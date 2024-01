Dostawczak z V6? Toyota ma takie auto z silnikiem wodorowym!

Toyota Hydrogen HIACE to wspomniany dostawczak z V6. Powstał za sprawą australijskich inżynierów. Opracowali samochód transportowy, który został wyposażony w… wodorowy silnik spalinowy. Mowa o jednostce pochodzącej z Toyoty Land Cruiser. Silnik został przystosowany do zasilania sprężonym wodorem dzięki systemowi bezpośredniego wtrysku.

Toyota HIACE to dostawczak z V6 – silnikiem spalinowym zasilanym wodorem.

Nie od dziś wiadomo, że Toyota bardzo mocno stawia na technologię wodorową. Według japońskiego przedsiębiorstwa to właśnie to rozwiązanie może cieszyć się szerokim zastosowaniem w motoryzacji i gospodarce. Przykładem jest seryjnie produkowana Toyota Mirai, która doczekała się już dwóch generacji. Cieszy to, że Japończycy udoskonalają tą technologię i dostosowują ją do kolejnych samochodów. Oprócz wspomnianej Mirai wiemy również o prototypowym pickupie – Hilux, który został wyposażony w elektryczny napęd na wodorowe ogniwa paliwowe drugiej generacji. Tym razem nie o limuzynie, a o dostawczaku i to nie byle jakim!

Toyota HIACE to dostawczak z V6 – silnikiem spalinowym zasilanym wodorem.

Dostawczak z V6, który jest ekologiczny!

Czy tak wygląda przyszłość? Być może. Toyota pracuje cały czas nad adaptacją silników spalinowych, które mają korzystać z wodoru jako paliwa. Przykładem jest wyścigowa GR Corolla H2 Concept, a także rodzinna Corolla Cross H2 Concept. Australijscy inżynierowie Toyoty pracują nad samochodem użytkowym. Mowa o dostawczym prototypie Hydrogen HIACE. Model ten wykorzystuje silnik spalinowy V6, który jest zasilany wodorem. Napęd na tył, 10-biegowa skrzynia automatyczna i moc – 163 KM i 354 Nm momentu obrotowego. Co sądzicie o takich parametrach?

Warto również wspomnieć o tym, że silnik został zmodyfikowany tak, aby wykorzystywać do zasilania sprężony wodór za sprawą systemu bezpośredniego wtrysku. Dzięki temu mamy praktycznie zerową emisję CO2, a sam proces zapłonu wodoru generuje niewielką ilość tlenku azotu (NOx). To sprawia, że auto spełnia normy emisji Euro 6. Wodór jest magazynowany w trzech zbiornikach, które ulokowano pod podłogą. Auto nie straciło więc na właściwościach przewozowych. Prototypowa Toyota HIACE będzie występować 12-miejscowym wariancie osobowym bądź jako dostawczak z V6.

Toyota HIACE to dostawczak z V6 – silnikiem spalinowym zasilanym wodorem.

Silnik spalinowy napędzany wodorem w Toyocie HIACE

Auto testowane jest w Australii, w okolicach Melbourne. Niebawem mieszkańcy tego miasta – mowa głównie o przedsiębiorcach – będą mogli sprawdzić HIACE w warunkach drogowych. Czy ten dostawczak z V6 wykorzystujący wodór sprawdzi się w testach praktycznych? Wydaje mi się, że tak. Z pewnością będzie lepszy niż elektryki, które są ciężkie i oferują niewielkie zasięgi, a do tego trzeba poświęcić dużo czasu na ładowanie.