mieć na uwadze zarobki Portugalczyka. Nic więc dziwnego, że chcą się go pozbyć, nawet za połowę ceny. Według plotek Juventus woła za Ronaldo „tylko” 25 milionów euro! Jego wartość na rynku piłkarskim wg. portalu transfermarkt to 50 milionów.

Portugalski skrzydłowy najchętniej wrócił by do Realu Madryt, jednak klub ze stolicy Hiszpanii obrał zupełnie inny kurs i nie widzi w swoich szeregach zawodnika. Na horyzoncie pojawił się jednak inny, wielki klub, który bardzo chętnie widziałby u siebie jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu.

Paris Saint-Germain to klub, który wiele razy pojawiał się w plotkach transferowych odnoszących się do Cristiano Ronaldo. Jednak dopiero teraz słyszymy o konkretach. Według dziennikarzy „AS”, PSG jest faworytem do podpisania Ronaldo. W grę nie wchodzi jednak transfer pieniężny, a wymiana zawodnikami. W zamian za CR7 Juventus dostałby dwóch piłkarzy – Mauro Icardiego oraz Moise Keana. Mistrz Francji wierzy, że jest to oferta, której włoska drużyna nie będzie w stanie odrzucić.