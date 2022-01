Deepcool MG350 i MG510 – wytrzymałe myszy dla graczy

Możecie się śmiać, że podkreśliłem to iż Deepcool MG350 i MG510 to „gryzonie” wytrzymałe. Jestem pewny, że doceni to niejeden zapalony gracz, który na co dzień eliminując wrogów w grach typu FPS, wpadał w złość, kiedy kolejny raz został zabity przez wroga, który się ukrywał. Właśnie dlatego producent zdecydował się na nie tylko szybkie, ale również wytrzymałe myszy dla graczy.

Dwa nowe modele, którymi chwali się Deepcool różnią się przede wszystkim rodzajem komunikacji z komputerem. Oczywiście, różnic jest znacznie więcej, ale o tym za chwilę. MG350 spodoba się graczom, którzy lubią chwyty typu palm oraz claw. Z kolei bezprzewodowa mysz dla graczy MG510 będzie skierowany głównie do fanów palm gripu. O co w tym wszystkim chodzi? W prosty sposób zobrazował to kiedyś X-Kom na swoim profilu na Facebooku. Zobaczcie sami.

Przewodowa mysz dla graczy Deepcool MG350

Niewielki, bo mierzący około 106,6 mm długości i ważący 92 gramy gryzoń wyposażono w sensor PixArt PAW3335 cechujący się rozdzielczością na poziomie 16000 DPI. Producent chwali się, że to sprawia, iż ruch będzie śledzony z szybkością do 400 cali na sekundę. Z kolei teflonowe stopki mają radzić sobie z przyspieszeniem do 40 G. Myszka wyposażona została w osiem programowalnych przycisków. Co ciekawe, jeden z nich jest domyślnie skonfigurowany do zwiększania precyzji celowania. Zaawansowanych graczy ucieszy konfigurowalny LOD (lift-off distance), który może wynosić jeden bądź dwa milimetry. Oczywiście, Deepcool MG350 umożliwia użytkownikowi zapisać ustawienia w pamięci urządzenia, a także zgrupować je w ramach profili. Warto jeszcze wspomnieć o przełącznikach Omikron (świetna nazwa w obecnych czasach), które mają oferować wytrzymałość 20 milionów klików.

Cena myszki wynosić będzie około 270 złotych.

Bezprzewodowa myszka dla graczy Deepcool MG510

Drugi z prezentowanych modeli może, ale nie musi wykorzystywać przewodu do łączenia się z naszym komputerem. Możemy więc wybrać kabel USB typu C z oplotem paracord bądź łączność bezprzewodową 2,4 GHz. Wyróżnikiem Deepcool MG510 jest również podświetlenie RGB LED, które możemy dowolnie edytować za pomocą dedykowanego oprogramowania. Jeśli chodzi o czas pracy bez wykorzystania przewodu, ma on wynosić do 36 godzin. Zapewne wpływać na to będzie wiele czynników, jednak realny czas będzie podany zapewne przez recenzentów, którzy sprawdzą możliwości myszy. W tym przypadku producent zdecydował się na wykorzystanie sensora PixArt PAW3370 o rozdzielczości, która maksymalnie może wynosić 19000 DPI. Tak jak w MG350, MG510 również posiada przełączniki Omikron. Ich wytrzymałość już znacie.

Bezprzewodowa mysz dla graczy Deepcool MG510 kosztować będzie około 330 złotych.

Specyfikacja techniczna obu gryzoni

Deepcool MG350

wymiary: 106,6 x 72,9 x 34,6 mm

waga: 92 gramów (+/- 5 g)

przyciski: 8, wszystkie programowalne

przełączniki: Omron, żywotność do 20 milionów kliknięć

sensor: optyczny, PixArt PAW3335, 16000 DPI

maks. przyspieszenie: 40 G

maks. szybkość śledzenia: 400 cali/sekundę

próbkowanie: do 1000 Hz

wbudowana pamięć: 32 kB

interfejs: USB

przeznaczenie: dla graczy praworęcznych

Deepcool MG510

wymiary: 124 x 65 x 39 mm

waga: 83 gramy

przyciski: 6, wszystkie programowalne

przełączniki: Omron, żywotność do 20 milionów kliknięć

sensor: optyczny, PixArt PAW3370, 19000 DPI

maks. przyspieszenie: 50 G

maks. szybkość śledzenia: 400 cali/sekundę

próbkowanie: do 1000 Hz

łączność: USB-C (kabel 1,8 m); bezprzewodowa 2,4 GHz (nanoodbiornik);

czas pracy w trybie bezprzewodowym: do 36 godzin

wbudowana pamięć: 64 kB

podświetlenie: RGB LED

przeznaczenie: dla graczy praworęcznych

