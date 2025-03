Apple iPad Air M3 i Magic Keyboard. Da się na tym pracować?

Wczoraj pojawił się nowy produkt, a raczej produkty od giganta z Cupertino. Apple iPad Air M3 kusi mocą. A gdy dodamy do niego klawiaturę Magic Keyboard, zyskujemy solidny sprzęt do pracy. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Premiera Apple iPad Air M3 i Magic Keyboard.

Przyglądałem się informacji dotyczącej najnowszego urządzenia marki Apple. W pewnym momencie pomyślałem sobie tak. Czy aby na pewno tablet to sprzęt do oferowania rozrywki? Tak przynajmniej mi się wydawało do pewnego czasu. Ale kiedy zobaczysz parametry, jakie posiada najnowszy model produktu Apple zastanawiasz się czy faktycznie to sprzęt tylko do grania w mobilne gry czy oglądania filmów i seriali. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie – na takim urządzeniu możemy spokojnie pracować i wcale nie chodzi mi tylko o wykonywanie zadań typowo biurowych z przeglądarką i pakietem biurowym, ale również mam na myśli obróbkę zdjęć.

Nowy Apple iPad Air M3 – wydajnościowy potwór

Sprzęt wyposażono w 8-rdzeniowy chip M3 z 9-rdzeniowym GPU, co sprawa, że faktycznie jest to sprzęt wydajny w multimediach. Wszystko dzięki przyspieszeniu sprzętowemu ray tracing czy mesh shading. Producent twierdzi, że w porównaniu do chipsetu M1, ten najnowszy jest cztery razy szybszy. Warto również wspomnieć o tym, że nowy model jest oferowany w dwóch wersjach: z 11-calowym ekranem i z 13-calowym. Ten drugi faktycznie sprawia, że iPad Air M3 jest „łakomym kąskiem” dla osób, które często pracują poza biurem i domem. Mam tu na myśli mobilność takiego sprzętu i wcale nie chodzi mi tylko o jego wagę ale również możliwość łączności bezprzewodowej 5G. Oprócz tego mamy najnowszy system iPadOS 18 oraz obsługę Apple Pencil Pro i Apple Pencil.

Praca z Apple iPad Air M3 i klawiaturą Magic Keyboard

Faktem jest to, że nie miałem jeszcze styczności z najnowszym dziełem Apple, dlatego nie mogę wprost napisać: tak, to dobry sprzęt do pracy. Miałem jednak doświadczenie z innymi modelami i mogę śmiało stwierdzić, że ktoś, kto pracuje głównie z pakietem biurowym czy przeglądarką, będzie mógł cieszyć się działaniem w komfortowych warunkach. Szczególnie, gdy będziemy mieli do dyspozycji klawiaturę. O ile rysik nie jest koniecznością, o tyle Magic Keyboard to warunek konieczny, jeśli chcemy pracować z iPad’em.

Mamy wtedy tak naprawdę sprzęt kompletny, bardzo mocno przypominający laptop. Fakt, iPadOS 18 nie będzie tak rozbudowany i zaawansowany jak MacOS, jednak w wielu przypadkach użytkownicy nie wykorzystują nawet 20% potencjału tego oprogramowania. Do tego dochodzi kwestia ceny. MacBook Air z M13 w wersji 13-calowej startuje od 5999 zł. A jak to wygląda w przypadku iPada Air?

Ile kosztuje nowy Apple iPad Air M3?

Wszystko zależy od wersji, którą wybierzecie. Startujemy od 2999 zł za model z 11-calowym ekranem. Jeśli chcecie ten większy, 13-calowy, musicie wydać 3999 zł. Sektor edukacji może liczyć na nieco niższe kwoty – 2699 zł za wersji 11-calowej i 3699 zł za opcji 13-calowej. Mówimy o wersjach z nośnikiem 128 GB. Jeśli chcecie więcej pamięci, ceny będą odpowiednio wyższe.

Cena iPad Air M3 11-cali Wi-Fi

128 GB – 2999 zł

256 GB – 3499 zł

512 GB – 4499 zł

1 TB – 5499 zł

Cena iPad Air M3 11-cali Cellular (5G)

128 GB – 3799 zł

256 GB – 4299 zł

512 GB – 5299 zł

1 TB – 6299 zł

Cena iPad Air M3 13-cali Wi-Fi

128 GB – 3999 zł

256 GB – 4499 zł

512 GB – 5499 zł

1 TB – 6499 zł

Cena iPad Air M3 13-cali Cellular (5G)

128 GB – 4799 zł

256 GB – 5299 zł

512 GB – 6299 zł

1 TB – 7299 zł

Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, mamy do wyboru cztery: gwiezdna szarość, niebieski, fioletowy i księżycowa poświata. Dodatkowo producent oferuje personalizację naszego iPada. Mam na myśli bezpłatny grawerunek. Chcesz kupić Apple Pencil? Wersja Pro kosztuje 649 zł, a zwykła (USB-C) 399 zł. Klawiatura Magic Keyboard została wyceniona na kwotę 1399 zł. Tak czy inaczej, szczegóły najlepiej sprawdzić na stronie Apple.

