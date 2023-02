Djurgardens IF rywalem Lecha Poznań w 1/8 Finału Ligi konferencji Europy!

A więc wszystko jasne, losowanie odkryło karty i poznańska drużyna poznał swojego rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Kolejorz po historycznym awansie zmierzy się z Djurgardens IF. Kiedy odbędą się dwa spotkania?

Djurgardens IF rywalem Kolejorza w 1/8 finału LKE

Po wczorajszym zwycięstwie nad Bodo/Glimt, w którym to Kolejorz wygrał dwumecz wynikiem 1 do 0, polska drużyna mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy europejskich pucharów. Był to historyczny awans, ponieważ ostatni raz, kiedy polska drużyna grała wiosną więcej niż jedną rundę w europejskich pucharach, miał miejsce 30 lat temu!

Gol Mikaela Ishaka dał awans Poznaniakom do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Fot. Twitter @LechPoznan Fot. Twitter @LechPoznan

Przeczytaj także: Pary 1/16 Ligi Europy. Kto awansuje dalej?

Kolejorz wykonał więc niesamowitą robotę i idzie po więcej! Teraz poznaliśmy rywala poznańskiej drużyny, którym będzie Djurgardens. Szwedzka drużyna wygrała swoją grupę w Lidze Konferencji Europy, w której mierzyli się z KAA Gent, Molde FK i Shamrock Rovers.

Spotkanie numer jeden pomiędzy zespołami zostanie rozegrane 9 marca, a rewanż zaplanowano na 16 marca 2023 roku. Pierwszy mecz zagrany zostanie na stadionie przy Bułgarskiej! Czy poznaniacy dadzą radę szwedzkiej drużynie?

Źródło: opr. wł./ #1 zdjęcie w tekście, #2 zdjęcie w tekście