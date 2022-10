Mick Schumacher nadal nie może dogadać się z ekipą Haasa i jego odejście jest coraz bardziej prawdopodobne, ale czy znajdzie jakieś inne miejsce na przyszły sezon?

Sezon dla Niemca nie układa się pomyślnie. Szef ekipy już nie raz tracił cierpliwość do syna legendy Formuły 1, a po ostatnim wyścigu nawet nie chciał komentować jego wypowiedzi. W ekipie po prostu robi się źle, albo lepiej – już jest źle. O jego problemach z pozostaniem w ekipie mówiło się w zasadzie już po kilku wyścigach w tym sezonie, w których zaczął znacząco odstawać od swojego partnera zespołowego – Kevina Magnussena. Ekipa Haasa woli postawić na kogoś bardziej doświadczonego i tym kandydatem wydaje się być – Niko Hulkenberg. No dobrze, ale cofnijmy się jeszcze i omówmy sobie kilka rzeczy.

Czy Mick Schumacher znajdzie miejsce na sezon 2023 w F1? Źródło: PlanetF1

Czy Mick Schumacher faktycznie robił źle?

Osobiście od początku uważałem, że angaż Niemca do królowej motorsportu nastąpił zdecydowanie zbyt szybko, ale strasznie było widać jak Ferrari naciska. Akademia juniorów, do której należał ekspresowo znalazła dla niego miejsce w „podległej ekipie Ferrari”. Jeżdżąc fatalnym bolidem i przy boku mając Nikitę Mazepina, z którym regularnie wygrywał i był postacią numer jeden zespołu wszystko szło jak po maśle, ale po powrocie Kevina Magnussena wszystko wywróciło się do góry nogami. Tym bardziej, że Mick Schumacher jest rekordzistą jeśli chodzi o zniszczenia swojego bolidu w przeliczeniu na dolary. Rozbijał swój bolid niejednokrotnie np. podczas kwalifikacji o GP Arabii Saudyjskiej.

Sebastian Vettel twierdzi, że Mick Schumacher potrzebuje wsparcia

Za Mickiem od początku staje Sebastian Vettel, który jest dobrym przyjacielem Schumachera i go wspiera w ciężkich chwilach. To on mówił, aby wspierać Niemca po nie udanych występach, tłumaczyć co mógłby robić więcej, a nie wrzeszczeć i tylko wymagać. Po tym jakby było widać przełamanie kiedy to Schumacher zaliczył bardzo udany wyścig o GP Austrii, w którym walczył z Lewisem Hamiltonem. Na dobry rezultat mógł liczyć także podczas GP Kanady, ale plany pokrzyżowała awaria samochodu. Ostatnio nawet Niemiec nie gryzie się w język, a ostatni słaby wyścig o GP Stanów Zjednoczonych zwalił na słabą strategię co właściciel zespołu skomentował następująco:

Kiedy Mick i Kevin zjechali do boksów, dostali te same opony. Gdy Mick ponownie wyjechał, był w grupie walczących aut i został tam, podczas gdy Magnussen wycofał się i oszczędzał opony, które Mick bardzo szybko zużył. Magnussen był w stanie przejechać na nich 37 okrążeń i nikomu nie udało się przejechać więcej. To dlatego zdobył punkty

Sprawę skomentował także wujek kierowcy – Ralf Schumacher:

Mick zrobił wszystko, co powinien by nadal jeździć w Haasie. Jeżeli Gene i Gunther myślą rozsądnie, to zdadzą sobie sprawę, że nie ma alternatywy dla Micka. Ricciardo tam nie będzie, a Nico Hulkenberg jest bliżej emerytury niż powrotu na tor

Widać zatem, że ekipa ewidentnie wierzy w możliwości doświadczonych kierowców i nawet nie zostawia nadziei dla Micka. Nie wspiera go także akademia juniorów Ferrari. Aktualnie na jego miejsce jest kilku kandydatów. Poza wcześniej wspomnianym Nico Hulkenbergiem jest także Daniel Ricciardo, który jednak jest bliżej zastania trzecim kierowcą Mercedesa (lub jak ostatnio się mówi Red Bulla).

Czy Mick Schumacher znajdzie miejsce na sezon 2023 w F1? Źródło: PlanetF1

Na horyzoncie widać małe koło ratunkowe dla Niemca

Dla Micka Schumachera jedynym kołem ratunkowym wydaje się jedynie dołączenie Audi do Formuły 1 w 2026 roku, bo niemiecka stajnia bardzo chce mieć w swoim zespole niemieckiego kierowcę, których ostatnio brakuje, bo jak wiemy Sebastian Vettel po tym sezonie odchodzi na sportową emeryturę i pozostaje właśnie tylko Mick Schumacher. Pozostaje jedynie pytanie co kierowca będzie robił przez najbliższe lata zanim otrzymałby kontrakt od Audi, jeśli zostałby w F1 to jak będzie jeździł, a jeśli nie będzie go w Formule 1 to jak będzie się spisywać w innych seriach. Plotki mówią, że rozmowy między zainteresowanymi już się odbyły.

