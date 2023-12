Detroit Pistons pobili niechlubny rekord. Najgorsi w historii NBA

Fani Detroit Pistons przeżywają naprawdę ciężkie chwile. Drużyna ze stanu Michigan zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, nie tylko w konferencji wschodniej, ale także całej NBA. Dzisiejszy mecz przeciwko Brooklyn Nets potwierdził, że to najgorsza drużyna w historii NBA – przegrała 27. spotkanie z rzędu, a może być jeszcze gorzej!

27 porażek z rzędu Detroit Pistons

Początek sezonu nie zapowiadał się tak tragicznie, jak pokazały kolejne tygodnie. Po pierwszych dwóch meczach Detroit Pistons mieli na swoim koncie dwa zwycięstwa i pojawiały się głosy, że dno tabeli nie jest im pisane. W swoim składzie mają przecież młodych i perspektywicznych zawodników oraz trenera, który jeszcze trzy sezony temu grał w finałach NBA. Jak błędne były te założenia.

Od momentu startu 2-0 Detroit Pistons nie wygrali żadnego spotkania! Dzisiejszy mecz z Brooklyn Nets, który zakończył się porażką Tłoków 112 do 118, sprawił, że drużyna z The Motor City przegrała 27. mecz z rzędu, co oznacza, że ustanowili oni nowy rekord w historii NBA. Poprzedni należał do Philadelphia 76ers, którzy w 2014 roku przegrali 26 spotkań z rzędu!

Drużyna z Detroit przegrała 27. spotkanie z rzędu, co jest niechlubnym rekordem NBA. Fot. Detroit Pistons @X

Światełka w tunelu nie widać

27. porażek z rzędu w jednym sezonie to niechlubny rekord ligi NBA. Detroit Pistons są na dobrej drodze, aby mocno go śrubować, ponieważ w kolejnych spotkaniach czeka ich starcie z Boston Celtics, którzy mogą pochwalić się najlepszym bilansem w lidze, a także Toronto Raptors.

Detroit Pistons to najgorsza drużyna w historii NBA. Druzgocąca statystyka. Fot. SportsCenter @X

Frustracja w “Motoryzacyjnym Mieście” sięga zenitu. Fani podczas ostatnich meczów skandowali “Sell the team” (“sprzedajcie drużynę” skierowane w kierunku do obecnych włodarzy, przyp. red.), co pokazuje, jak źle dzieje się w drużynie “Tłoków”. Zespół prowadzony przez Monty’ego Williamsa jest w trakcie przebudowy, a im gorszy bilans, tym większe szanse na wybór 1. w przyszłorocznym drafcie.

Jednak do kolejnego sezonu zostało jeszcze sporo czasu, a fani z Detroit już teraz przeżywają horror.

Źródło: NBA