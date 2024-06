Dobre wieści ws. kontuzji Lewandowskiego! Jest nadzieja!

Reprezentacja Polski rozegra w niedziele pierwsze spotkanie na EURO 2024. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będą Holendrzy, jednak Polacy na boisko wybiegną bez swojego kapitana. Pojawiły się jednak dobre informacje dotyczące kontuzji Lewandowskiego!

Pierwszy mecz na EURO 2024 bez napastnika FC Barcelony

10 czerwca doszło do towarzyskiego starcia pomiędzy reprezentacją Polski a drużyną narodową Turcji. Polacy rzutem na taśmę wygrali swoje ostatnie spotkanie kontrolne przed Mistrzostwami Europy 2024, które rozpoczynają się właśnie dziś. Niestety, pomimo pozytywnego wyniku drużyna Michała Probierza nie wyszła z tego spotkania cało.

Dobre wieści ws. kontuzji kapitana reprezentacji Polski ! Jest nadzieja!

Po strzeleniu pierwszego gola, podczas cieszenia się z bramki, Karol Świderski skręcił staw skokowy i musiał opuścić boisko. Kilka minut po nim potrzebę zmiany wyraził Robert Lewandowski. Badanie wykonane po meczu wykazało naderwanie mięśnia dwugłowego uda, co od razu wykluczyło napastnika z gry w pierwszym meczu z Holandią.

Dobre informacje ws. kontuzji Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie pojawi się na murawie w spotkaniu z Holandią, a to oznacza, że reprezentacja Polski będzie mocno osłabiona w starciu z Oranje. Trwa walka o to, aby wieloletni kapitan reprezentacji był gotów na spotkanie z Austrią, które odbędzie się 21 czerwca. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl podzielił się optymistyczną wiadomością dotyczącą kontuzji Lewandowskiego.

Pojedynek z Austrią będzie najważniejszy. Tam dopatrujemy się największych szans Polaków na punkty. David Alaba (w tle) spróbuje zatrzymać Lewandowskiego i spółkę. Fot. FC Barcelona

Dziennikarz podaje, że napastnik FC Barcelony z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Stan jego zdrowia poprawia się na tyle, że Robert Lewandowski ma zacząć dziś truchtać. Do tej pory pracował z lekarzami i rehabilitantami, wykonując ćwiczenia na basenie.

Trucht to bardzo dobra informacja w kontekście starcia z Austrią, do którego jeszcze ponad tydzień. Miejmy nadzieje, że Lewandowski wróci na ten pojedynek, bo może to być jedyna szansa na wywalczenie awansu z grupy.

Polska zmierzy się z Austrią 21 czerwca. Lewandowski ma tydzień na powrót do zdrowia. Fot. UEFA

Źródło: opr. wł./Meczyki.pl