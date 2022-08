Kiedyś to było. Dacia była brzydka, ale tania. Teraz rumuńska marka śmieje się z reszty, bo robi efektownie wyglądające auta, które co prawda są troszkę droższe, ale nadal tanie. Taka jest właśnie Dacia Jogger 2022. To auto rodzinne, na taxi i ogólnie tak uniwersalne, że wszyscy mogliby porzucić swoje samochody i jeździć tylko Joggerami.

Żarty, żartami, ale naprawdę ja osobiście nie mogę nic zarzucić Joggerowi. Fakt, jest plastikowy, a silnik jest zdecydowanie za słaby, ale nie oszukujmy się, gdzieś musi być widać tą niską cenę. A naprawdę, patrząc na cenniki konkurencji, nie ma opcji by kupić 7-miejscowe auto rodzinne za te same pieniądze. I dziś Dacia Jogger 2022 to nie tylko wybór z kwestii ekonomicznej i rozsądnego kalkulowania. Ten samochód może się podobać. A przynajmniej ja tak uważam. Nie uwierzę, jeśli myślisz inaczej. Z resztą, widać ile samochodów rumuńskiej marki jeździ po ulicach. Sami zobaczcie.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Dacia Jogger 2022 – w sumie, fajnie wygląda, ale przypomina mi pewne auto

Jak dłużej się zastanowię to podobieństw z innymi samochodami jest więcej. Przykładowo, przednie, bardzo ładne reflektory kojarzą mi się z Audi. Z kolei patrząc na tył, nie sposób nie zauważyć Volvo V90 Cross Country. Najwidoczniej projektanci Joggera uznali, że to nic złego, gdy delikatnie zainspirują się innymi projektami. Nie mi to oceniać.

Volvo V90 Cross Country Dacia Jogger 2022

Tak czy inaczej, ten cross-kombi-van wygląda dobrze. No właśnie, co to tak właściwie jest? Dacia chwali się, że Jogger łączy praktyczność kombi z komfortem SUV-a. Interpretujcie to jak chcecie. Wiem jedno, w porównaniu do podobnej konstrukcji (przynajmniej według mnie), jaką była Dacia Lodgy, uważam, że producent zrobił taki postęp, że ciężko tak naprawdę przyczepić się do czegokolwiek jeśli chodzi o wygląd. Szczególnie w wersji sprzedawanej obecnie, która ma zupełnie nowe, bardziej nowoczesne logo. W przypadku prezentowanego modelu, mamy do czynienia ze „starym” logo.

Wiemy już, że z zewnątrz auto może się podobać, chociaż, żeby nie było, absolutnie się nim nie zachwycam. Po prostu cieszy mnie postęp Dacii, która na przykładzie Joggera pokazuje nam, że potrafi przygotować ciekawe auto rodzinne. Przód – efektowny, może nawet i zadziorny (chodzi mi o reflektory). Tył również wygląda dobrze. Boczna linia nadwozia – no cóż, kombi to kombi.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Dacia Jogger 2022 we wnętrzu

Wnętrze, a szczególnie deska rozdzielcza to nic innego jak zbór elementów z Renault. Kokpit jest nam znany chociażby z modelu Sandero. Nic efektownego, ale za to wszystko na miejscu, tak jak być powinno. Spore schowki, duża przestrzeń w kabinie i wszystkie podstawowe elementy wyposażenia, które dziś umilają nam podróż. Mam na myśli Apple CarPlay i Android Auto, klimatyzację czy nawet podgrzewane fotele. Jest też kamera cofania i czujniki parkowania. Krótko mówiąc, nie ma „efektów specjalnych” ale też nie ma na co narzekać.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Fakt, można trochę, ale tylko troszeczkę pomarudzić na jakość wykonania niektórych elementów. Pamiętajcie jednak, że jest to samochód budżetowy, więc nie ma co oczekiwać materiałów premium. Aczkolwiek, deska rozdzielcza pokryta jest czymś ładnie wyglądającym i bardzo miłym w dotyku.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Dużym atutem Joggera, ale tylko w konkretnej sytuacji, jest bagażnik. Jeśli fotele w trzecim rzędzie będą schowane, auto oferuje aż 708 litrów pojemności bagażnika. Wystarczy je jednak rozłożyć i możemy zapomnieć o spakowaniu się na wakacje, ponieważ kufer ma wtedy zaledwie 160 litrów pojemności. Z kolei, jeśli złożymy dwa rzędy siedzeń, nagle zyskujemy aż 1819 litrów. Śmieszne, prawda?

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Tak czy inaczej, bagażnik w Dacia Jogger 2022 posiada gniazdo zapalniczki, uchwyty na bagaże i jest całkiem ustawny. Fakt, tuż przy pasach bezpieczeństwa mamy gaśnicę i lewarek, ale nie oszukujmy się, gdzieś się musiał zmieścić, prawda?

Wrażenia z jazdy

Trudno tu opisywać „wrażenia”. Dacia Jogger 2022 po prostu jedzie i tyle. Nie jest za szybka, bo silnik 1.0 o mocy 110 KM czyli ten najmocniejszy. Aż strach pomyśleć jak jeździ wariant podstawowy. Nie oszukujmy się, to zdecydowanie za mały silnik do tego auta. A jak jest za mały, to nie ma co marzyć o oszczędności. Spalanie na poziomie 8 litrów nie będzie niczym szczególnym, a wręcz można uznać, że jeździmy wtedy ekonomicznie. W praktyce liczcie na około 9 – 10 litrów na autostradach, 6,5 na drogach krajowych i 8 w mieście. Strasznie przeciętne wyniki. Na szczęście jest też wersja z LPG i zdecydowanie uważam, że powinniście celować tylko w ten wariant.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Auto było „spięte” z sześciobiegowym manualem. Samochód raczej wymusza na nas szybką zmianę biegów i lepiej się słuchać bo kręcąc go wysoko i tak nic nie osiągniecie. Oczywiście, oprócz wysokiego spalania.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz

Jeśli chodzi o komfort podróżowania, powyżej 120 km/h jest dość głośno, dlatego lepiej nie przekraczać tej prędkości – również ze względów ekonomicznych. Na szczęście przestronna kabina pozwala na wygodne podróżowanie nawet w siedem osób, aczkolwiek w przypadku pięciu podróżujących będzie wręcz idealnie. Serio, to Dacia Jogger 2022 jest bardzo duża, a na pierwszy rzut oka wcale na taką nie wygląda.

Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz Dacia Jogger 2022. Auto rodzinne, na taxi i dla kogo chcesz