Dobre wieści dla fanów Horizon: Forbidden West! Grę wystarczy kupić raz!

Horizon: Forbidden West to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów na konsolę PlayStation 5. Poprzednia wersja Zero Dawn przyjęła się bardzo dobrze i Sony liczy na to samo w przypadku Forbidden West. Producent przekazał bardzo dobre informacje osobom, które planują w przyszłości zmienić starą generację konsol na nową.

Horizon: Forbidden West trafi na PS4 i PS5

Kilka tygodni temu Sony zapowiedziało, że Horizon: Forbidden West będzie oczywiście dostępny dla starej i nowej generacji konsol. Wszyscy zaczęli zastanawiać się, czy upgrade w przypadku zmiany PS4 na PS5 będzie wiązał się z zakupem wersji gry next-gen? Początkowo Sony zapowiedziało, że darmowy upgrade będzie dostępny jedynie w przypadku wersji Digital Deluxe i droższych.

Wersja Ditigtal Deluxe ma kosztować około 80 USD, czyli około 305 złotych, jednak w Polsce cena ta zapewne będzie wyższa. Najnowsze informacje podane przez prezesa Sony Interactive Entertainment, Jima Ryana na pewno spodobają się wszystkim graczom. Teraz bez problemu możecie kupić najnowszą część Horizon na PS4, a potem zmienić konsolę!

Jim Ryan potwierdza, każda gra zyska darmowy upgrade

Według słów Jima Ryana Horizon: Forbidden West, tak samo, jak i wszystkie gry, które zostaną wydane na obie generacje, otrzymają darmowy upgrade. Oznacza to tylko tyle, że nawet jeśli kupicie grę na PS4, a po kilku dniach stwierdzicie, że pora przesiąść się na nową generację konsol, wystarczy, że ponownie pobierzecie tytuł i będziecie mogli się cieszyć wersją next-gen!

Prezes Sony Interactive Entertainment przyznał również, że pandemia wpłynęła na opóźnienie premiery gry. Tytuł ma zostać oddany do użytku 18 lutego 2022 roku, więc do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy. Patrząc jednak na gameplay i to, jakie wrażenie pozostawiło po sobie Zero Dawn, warto będzie czekać.