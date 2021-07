Czekaliście na HBO Max? Mamy złe wieści

HBO Max to platforma streamingowa, która ma zastąpić HBO Go. Platforma, która ma być mocną konkurencją dla Netflixa, miała w tym roku trafić do Polski, jednak najnowsze informacje mówią, że to się nie stanie. Kiedy więc możemy spodziewać się debiutu platformy w naszym kraju?

HBO Max w Polsce dopiero w przyszłym roku

HBO Max oficjalnie na terenie Stanów Zjednoczonych zadebiutowało w poprzednim roku. Platforma streamingowa od razu rzuciła użytkownikom duże tytuły. Przewagą nowej usługi VOD nad konkurencją taką jak Netflix, Prime Video czy Disney + jest to, że coraz więcej kinowych hitów trafia również bezpośrednio na platformę. Tak stało się, chociażby w przypadku Wonder Woman 1984 czy Godzilla vs Kong.

Takim właśnie sposobem platforma chce przyciągnąć do siebie użytkowników. Już w tym roku na platformę trafią długo wyczekiwane hity Dune czy kolejna część Matrixa. To właśnie w tym roku HBO Max miało trafić do Europy, w tym do naszego kraju, jednak jak się okazuje, na otwarcie usługi VOD na Starym Kontynencie będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Jaki jest powód takiej decyzji?

Właściciel usługi VOD, AT&T przekazało informację, że premiera HBO Max w Europie przesunęła się do 2022 roku. Jaki jest tego powód? Spółka chce skupić się na Ameryce Łacińskiej, w której przewiduje ona znaczną większą popularność usługi. AT&T widzi tam większą liczbę subskrybentów, dlatego też chce się skupić nad rozwijaniem usługi w tych regionach. Tam również funkcjonuje hybrydowy model premier, który znają użytkownicy USA – filmy trafiają jednocześnie do kin i na platformę HBO.

Wychodzi więc na to, że na premierę HBO Max w Polsce będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej 12 miesięcy. Patrząc jednak na ofertę hybrydowego udostępniania filmów, będzie warto.