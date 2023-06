Dalej używasz drogiej myszki? Pff, patrz na to!

Na rynku znajdziemy myszki, których ceny są po prostu astronomiczne. HAMA przygotowała propozycje dla osób, które poszukują czegoś wydajnego i to w przystępnej cenie. W ofercie producenta pojawiły się cztery nowe modele bezprzewodowe, które sprostają waszym wymaganiom. Oto nowe myszki HAMA!

Budżetowe propozycje od firmy HAMA

Kto powiedział, że dobre myszki muszą być drogie? Niemiecki producent przedstawił cztery nowe modele, a trzy z nich to naprawdę budżetowe propozycje, które spełnią wymagania każdego. Nowe myszki HAMA różnią się nie tylko funkcjonalnością, ale również ceną. Jest to oferta skierowana do osób, które pracują przed laptopem i poszukują urządzenia, które jest wydajne i wygodne.

Nowa oferta od HAMA składa się z czterech modeli, które są kompatybilne nie tylko z najpopularniejszym systemem operacyjnym na rynku – Windows w wersji 7, 8, 10 i 11, ale również mogą z niej korzystać także użytkownicy systemu MAC OS 10.10 lub wyższym. Najdroższy model został wyceniony na 169 złotych, co tylko potwierdza przystępność cenową modeli.

Myszki HAMA zadowolą każdego użytkownika

Nowe myszki HAMA spełnią oczekiwania każdego pracownika biurowego. Zacznijmy od podstawowego modelu, jakim jest MW-300 V2. Model ten został wyposażony w trzy przyciski funkcyjne wraz z rolką do przewijania. Czułość sensora wynosi 1200 DPI, co jest wystarczające do pracy biurowej. Dużym plusem jest fakt, że mogą z niej korzystać zarówno osoby lewo, jak i praworęczne. Myszka zasilana jest przez dwie baterie AAA i ma wymiary: 5,8 cm szerokości, 10,3 cm głębokości i 3,7 cm wysokości przy 70 g wagi. Model posiada polimerowe ślizgacze. Urządzenie dostępne jest w pięciu kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. Sugerowana cena detaliczna wynosi 49 zł.

Model Hama MW-300 V2 Fot. Hama

Bardziej zaawansowanym modelem myszki HAMA jest MW-400 V2, która została wyposażona w sześć przycisków funkcyjnych (plus scroll). Poszczególne przyciski oferują m.in. obsługę wyszukiwarki czy zmianę czułości od 800, 1200 do 1600 DPI. Ślizgacze na spodzie myszki zostały pokryte polimerową powłoką, co przenosi się na płynniejsze ruchy. Urządzenie zostało zaprojektowane dla osób praworęcznych. Tak samo jak w przypadku poprzedniego modelu znajdziemy tutaj pięć takich samych wersji kolorystycznych. Sugerowana cena detaliczna modelu MW-400 V2 wynosi 59 złotych.

Model Hama MW-400 V2 Fot. Hama

Mysz MW-500 V2 została wyposażona w sześć przycisków, rolkę, polimerowe ślizgacze oraz regulację czułości w zakresie 800, 1200, 1600 DPI i przeznaczona jest dla osób praworęcznych. Producent postawił tutaj wbudowaną baterię litowo-jonową, która zapewni 75 dni pracy na jednym ładowaniu! Z obu stron znajdziemy złącze USB-C. Zastosowano tutaj sensor Blue Wave, który zagwarantuje wysoką czułość na każdej powierzchni. Powierzchnia myszki została pokryta gumą, co przekłada się na lepszy chwyt. MW-500 dostępna jest w kolorze czarnym, bordowym, błękitnym, zielonym i beżowym, a jej sugerowana cena detaliczna to ok. 79 złotych.

Model Hama MW-500 V2 Fot. Hama

Wszystkie modele mogą łączyć się z komputerem za pomocą Bluetooth 4.2, bądź radiowo za pomocą nadajnika 2.4 GHz RF podłączanym do portu USB-A.

Model skierowany do profesjonalistów

Nową ofertę myszek HAMA zamyka model EMW-700, który został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach. Model wspiera łączność radiową i Bluetooth 4.2 i może połączyć się z trzema urządzeniami jednocześnie. Użytkownik może przełączać się między nimi za pomocą dedykowanego przycisku. Czułość myszy to 1000, 1600 lub 2400 DPI i można ją zmieniać przyciskiem. Producent postawił tutaj na przełączniki klawiszowe Kaih, które przekładają się na wysoką jakość działania urządzenia. Na obudowie znajdziemy łącznie 8 przycisków funkcyjnych.

EMW-700 charakteryzuje się oryginalnym, pionowym kształtem. Taki kształt wymusza naturalną pozycję ręki, dzięki czemu nie odczuwamy zmęczenia nawet po kilku godzinach pracy. Mysz posiada wbudowany litowo-jonowy akumulator ładowany za pomocą złącza USB-C. U spodu znajdziemy podświetlenie RGB. Mysz współpracuje także z systemem Android 4.3 i wyższym oraz iOS 13 i nowszymi. Sugerowana detaliczna to 169 złotych.

Model Hama EMW-700 Fot. Hama Model Hama EMW-700 Fot. Hama Model Hama EMW-700 Fot. Hama Model Hama EMW-700 Fot. Hama

Wszystkie opisane modele znajdują się na oficjalnej stronie producenta.