Już dziś reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 rozgrywanych w Niemczech. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Czech. Zadanie Polaków jest trudne i stało się jeszcze trudniejsze. Gdzie oglądać mecz Czechy vs Polska? O której początek spotkania?

Trudne zadanie w meczu z Czechami

Mecz Czechy vs Polska będzie bardzo trudne dla reprezentacji naszego kraju. Jest do tego kilka powodów. Przede wszystkim mecz zostanie rozegrany w Pradze. Co więcej, będzie to również pierwszy mecz pod wodzą Fernando Santosa. Przekonamy się, czy nasza drużyna będzie wyglądała zdecydowanie lepiej i zaprezentuje wyższy poziom gry niż to, co widzieliśmy na Mistrzostwach Świata w Katarze.

Czechy vs Polska. Trudne zadanie Polaków stało się jeszcze trudniejsze! fot. MenWorld

Trzecim powodem, dla którego gra będzie mocno utrudniona, jest plaga kontuzji, jaka spotkała naszych reprezentantów. W meczu Czechy vs Polska z pewnością nie wystąpi Bartosz Bereszyński, który podczas mundialu w Katarze, obok Wojciecha Szczęsnego, był najlepszym polskim piłkarzem. Do tego wszystkiego zgrupowanie opuścił także Kacper Kozłowski, a do gry nie są zdolni Kamil Piątkowski, Arkadiusz Milik czy Kamil Glik.

Czechy vs Polska. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz pomiędzy Czechami a Polakami będzie 27 oficjalnym spotkaniem obu reprezentacji w historii. Do tej pory bilans nie leży po naszej stronie, dlatego też wierzymy, że dziś uda się go poprawić. Polacy z 27 spotkań wygrali osiem pojedynków, zremisowali pięć razy i 14 razy musieli uznać wyższość rywala.

Kadr z filmu “PEŁNI SZCZĘŚCIA NIE MA. Kulisy meczu Meksyk – Polska” na kanale Łączy Nas Piłka/YouTube

Czy Polakom uda się rozpocząć eliminacje z wysokiego “C”? Początek mecz w Pradze o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane za darmo w telewizji na kanale TVP 1 i w TVP Sport. Jeśli nie posiadacie dostępu do telewizji, to transmisja odbędzie się również na stronie internetowej TVP Sport.

Źródło: opr. wł./TVP Sport