Wydaje się, że skarpetki to jedna z najmniej istotnych części naszej garderoby. Raczej kupujemy je z rozpędu i nie zwracamy uwagi na to, które modele właśnie znalazły się w naszym koszyku zakupowym. Trzeba przyznać, że głównie koncentrujemy się na rozmiarze skarpetek i to by było na tyle. Jeśli też podobnie postępujesz, to musisz wiedzieć, że jest to ogromny błąd. Jakie kupować skarpetki? Tak naprawdę powinny być odpowiednio dobrane. Musimy zwrócić uwagę na materiał, z którego są wykonane, a także wiedzieć, jaki mamy w ogóle wybór.

Czy wiesz jakie kupować skarpetki? Niby oczywiste, a jednak!

Jakie kupować skarpetki? Właściwy rozmiar to nie wszystko!

Sugerowanie się jedynie rozmiarem przy zakupach skarpetek nie jest czymś najważniejszym. Oczywiście zbyt małe, czy też zbyt duże skarpetki nie będą dla nas wygodne, ale jednak nie to jest najważniejsze. W tym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, o których nie pamiętajmy przy zakupie skarpetek, a są rzeczywiście ważne.

Zacznijmy sobie od materiału, z którego są wykonane. Bardzo często w sklepach możemy się spotkać ze sporymi różnicami w cenie. Rzeczywiście czasami para skarpetek może kosztować dziesięć złotych, a w innym wypadku jest to nawet pięćdziesiąt. Skąd taka różnica? Nie wchodząc na razie w kwestie marki i producenta, powinniśmy zwrócić uwagę, że wynika to z materiału, z których skarpetki zostały wykonane.

Najtańsze są te, które zostały uszyte z materiałów sztucznych. Niestety takie skarpetki są nieestetyczne, a także mało praktyczne. Chodzi głównie o to, że w nich nasza stopa się poci i rzeczywiście po wyjęciu z buta brzydko pachnie. Na coś takiego nikt sobie nie chce pozwolić. Mamy świadomość, że nie wszyscy są w stanie wydać większe pieniądze na zakup skarpetek, ale ich jakość powinna być tutaj kluczowa.

Najlepszym wyborem będą skarpetki wykonane z bawełny. Jest to materiał naturalny, dzięki któremu nasza stopa swobodnie oddycha i nie poci się. Pod względem wyglądu również nie ma się do czego doczepić.

Czy wiesz jakie kupować skarpetki? Niby oczywiste, a jednak!

Które skarpetki są w modzie?

Wiemy już, że najważniejsze w skarpetkach jest wykonanie z właściwego materiału. Okazuje się jednak, że minęły już czasy, w których skarpetki były jedynie czarne, białe i szare. Teraz liczy się marka, a także wzory.

Gdy zerkniemy na ofertę https://answear.com/k/onodziez/skarpetki, to pierwsze co nam się rzuci w oczy, to ogromny ich wybór. Większość producentów odzieży sportowej w swojej ofercie ma także skarpetki. Zauważymy także, że nie różnią się już jedynie kolorami, ale także wzorami.

Bardzo modne stały się skarpetki tematyczne. O co chodzi? Latem chodzimy w skarpetkach, na których widnieją owoce, warzywa, czy też kolorowe drinki. Jesienią decydujemy się na skarpetki w opadające liście, a standardem grudniowym są wzory mikołajkowe. Sporo mężczyzn miało początkowo obiekcje co do tych skarpetek, ale z czasem zaczęli na nie stawiać. Widzimy coraz częściej stopy w kolorowych skarpetkach wyłaniające się spod garnituru. Musimy przyznać, że wygląda to naprawdę ciekawie. W końcu coś się dzieje.

Czy wiesz jakie kupować skarpetki? Niby oczywiste, a jednak!

Czy wiesz jakie kupować skarpetki? Moda poszła o krok dalej

O ile mogłoby się wydawać, że moda ze skarpetkami nie rozwinie się już bardziej, to stało się dokładnie odwrotnie. W niektórych sklepach pojawiły się pary skarpetek, w których lewa, jak i prawa wyglądają zupełnie inaczej. Dobór wzornictwa nie jest jednak przypadkowy. Wygląda to w ten sposób, że jedna z drugą są powiązane tematycznie. Najlepiej wyjaśnić to na pewnych przykładach. Jeśli na prawej skarpetce widnieje grill ogrodowy, to na drugiej można zauważyć kiełbaski, boczek, karkówkę, czy też inne produkty spożywane podczas grilla. Inny przykład to jedna skarpeta z olbrzymim kotem, a druga z małymi myszkami z kawałkami sera. Wygląda to naprawdę ciekawie. Warto w swoich stylizacjach postawić na nieco szaleństwa i humoru.

Czy wiesz jakie kupować skarpetki? Niby oczywiste, a jednak!

Różne długości skarpetek. Czy wiesz jakie kupować skarpetki?

Na sam koniec chcemy zaznaczyć, że skarpetki są również dostępne w różnych długościach. Kiedyś sięgały one standardowo połowy łydki, chociaż zdarzały się także nieco dłuższe. Później zaczęły się pojawiać nieco krótsze, które zakrywały naszą kostkę. W końcu doczekaliśmy się jeszcze krótszych skarpetek tak zwanych stópek, które kończą się poniżej kostki.

To, że mamy tak duży wybór nie oznacza, że koncentrujemy się jedynie na tych, które uważane są za nowości. Każdy model przydaje się na inne okazje, a już na pewno na inną pogodę. Zimą raczej w stópkach nie będziemy chodzić. Rozsądniejszym wyborem wydaje się skarpetka zakrywająca kostkę, czy też nawet do połowy łydki.

Czy wiesz jakie kupować skarpetki? Niby oczywiste, a jednak!

W swojej szafie warto mieć przynajmniej kilka par z każdego modelu. Warto kupić skarpetki standardowe, ale nie bójmy się zaszaleć z tymi kolorowymi, które mają różne wzory, a dla najodważniejszych panów poleca się te, w których każda skarpetka z pary wygląda inaczej. Dobrym pomysłem na przekonanie swojej drugiej połówki do tego typu elementów garderoby jest podarowanie ich w prezencie.

Tego typu prezent jest bardzo miły, nadaje się na różne okazje, a także nie jest zbyt kosztowny. Warto się nad tym zastanowić. Na rynku znajdziemy nawet zestawy skarpetek tematycznych, które są już ciekawie zapakowane.

Interesuje Cię moda męska? Sprawdź inne nasze artykuły.