Dreame obniża ceny robotów koszących A1 Pro oraz A2. Warto?

Wraz z końcem zimy wielu właścicieli ogrodów zaczyna myśleć o jednym – pierwszym koszeniu trawy. Jeśli jednak wizja cotygodniowego spaceru z kosiarką nie brzmi zbyt kusząco, z pomocą przychodzą roboty koszące. Marka Dreame Technology właśnie ogłosiła odświeżoną ofertę swoich urządzeń: A1 Pro i A2, które mają zadbać o trawnik niemal całkowicie bez udziału właściciela. Co więcej, nowe warianty modeli oraz czasowa promocja sprawiają, że automatyczne koszenie może być teraz nieco łatwiejsze do przełknięcia dla portfela.

Robot koszący Dreame A1 Pro

Robot zamiast kosiarki – i to bez kabli w ogrodzie

Jednym z największych wyróżników robotów koszących Dreame jest podejście do instalacji. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych rozwiązań nie trzeba tutaj rozkładać przewodów ograniczających wokół całego trawnika ani instalować dodatkowych elementów nawigacyjnych.

Proces konfiguracji wygląda zaskakująco prosto. Wystarczy ustawić stację dokującą, dodać robota do aplikacji i przejść się ze smartfonem wokół ogrodu. Resztą zajmuje się sztuczna inteligencja – tworzy mapę przestrzeni i plan pracy urządzenia. Jeśli później zmienimy układ ogrodu, np. Dodamy rabatę albo nowe meble ogrodowe, wystarczy kilka kliknięć w aplikacji.

Roboty nie poruszają się też chaotycznie. Zamiast losowego przemieszczania stosują systematyczny schemat koszenia w kształcie litery „U”, który pozwala uniknąć pomijania fragmentów trawnika czy wielokrotnego koszenia tych samych miejsc.

Dreame A1 Pro

Dreame A1 Pro – inteligentny ogrodnik

Jednym z modeli dostępnych w nowej ofercie jest Dreame A1 Pro. Robot korzysta z systemu czujników OmniSense™ 3D oraz technologii LiDAR, które odpowiadają za orientację w terenie. Dzięki skanowaniu przestrzeni w zakresie 360° urządzenie potrafi wykrywać przeszkody – od mebli ogrodowych, przez zabawki, aż po zwierzęta – i sprawnie je omijać.

Robot wyposażono także w terenowe koła zapewniające dobrą przyczepność. Dzięki temu radzi sobie zarówno na nierównym podłożu, jak i na stromych fragmentach ogrodu. Maksymalne nachylenie, jakie potrafi pokonać, wynosi aż 45%.

Sterowanie odbywa się z poziomu aplikacji Dreamehome. To tam użytkownik ustawia tryb pracy (cały trawnik, wybrane strefy, krawędzie czy koszenie punktowe), edytuje mapę ogrodu oraz reguluje wysokość koszenia w zakresie od 30 do 70 mm.

Ciekawostką są dekoracyjne wzory koszenia. Jeśli ktoś ma ochotę, robot może zostawić na trawniku np. Serce, kwadrat albo własny, zaprojektowany wzór.Na pokładzie nie zabrakło też funkcji automatyzujących pracę. Gdy zacznie padać deszcz, robot sam wraca do stacji dokującej i wznawia koszenie dopiero po poprawie pogody. Przy niskim poziomie baterii również automatycznie wraca do ładowania, a później kończy rozpoczęty cykl.

Od 4 marca model dostępny jest w dwóch wariantach:

A1 Pro-1000 – przeznaczony dla ogrodów do 1000 m². Cena katalogowa wynosi 4299 zł, ale w promocji do 18 marca można go kupić za ok. 3899 zł. ( zobacz ten model w Media Expert )

) A1 Pro-2000 – dla powierzchni do 2000 m². Cena katalogowa to 5199 zł, a promocyjna ok. 4599 zł. (zobacz robot koszący w Media Expert)

Robot koszący Dreame A1 Pro.

Dreame A2 – jeszcze więcej technologii

Drugi model w ofercie to Dreame A2, który korzysta z systemu nawigacji OmniSense™ 2.0 wspieranego przez kamerę. Ulepszony LiDAR potrafi wykrywać obiekty nawet z odległości 70 metrów, a kamera 1080p HDR dostarcza obraz analizowany przez algorytmy AI.

Już podczas pierwszej konfiguracji robot sam rozpoznaje granice trawnika i odróżnia powierzchnie zielone od pozostałych. Dzięki temu instalacja jest w dużej mierze automatyczna.

Na uwagę zasługuje też technologia EdgeMaster™, która odpowiada za dokładne koszenie przy krawędziach. Podczas pracy przy obrzeżach tarcza tnąca przesuwa się maksymalnie w lewo, zmniejszając dystans ostrzy od obudowy do mniej niż 5 cm.

Robot koszący Dreame A2

Robot pozwala ustawić wysokość trawy w zakresie 30–70 mm i oferuje trzy style koszenia – według własnego schematu, w szachownicę lub w układzie krzyżowym. Dodatkowo można zaprogramować osobne harmonogramy dla sezonu wiosna–lato oraz jesień–zima.

Wśród funkcji bezpieczeństwa znalazły się m.in. monitoring otoczenia, zaplanowane patrole oraz śledzenie lokalizacji robota dzięki modułowi Dreame Link (np. Przez Google Maps). Urządzenie wysyła też powiadomienia, jeśli zostanie podniesione lub opuści wyznaczony obszar.

Silnik umieszczony w piaście koła pozwolił ograniczyć poziom hałasu do mniej niż 55 dB. Robot radzi sobie również ze stromymi fragmentami ogrodu – maksymalne nachylenie to aż 50%.

Model dostępny jest w trzech wariantach:

Robot koszący Dreame A2

Promocja na start sezonu

Wszystkie warianty robotów koszących Dreame dostępne są w specjalnej ofercie od 4 do 18 marca 2026 roku. Producent najwyraźniej chce w ten sposób zachęcić użytkowników do rozpoczęcia sezonu ogrodowego z nowym, autonomicznym pomocnikiem.

A patrząc na możliwości tych urządzeń – od mapowania ogrodu po dekoracyjne wzory koszenia – wygląda na to, że koszenie trawnika powoli staje się kolejną domową czynnością, którą możemy całkowicie oddać w ręce… robotów.

