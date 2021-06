Czekasz na nową odsłonę God of War? Uzbrój się w cierpliwość

God of War, które w 2018 roku trafiło na konsolę PS4 zyskało bardzo dobre opinie. Kolejna część God of War: Ragnarok jest w produkcji już od dłuższego czasu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że tytuł zostanie opóźniony.

W God of War: Ragnarok nie zagramy w tym roku?

Konsola PlayStation 5 jest potężnym urządzeniem, ale co z tego skoro żadna gra nie potrafi wyciągąć z niej całej tej mocy? W ostatnim czasie pojawiło się dużo informacji na temat Horizon: Forbidden West, jednak gra pojawi się dopiero pod koniec roku lub na początku 2022. Kolejną grą, która ma wycisnąć co się da z PS5 jest GoW. Niestety, studio Sony Santa Monica potwierdziło, że God of War: Ragnarok zostanie opóźnione.

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Powód, który podało studio odpowiedzialne za stworzenie gry God of War: Ragnarok jest zrozumiały. Chodzi o dostarczenie jakościowego produktu, który zadowoli każdego gracza, który czeka na nowe przygody Kratosa. Wiąże się to więc z rezygnacją z nadgodzin i przemęczaniem się. Studio Santa Monica chce zadbać o swoich pracowników i ich samopoczucie, a także ich rodziny. To ma pozwolić stworzyć projekt bez żadnych potknięć. Pośpiech w branży gier nie jest wskazany i mocno przekonał się o tym CD Projekt RED przy grze Cyberpunk 2077.

Czy głównym przeciwnikiem Kratosa w nowej odsłonie gry będzie Thor?

Tytuł trafi na pewno na poprzednią generację konsoli, a co z PC?

Sony nie uśmierca starej generacji konsol i nie ma się czemu dziwić. PlayStation 4 to w dalszym ciągu popularna konsola wśród konsumentów. Koncern chce wyciągnąć ze swojego produktu jak najwięcej, dlatego też God of War: Ragnarok trafi również na PS4.

Przeczytaj także: Na Steam pojawiła się funkcja sugerująca współpracę z Sony

Istnieje także szansa, że przygody Kratosa i jego syna Atreusa trafią na komputery PC. W ostatnim czasie Sony coraz bardziej interesuje się pecetami. Potwierdza to m.in. wydanie gry Days Gone, która dotychczas dostępna była jedynie na konsole PS. Dodatkowo, japoński koncern zaczął współpracę ze Steam, na mocy której, na platformie pojawiła się specjalna zakładka, w której można kupić gry studia PlayStation.