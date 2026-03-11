Dreame przecenia flagowy X60 Ultra o 500 zł. Masz tydzień!

Jeśli masz w planach zakup flagowego robota sprzątającego z zaawansowaną funkcją mopowania, nadarza się świetna okazja by trochę zaoszczędzić. Mowa o Dreame X60 Ultra, który do 18 marca kupisz za 4999 zł, zamiast 5499 zł.

Robot sprzątający Dreame X60 Ultra.

Kupując robota sprzątającego Dreame masz pewność, że będzie to sprzęt na lata. Dlaczego tak uważam? Marka przyzwyczaiła nas do produkcji świetnych urządzeń, które cechują się wysoką wydajnością. Fakt, tych modeli jest tak dużo, że trudno się połapać, ale akurat X60 Ultra jest tym, który będzie przez długi czas mógł pochwalić się topowymi parametrami. Teraz możemy go kupić taniej, a to zawsze plus. Szczególnie, że sezon wiosenny powoli rozkręca się na dobre, a więc przy okazji pojawi się sporo sprzątania – w czyszczeniu podłóg wyręczy nas właśnie takie urządzenie jak prezentowany robot marki Dreame.



Dreame X60 Ultra wjedzie tam, gdzie inne nie dadzą rady

Model ten widziałem na oficjalnej prezentacji i muszę przyznać, że wywarł na mnie gigantyczne wrażenie. Szczególnie chodzi mi o jego wysokość, która wynosi zaledwie 7,95 cm przy schowanej wieżyczce nawigacji. Dzięki temu wjeżdża bez problemu tam, gdzie inne modele – szczególnie te wyposażone w stałą wieżyczkę nie mają szans. Niska sofa, łóżko, szafka RTV? X60 Ultra radzi sobie z takimi miejscami znakomicie.

Mało tego, model ten został wyposażony w technologię ProLeap, która pozwala mu na pokonywanie przeszkód, których wysokość wynosi nawet 8,8 cm! Jeśli więc masz duże progi pomiędzy pomieszczeniami, również nie będziesz musiał kombinować – on po prostu sobie z nimi poradzi. W kwestii pozostałych parametrów, nie sposób nie wspomnieć o gigantycznej sile ssania na poziomie 35000 Pa, co sprawia, że zarówno płytki, panele, deski czy dywany będą skutecznie posprzątane z wszelakich nieczystości.



Producent chwali się również zastosowaniem szczotek HuperStream DuoBrush 2.0, które mają pracować tak, by włosy (a jest ich przecież na podłodze bardzo dużo) nie wplątywały się, tylko trafiały od razu do zbiornika na kurz. Pozostaje ważna, a w sumie dla mnie najważniejsza kwestia, czyli mopowanie. W przypadku Dreame X60 Ultra mamy do dyspozycji system DreameGlide z termicznymi padami, które mają utrzymywać temperaturę wody na poziomie 40 stopni Celsjusza nawet przez cztery minuty. Co dzięki temu zyskujemy? Trudniejsze, na przykład te tłuste plamy, będą szybko wyeliminowane, co w przypadku mycia zimną wodą może być utrudnione.

Pozostaje jeszcze kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji, którą wykorzystuje system OmniSight. Ma on rozpoznawać aż 280 typów obiektów i to z milimetrową precyzją, z kolei oświetlenie ma ułatwiać robotowi pracę z ciemnych pomieszczeniach. Dzięki temu ma on wykryć drobinki kurzu, które bez światła nie byłyby widoczne.



Gdzie kupić Dreame X60 Ultra w promocji?

Zacznijmy od ceny. Standardowo ta wersja kosztuje 5499 zł, jednak jeśli zdecydujemy się na zakup do 18 marca bieżącego roku, możemy zaoszczędzić 500 zł. Finalnie model ten w tym okresie czasu jest wyceniony na kwotę 4999 zł. Gdzie go kupić? Chociażby w sieci Media Expert. Poniżej znajdziesz dwa linki, które prowadzą do sklepu.

