Dacia kojarzy się przede wszystkim z samochodami, które nie szokują swoim wyglądem, a ich cena jest bardzo przyzwoita. Dacia Manifesto jest jednak czymś, czego jeszcze w swojej ofercie marka nigdy nie miała. Jest to auto, które pozwoli dotrzeć na szczyty gór czy w głąb lasu!

Dacia Manifesto to zaskakujący projekt rumuńskiego producenta

Samochody marki Dacia kojarzą się przede wszystkim z prostotą, stonowanym designem i funkcjonalnością, dlatego też koncepcyjny projekt Dacia Manifesto jest zarówno ciekawy, jak i szokujący. Rumuński producent zaprojektował bowiem to auto na czas apokalipsy. Elektryk prezentuje się istnie survivalowo.

Przeczytaj także: Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Rumuński producent samochodów przyzwyczaił nas do ciekawego, jednak z pewnością nie tak krzykliwego designu, jaki możemy zobaczyć w modelu Dacia Manifesto. Projektanci chcieli jednak nieco poeksperymentować pod względem designu, funkcjonalności oraz materiałów. Efektem tego jest właśnie ten koncept samochodu przyszłości!

Manifesto to koncepcyjny projekt od Dacii.

Niekonwencjonalny projekt Dacii

Dacia Manifesto to niezwykle ciekawy projekt samochodu elektrycznego, który został zaprojektowany z myślą o życiu zgodnym z naturą, czy nawet… apokalipsie. Auto ma bardzo kanciaste kształty i pozbawiono go drzwi. Agresywne kształty mają potwierdzać, że auto poradzi sobie w każdych warunkach. Na przodzie znalazło się miejsce na pas świetlny, a o przebicie opon nie musimy się martwić, ponieważ są one pozbawione powietrza.

Model Manifesto jest również samochodem ekologicznym i może być zwiastunem tego, jakie materiały rumuński producent będzie wykorzystywał w swoich samochodach produkcyjnych. Większość elementów, które standardowo wykonane są z aluminium, plastiku, skóry czy chromu, zostało stworzonych z korka. Całe podwozie zostało wykonane z materiałów pozyskanych z recyklingu.

Dacia Manifesto - auto przygotowane do survivalu! Dacia Manifesto - auto przygotowane do survivalu! Ekologiczne materiały w środku i opony, których nie da się przebić. To m.in. wyposażenie koncepcyjnego samochodu rumuńskiego producenta.

To, co podkreśla producent, to wielofunkcyjność swojego koncepcyjnego samochodu. Auto można myć pod bieżącą wodą zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Fotele zostały pokryte pokrowcem, który tak naprawdę jest śpiworem, który można wyciągnąć z auta w każdej chwili. To nie wszystko, ponieważ przedni reflektor można wyjąć i wykorzystać go jako latarkę!

Manifesto jest w dalszym ciągu koncepcyjnym projektem, który nigdy nie trafi do produkcji. A szkoda, bo z informacji przekazanych przez producenta trzeba przyznać, prezentuje się bardzo ciekawie!

Dacia Manifesto - auto przygotowane do survivalu! Dacia Manifesto - auto przygotowane do survivalu! Niestety, Manifesto nigdy nie trafi do produkcji. A szkoda!

Źródło: Dacia