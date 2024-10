Black Friday 2024? Phi! Dreame obniża ceny sprzętu już teraz

Powoli zbliża się Black Friday, czyli czas totalnych (powiedzmy) obniżek. Niektórzy robią z tego black week (tydzień), ale Dreame obniża ceny już teraz. OK, od jutra, 18 października wiele produktów kupisz o wiele taniej. Akcja ma trwać do 31 października bieżącego roku. Sprawdź, jakie urządzenia będą objęte promocją.

Dreame obniża ceny wielu produktów. Akcja promocyjna od 18 do 31 października 2024.

Właśnie dowiedzieliśmy się o akcji promocyjnej popularnej marki Dreame. Producent urządzeń domowych, o którym wielokrotnie pisaliśmy wprowadza akcję promocyjną obejmującą cztery główne kategorie produktów, którymi się zajmuje. Mam na myśli roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, urządzenia Wet&Dry, a także produkty beauty. Co tu dużo pisać – jeśli miałeś w planach zakupy, pojawia się właśnie rewelacyjna okazja by zdobyć sprzęt, a przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Dreame obniża ceny sprzętu. Akcja promocyjna od 18 do 31 października 2024

Sprawdźmy, jakie produkty są objęte promocją. Zacznijmy od robotów sprzątających. W tym przypadku mamy cztery modele: Dreame X40 Ultra, Dreame L20 Ultra, Dreame D10S Plus, a także Dreame D9 Pro. Są również odkurzacze pionowe takie jak: Dreame Z30, Dreame R20 oraz Dreame V11. Jeśli chodzi o sprzęt wet&dry, w promocyjnej cenie kupicie dwa modele: Dreame H13 Pro oraz Dreame H12 Dual. Pozostają nam produkty beauty. W lepszych cenach kupicie Dreame AirStyle oraz Dreame Pocket.

Robot sprzątający Dreame X40 Ultra

Przyjrzyjmy się bliżej kilku wybranym modelom. Nie mógłbym nie zacząć od Dreame X40 Ultra, czyli flagowym robocie, który został wyposażony w system ssania Vormax o mocy 12 000 Pa. Najlepsze jednak w tym sprzęcie jest coś innego. Przynajmniej według mnie. Oprócz tego, że sprzęt odkurza, może również czyścić podłogi na mokro. W tym celu korzysta z obrotowych, wysuwanych padów mopujących. Idźmy dalej! X40 Ultra wjeżdżając do „bazy” opróżnia zbiornik na kurz, czyści nakładki myjące w gorącej wodzie, której temperatura wynosi 70 stopni Celsjusza, a także suszy je. W skrócie – Ty nie robisz dosłownie nic, oprócz tego, że cieszysz się idealnie czystą podłogą i co jakiś czas dolewasz wodę do zbiornika oraz opróżniasz nieczystości.

Dreame obniża ceny wielu produktów. Akcja promocyjna od 18 do 31 października 2024.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30

Kolejnym urządzeniem objętym promocją jest bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame Z30. Jest to bardzo wydajny sprzęt oferujący moc ssania na poziomie 28 tysięcy Pa. Przypomnę, że robot X40 Ultra ma 12 tysięcy Pa i to już jest dużo, a 28 tysięcy? Sami wiecie, że z taką mocą nie ma już żartów. Oprócz tego plusem jest długi czas pracy, co nie jest takie oczywiste w przypadku odkurzaczy pionowych. Z30 ma pracować do 90 minut na jednym ładowaniu. Wynik faktycznie robi wrażenie. Zapewne chodzi o czas pracy w przypadku trybu eko, ale jednak. Warto dodać jeszcze, że mamy system filtracji HEPA, który ma wyeliminować 99,99% cząsteczek kurzu i wszelakich alergenów.

Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania Dreame H13 Pro

Jeśli chciałbyś nie tylko odkurzać samodzielnie, ale również odświeżać podłogę za pomocą mopa, fajnym rozwiązaniem może okazać się Dreame H13 Pro. To jak sama nazwa mówi, sprzęt typu wet&dry. Tak, dobrze analizujesz – odkurzacz z funkcją mopowania. Fakt, tego typu sprzęt potrzebuje dużej mocy, a przecież jest to bezprzewodowe rozwiązanie. Dlatego też producent zamontował akumulator o pojemności 6 x 4900 mAh. Dzięki temu możesz sprzątać do 40 minut a jednym ładowaniu. Brzmi rozsądnie, prawda?

Dreame AirStyle – wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji włosów

Dreame obniża ceny także w przypadku sprzętu z kategorii beauty. Mam na myśli wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji włosów. Dlaczego wielofunkcyjne? To proste. Dreame AirStyle to tak naprawdę suszarka, lokówka i szczotka do stylizacji. Na tym, rzecz jasna, nie koniec, jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że możesz tworzyć różnorodne fryzury za pomocą jednego urządzenia.

Dreame obniża ceny wielu produktów. Akcja promocyjna od 18 do 31 października 2024.

Dreame obniża ceny wielu produktów

Oczywiście, zaprezentowałem tylko kilka urządzeń, które są objęte akcją promocyjną trwającą od 18 do 31 października 2024. Wśród produktów znajdziemy także suszarkę do włosów, roboty sprzątające oraz inne odkurzacze pionowe. W skrócie – każdy powinien znaleźć coś dla Ciebie. No właśnie, a gdzie szukać tych promocji? Przede wszystkim sugeruję odwiedzić oficjalny sklep internetowy Dreame, aczkolwiek warto porównać te ceny z popularnymi sieciami elektromarketów oraz sklepami internetowymi.