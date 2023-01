Czy zestaw dla graczy od Tommy Hilfiger to oszustwo?

Tommy Hilfiger wydał zestaw dla graczy, w której skład wchodzi klawiatura, mysz oraz słuchawki. Cena jest zawrotna, a sam zestaw do niczego.

Zestaw dla graczy jest w czarno-czerwonej kolorystyce i został wyceniony na 150$, co cena sugeruje, że powinniśmy mieć do czynienia z naprawdę dobrej jakości sprzętem, o czym w nieco dalszej części niniejszego artykułu.

Strona produktu mocno zadziwia

Na oficjalnej stronie produktu, która co ciekawe już nie jest dostępna (podejrzewam, że za sprawą filmu na kanale Linus Tech Tips, który zebrał już blisko 2 miliony odsłon), brakowało konkretów na temat oferowanego zestawu, ba podana specyfikacja była zadziwiająco… dziwna.

Z dość krótkiego opisu nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się nic chociażby o sensorze myszki, a informacje, które otrzymujemy na samym początku to materiały z jakich zostały wykonane dane produkty oraz ich konkretne wymiary. Dowiadujemy się także, że klawiatura ma ergonomiczny design, jest łatwa w czyszczeniu, a także jest wodoodporna i pyłoszczelna. Ile jest prawdy w tego typu informacjach? Zaskoczę Was.

Nie zgadza się nawet długość przewodu…

Linus Tech Tips postanowił wziąć sprawy w swoje ręce (swoją drogą polecam materiał, co prawda trwa blisko 30 minut, ale naprawdę warto zerknąć) i dowiadujemy się chociażby tego, że specyfikacja produktów nie zgadza się z tymi, które są podane na stronie. Mało tego dotarli oni do konkretnych danych o sensorze zastosowanym w myszce, które również nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Żeby tego było mało, zaniedbano naprawdę podstawowe rzeczy tj, chociażby ta sama końcówka kabla we wszystkich akcesoriach, ten sam kolor (słuchawki nie wiadomo skąd mają nagle czerwony) to nawet nie zgadza się deklarowana przez markę Tommy Hilfiger długość kabla od myszki. Na stronie widnieje informacja, że ma on długość 150 centymetrów, natomiast szybki pomiar metrówką i mamy uwaga 140 centymetrów nawet biorąc pod uwagę końcówkę.

To jeszcze nie wszystko. PCB wygląda jak domowej roboty

Okazuje się, że urządzenia generują tak duże opóźnienie, że pisanie na klawiaturze powoduje, że możemy mieć problem wpisania nawet frazy “youtube.com”.

Youtuberzy postanowili rozebrać dostarczony sprzęt i przykładowo płytka PCB w myszce wygląda jak domowej roboty – naprawdę! Popełniono podstawowe błędu jak chociażby nie zamontowano przełączników od przycisków bocznych pod kątem 90 stopni. W środku myszki znajduje się obciążający kawałek metalu, żeby wyrównać wagę.

W tej samej cenie można dostać sprzęt naprawdę znakomitej jakości

W materiale zaprezentowano także alternatywy w postaci myszki, klawiatury i słuchawek innych producentów w tej samej cenie. Nic dziwnego, że produkty te są zdecydowanie lepsze od zestawu marki Tommy Hilfiger, ale dziwi jaka przepaść dzieli te produkty, a bardziej to jak słaby zestaw zaproponowała tak rozpoznawalna marka w tak wysokiej cenie.

W cenie 150$ możemy dostać mysz Logitech G305, która pomimo działania bezprzewodowego ma 6 razy mniejsze opóźnienie, klawiaturę mechaniczną NZXT, która jest niskoprofilowa, z rolką do regulacji głośności audio, hotswapem na niskoprofilowe, mechaniczne switche. A, zapomniałbym, że ma także magnetyczną podpórkę pod nadgarstki. Jako alternatywę dla słuchawek zaproponowano SteelSeries Arctic Nova 3. Także ogromna przepaść. Szkoda pisać dalej. Zobaczcie sami.

Źródło: Linus Tech Tips / Tommy Hilfiger