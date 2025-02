Utrzymywanie porządków nie należy do najprzyjemniejszych czynności? Dreame chce chyba wyniszczyć konkurencję. Masz dobrą okazję na to, by kupić roboty sprzątające w bardzo dobrych cenach. Zobaczmy, jakie modele są objęte ofertą promocyjną.

Dreame naprawia relacje. Roboty sprzątające w promocji!

Trochę mnie rozśmieszył powód, a raczej zaczepka, dzięki której marka Dreame uruchomiła kampanię promocyjną. Wiecie co napisali? W związku z tym, że niedługo są obchodzimy walentynki, pary powinny podarować sobie więcej czasu. A co nam pochłania czas? Oczywiście – sprzątanie. Przedstawiciele Dreame wpadli więc na pewien pomysł. Oferują roboty sprzątające w promocji. Ty kupujesz sprzęt, a Twoja druga połówka podziękuje Ci za więcej czasu, który jej poświęcisz. Brzmi jak plan? Jasne, ale „powiem” Ci coś więcej. Możesz skorzystać z tej oferty promocyjnej nawet wtedy, gdy jesteś singlem. Tego nikt nie sprawdza. Poważnie!

Dreame naprawia relacje. Roboty sprzątające w promocji!

Dreame oferuje roboty sprzątające w promocji. Skusisz się?

Jakiś czas temu widziałem na żywo robota Dreame X50 Ultra Complete. Ten kosmita nie tylko sprzątał ale również wspinał się na wysokie przeszkody. Dlaczego wspominam o tym modelu? Jest on obecnie objęty kampanią promocyjną. Dodam, że nie tylko on. Wśród robotów sprzątających Dreame w promocji znalazł się także między innymi model L40 Ultra.

Dreame X50 Ultra Complete w walentynkowej promocji

Ciężko mi się o nim wypowiadać, bowiem jest to dość „świeży” model w ofercie marki Dreame. Fakt, widziałem go „w akcji”, ale nie trafił jeszcze do naszej redakcji na test. Dlatego też przedstawiam funkcje, którymi chwali się producent. Przede wszystkim warto wspomnieć o systemie ProLeap, który automatycznie wysuwa nogi robota, by ten pokonał przeszkody o wysokości do sześciu centymetrów. Mamy również system nawigacyjny VersaLift, który mapuje przestrzeń w zakresie 360 stopni. Warto zauważyć, że ta wieżyczka, która zazwyczaj w robotach uniemożliwia wjazd pod niskie meble, dzięki temu, że może się schować, ułatwia to zadanie, bowiem robot po jej ukryciu ma zaledwie 89 mm wysokości.

Oczywiście, mamy również system dwóch szczotek głównych, które są skonstruowane tak, by nie plątały się włosy o długości do 30 cm. Jeśli chodzi o eksploatację, mamy worek na kurz o pojemności 3,2 litra, a także dwa zbiorniki na wodę – czystą o pojemności 4,5 litra, natomiast brudną o pojemności 4 litrów. Mało tego, model ten posiada automatyczny system dozowania detergentu. Jeśli wybieramy wersję Complete, a więc tą, która jest objęta promocją, otrzymujemy dodatkowy zestaw akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych. Mam na myśli trzy filtry do pojemnika na kurz, czternaście padów mopujących, opakowanie płynu do czyszczenia, trzy szczotki boczne oraz pięć worków na kurz.

Nasuwa się pytanie. Ile kosztuje Dreame X50 Ultra Complete objęty ofertą promocyjną? Standardowa cena wynosi 6999 zł, natomiast walentynkowy rabat obniża ją do 6099 zł, co faktycznie wydaje się być bardzo atrakcyjną opcją.

Dreame – roboty sprzątające w promocji!

Dreame L40 Ultra taniej w ofercie promocyjnej

W ramach walentynkowej oferty możecie kupić jeszcze jeden ciekawy robot sprzątający. Dreame L40 Ultra jest bardzo mocny – oferuje siłę ssania na poziomie 11 000 Pa, co przekłada się na skuteczne odkurzanie nieczystości. Oczywiście, możemy dostosować intensywność pracy według naszych potrzeb. Model ten oferuje jedną z najskuteczniejszych funkcji mopowania, która jest dostępna na rynku. Oczywiście, wszystko dzięki dwóm padom mopującym, które polerują powierzchnie podłogi, gwarantując nam odpowiednią czystość. Jak na zaawansowany sprzęt przystało, robot sam rozpoznaje poziom zabrudzeń, by automatycznie dostosować nie tylko moc ssania, ale także liczbę cykli mopowania.

Co ciekawe, model ten możemy podłączyć do sieci wodociągowej, by uniknąć konieczności wymiany wody. Podpinasz odpowiednie węże i zapominasz o napełnianiu, jak i opróżnianiu zbiorników. Ile kosztuje L40 Ultra w ofercie promocyjnej? Marka Dreame informuje, że możemy go kupić za 3449 zł.

Roboty sprzątające w promocji!

Do kiedy trwa walentynkowa promocja Dreame?

Jak sama nazwa mówi, raczej będą to okolice walentynek, ale może nie do końca? Dreame X50 Ultra Complete kupisz w ofercie promocyjnej do 14 lutego, natomiast L40 Ultra do 28 lutego. Uważaj – liczba modeli jest ograniczona, dlatego jeśli dojdzie do wyprzedania dostępnych produktów, akcja promocyjna zostanie wstrzymana. Po szczegóły na temat oferty promocyjnej odsyłam do oficjalnego sklepu Dreame.