Data premiery Sony DualSense Edge znana! Cena też!

Jeśli Xbox Series X/S dostał swój wydajny kontroler, to kwestią czasu było to, że Sony również takie urządzenie zapowie. Stało się, Japończycy oficjalnie zapowiedzieli premierę Sony DualSense Edge. Poznaliśmy także jego cenę, która nie należy do najniższych.

Pad Sony DualSense Edge oficjalnie zapowiedziany

Sony DualSense Edge to kontroler o zwiększonej wydajności, który skierowany będzie do posiadaczy konsol PlayStation 5. Jest to oczywiście odpowiedź na Xbox Elite Series 2, który został zaprezentowany kilka tygodni temu. Edge będzie pierwszym w historii kontrolerem stworzonym przez Sony Interactive Entertainment, który da użytkownikowi możliwość personalizacji.

DualSense Edge DualSense Edge

Kontroler Sony DualSense Edge określany jest jako niezwykle wydajne urządzenie, które stworzy przewagę podczas rozgrywki. Co więcej, możliwość zmiany ustawień oraz ustawienie własnych konfiguracji przycisków sprawi, że każdy użytkownik będzie mógł dostosować urządzenie do swoich preferencji.

Urządzenie pozwoli na personalizację, ponieważ da możliwość wymiany standardowych nakładek na drążki, wymienić nasadki na te o wysokiej lub niskiej kopułce. DualSense Edge pozwoli także na wymianę tylnych przycisków. Użytkownik będzie miał do wyboru te z dźwignią lub z pół-kopułką. Gracz dostosuje czułość drążka do swoich preferencji i będzie miał możliwość zmiany mapowania elementów sterujących. Nie zabrakło także możliwości regulacji głębokości spustu czy martwych stref. Wszystkie ustawienia będziemy mogli zapisać w unikalnych profilach, a przełączanie się pomiędzy nimi odbędzie się za pomocą skrótów.

Kiedy kontroler zadebiutuje na rynku?

Kontroler Sony DualSense Edge został oficjalnie zapowiedziany przez japońskiego giganta technologicznego. Pad trafi do sprzedaży po nowym roku, a dokładnie 26 stycznia. Zamówienia przedpremierowe można składać w PlayStation Direct już od 25 października. Trzeba jednak zaznaczyć, że mówimy tutaj o dostępności na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Belgii i Luksemburgu.

Jak prezentuje się kontroler pod względem cenowym? W USA DualSense Edge został wyceniony na 199,99 USD, natomiast w Europie jego cena wyniesie 239,99 EUR. Wymienne moduły drążków wyceniono na 19,99 USD/24,99 EUR. Nie ma informacji na temat tego, kiedy kontroler będzie dostępny w Polsce.

DualSense Edge DualSense Edge

Źródło: Sony