Dlaczego nowy MacBook Pro ma notcha? Producent wyjaśnia ten ruch

MacBook Pro to laptop, który oferuje niezwykłą wydajność i design, którego oczekiwali wszyscy. Apple zdecydowało się m.in. na ponowne wykorzystanie uwielbianego magnetycznego złącza ładującego, którego zabrakło w poprzedniej generacji laptopa. Użyto również nowego rozwiązania – notcha. Dlaczego producent zdecydował się na umieszczenie wcięcia w ekranie? Poznaliśmy odpowiedź.

MacBook Pro powrotem do korzeni

Podczas premiery nowych laptopów z serii MacBook Pro najwięcej mówiło się o nowych procesorach architektury ARM. Amerykański gigant przedstawił dwie opcje – M1 Max i M1 Pro. W testach wydajnościowych radzą sobie one świetnie, dlatego też idealnie nadają się do laptopów przeznaczonych do pracy m.in. z grafiką, czy wideo. Co więcej, producent umieścił na obudowie laptopa pełnoprawny port HDMI i czytniki kart SD, z czego fani są bardzo zadowoleni.

Przeczytaj także: Za najmocniejszego MacBook Pro kupisz bardzo dobre auto!

To jednak nie wszystko, co udało się zmieścić w nowych MacBookach. Mowa tutaj oczywiście o magnetycznym złączy ładowania, które zniknęło z komputerów MacBook Pro i Air w 2015 roku. Było to rozwiązanie bardzo wygodne i przede wszystkim bezpieczne, ponieważ w przypadku zahaczenia o przewód, ten automatycznie odłączał się od urządzenia. Nie było więc mowy, że laptop lądował na ziemi w momencie wyrwania przewodu, a tak działo się w przypadku USB typu C. To był główny powód, dla którego użytkownicy oczekiwali powrotu magnetycznego złącza. I się doczekali.

Producent zastosował także ciekawe rozwiązanie

O ile smartfony giganta z Cupertino przyzwyczaiły nas do tego, że posiadają notcha, to chyba nikt nie był pewien, co do decyzji zainstalowania ich w laptopach. Apple mocno zaskoczyło tym świat technologii, ponieważ zaprezentowany w poniedziałek MacBook Pro posiada właśnie takie wcięcie. Na temat tej decyzji wypowiedziała się Shruti Haldea, która w firmie Apple pełni funkcję menadżera ds. linii produktów Mac.

Powód wyposażenia ekranów laptopów z serii Pro jest prosty i wydaje się oczywisty. Jak przyznała Haldea, na takie rozwiązanie zdecydowano się głównie ze względu na zwiększenie przestrzeni roboczej. Dzięki zastosowaniu notcha użytkownicy będą mieć więcej miejsca na wyświetlanie treści. Wpływ na to mają oczywiście zdecydowanie cieńsze ramki. Według informacji Apple udało im się zredukować ich rozmiar z lewej i prawej strony aż o 24 proc. W górnej części ekranu laptopa liczba ta osiągnęła aż 60% mniej!