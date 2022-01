Czy to aby na pewno koniec Forda Mondeo?

W marcu zeszłego roku świat obiegła informacja, że Ford zakończy produkcję dobrze nam znanego sedana i zastąpi go innym modelami. Jest to daleko idąca elektryfikacja gamy modelowej, która już do 2026 roku ma oferować modele wyłącznie zelektryfikowane, a już w 2030 roku tylko w pełni elektryczne. Ale na ulicach Dearborn, Michigan można zaobserwować co innego.

Kompletnie pozbawiony kamuflażu model pięknie prezentuje na swojej klapie napis Mondeo. Co ciekawsze, dwie rury wydechowe sugerują również, że model ten jest spalinowy. Tak więc o co tu wszystko chodzi?

Nowy Ford Mondeo jednak powstanie, ale czy będzie oferowany w Europie?

Obecnie na rynku chińskim pojawia się Ford Evos, który ma za zadanie wypełnić lukę modelową. Jest to jednak auto bardziej o charakterze crossovera. Wysoce prawdopodobne, że nie przyjąłby się on na rynku europejskim aż tak dobrze. Stąd już od dłuższego czasu pojawiały się spekulacje oraz zdjęcia zakamuflowanych aut bardziej przypominających dotąd oferowanego sedana. Jednak koncepcja wciąż owiana jest sporą ilością niewiadomych.

Ford obecnie stawia mocno na hybrydyzację gamy, więc wysoce prawdopodobne, że dostępne będą wyłącznie wersje plug-in. Możliwe że również z napędem na wszystkie koła. Ponadto dzięki współpracy tej marki z firmą Google spodziewałbym się nowego systemu multimedialnego, co przełoży się na jego prostotę obsługi idącą w parze z wyższym zaawansowaniem.

Wciąż jednak w Europejskiej ofercie możemy do końca marca wybrać obecnie oferowane Mondeo. Pozostawia to jeszcze trochę czasu na przedstawienie pomysłu na to jak wyglądać będzie przyszłość. .

Co z silnikami? Tego jeszcze nie wiemy, ale oznakowanie na testowanym modelu sugeruje wersje 245 KM z 2 litrowego silnika. Ja spodziewałbym się jednak mocniejszych hybryd. Jak będzie w rzeczywistości to się okaże. Ale zapowiada się, że model jednak może nie umrzeć.

zdjęcia zapożyczone z portalu Motor1.com