Dobra wiadomość dla Modera! Liverpool ściągnie mistrza świata!

Alexis Mac Allister ze świetnej strony pokazał się na Mistrzostwach Świata w Katarze i był jednym z powodów, dzięki którym Argentyna sięgnęła po puchar świata. Od dawna wiadomo, że opuści on Brighton, co jest dobrą wiadomością dla Jakuba Modera. Podobno Argentyńczyk trafi do Liverpoolu!

Liverpool ściągnie Argentyńczyka? Dobra wiadomość dla Modera

Liverpool nie rozgrywa najlepszego sezonu i obecne rozgrywki pokazały, że drużyna z Anfield ma kilka braków kadrowych. Jednym z nich jest brak klasowego pomocnika. Wkrótce jednak ta luka ma zostać wypełniona, ponieważ jak podaje Fabrizio Romano, klub złożył ofertę Brighton.

Na Anfield miałby trafić Alexis Mac Allister, który rozgrywa bardzo dobry sezon w klubie Jakuba Modera. Jak podaje włoski dziennikarz, argentyński pomocnik z pewnością opuści po tym sezonie drużynę “Mew” i ma trafić do Liverpoolu, który przez ostatnie miesiące starał się ściągnąć do siebie Jude Bellinghama. Ten wyścig wygrał jednak Real Madryt.

Fabrizio Romano podaje, że Argentyńczyk trafi do Liverpoolu.

Mac Allister trafi na Anfield!

Argentyńczyk w tym sezonie pokazał się ze świetnej strony. Poza tym, że zdobył on z Argentyną tytuł Mistrza Świata, to w lidze zbiera same pochlebne recenzje. Eksperci podkreślają jego wszechstronność oraz możliwość gry na wszystkim pozycja w środku pola. W obecnym sezonie rozegrał on 33 mecz i zanotował w nich 10 bramek i dwie asysty.

Wiadomość o tym, że pomocnik odejdzie z Brighton jest świetna dla powracającego po kontuzji Jakuba Modera. Dzięki transferowi Argentyńczyka na Anfield Polak będzie miał większe szanse na powrót do pierwszej jedenastki drużyny, w której zachwycał jeszcze przed kontuzją.

Odejście pomocnika do Liverpoolu jest dobrą informacją dla powracającego po kontuzji Polaka! Zdjęcie: Brighton and Hove Albion/author Unknown

Kluby nie doszły jeszcze do porozumienia, ale wiele wskazuje na to, że kwota transferu wyniesie ponad 40 milionów euro.

Źródło: Twitter/ Zdjęcie główne: Brighton and Hove Albion