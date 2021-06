Czy NASA właśnie straciła Teleskop Hubble?

Teleskop Hubble to fantastyczne urządzenie naukowe, które przez ostatnie 30 lat dało nam wgląd na to, jak wygląda kosmos. Fotografie wykonane za pomocą teleskopu zapierają dech w piersiach. Awaria maszyny jest jednak poważniejsza, niż się wydawało.

NASA nie ma kontaktu z urządzeniem?

Teleskop Hubble krąży po kosmosie już przez ponad 30 lat. W tym czasie wykonał fantastyczne fotografie, na które nie sposób się napatrzeć. Może się okazać, że jego koniec jest bliższy, niż mogłoby się wydawać. Kilka dni temu pojawiła się informacja o usterce, która nieco ograniczyła funkcjonalność urządzenia naukowego. Niestety, okazuje się, że awaria może być znacznie poważniejsza, niż mogłoby się wydawać. Według raportów NASA straciła kontakt z urządzeniem.

Teleskop Hubble uległ awarii. NASA próbuje ją usunąć, jednak może się okazać, że żywot urządzenia dobiega końca.

Naukowcy z Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej robili co w ich mocy, by przywrócić funkcjonalność teleskopu. Podjęto próbę resetowania systemu, jednak Teleskop Hubble po ponownym uruchomieniu wyświetlał ten sam błąd. Podjęto decyzję na przejście na jeden z trzech trybów zapasowych. To również nie dało pożądanych rezultatów. Ostatnią próbą było uruchomienie kopii zapasowej online z obecnym trybem działania, jednak to również nie pomogło przywrócić funkcjonalności systemu.

Przeczytaj także: Wydmy na Marsie. Zobaczcie nowe zdjęcia z Czerwonej Planety!

Teleskop Hubble – na czym polega awaria?

Jak przyznała sama NASA, naukowcy, którzy odpowiedzialni są za Teleskop Hubble, nie wiedzą, co jest dokładną przyczyną awarii. Brak wiedzy na ten temat znacząco utrudnia naprawę maszyny. Istnieją podejrzenia, że winowajcą jest moduł pamięci, który po 30 latach pracy mógł ulec zużyciu.



To tylko kilka zdjęć wykonanych przez Teleskop Hubble’a.

Obecnie Teleskop Hubble działa w trybie offline, co oznacza, że jego funkcjonalność jest ograniczona. W przypadku, kiedy awarii nie uda się usunąć, teleskop zostanie przełączony z pracy komputera głównego na operacyjny. Niestety, o ile urządzenie w dalszym ciągu będzie pracować, to jego możliwości będą mocno ograniczone. Miejmy nadzieję, że naukowcy wkrótce poradzą sobie z awarią urządzenia, a my w dalszym ciągu będziemy mogli cieszyć się fantastycznymi fotografiami.

Więcej zdjęć znajdziecie tutaj.