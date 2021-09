Dziś iOS 15! Kiedy i czego się spodziewać? Co nie trafi do użytkowników?

Tydzień temu Apple przeprowadziło konferencję, na której przedstawiono nowe urządzenia. iPhone 13 czy Apple Watch 7 nie były jedynymi nowościami w ofercie kalifornijskiego producenta. Gigant z Cueprtino szykuje się do premiery nowej wersji system, która ma nastąpić właśnie dziś. Kiedy iOS 15 pojawi się u użytkowników i czego można się po nim spodziewać?

Co przyniesie iOS 15?

Trzy miesiące temu Apple zaprezentowało najnowszą wersję oprogramowania na smartfony. iOS 15 posiada wiele przydatnych funkcji, które będziemy mogli dzielić m.in. z innymi użytkownikami smartfonów Apple. Największą zmianą będzie przede wszystkim możliwość korzystania z FaceTime, nawet jeśli nie posiadamy urządzeń Apple. Ze znajomymi będzie można łączyć się z urządzeń z systemem Windows i/lub Android za pomocą przeglądarki internetowej. Rozmowy wideo zyskają także dźwięk przestrzenny czy funkcję wytłumienia dźwięków otoczenia. Inną nowością jest również funkcja SharePlay, która pozwala na udostępnianie osobom, z którymi prowadzimy rozmowę muzyki, wideo czy zawartości ekranu w wysokiej jakości. iOS 15 przyniesie również takie nowości jak Live Text, który po skierowaniu aparatu na tekst przeniesie go na ekran smartfona. Funkcja ta nie będzie na tę chwilę kompatybilna z językiem polskim.

Użytkownicy systemu iOS 15 będą mieli większą kontrolę nad powiadomieniami, ponieważ będą one lepiej pogrupowane. We wglądzie powiadomień znajdziemy m.in. zdjęcia kontaktów. Funkcja „Nie przeszkadzać” zyska nowe profile takie jak praca, sport, granie w gry czy prowadzenie samochodu. Producent pozwolił jednak na tworzenie swoich własnych profili. Osoby korzystające z iMessage dostaną powiadomienie o trybie nie przeszkadzać, kiedy będą próbować się z nami skontaktować. Co więcej, zmodyfikowany został nieco interfejs komunikatora Apple Messages. Będzie on też bardziej zintegrowany z systemem. W aplikacji Apple Wallet znajdzie się teraz miejsce na klucze do domu, pokoju hotelowego, samochodu, dowód osobisty czy prawo jazdy. Zmiana dotknęła także aplikację Mapy oraz Pogoda. W Mapach znajdziemy trójwymiarowy model charakterystycznych miejsc w miastach, bardziej szczegółowy obraz (w największych miastach świata) i interaktywny glob. Z kolei Pogoda zyska nowe animacje, grafiki i informacje.

Czego niestety nie zobaczymy po dzisiejszej premierze?

Niestety, Apple nie udało się dopracować wszystkich części na czas premiery nowego systemu iOS15. Dlatego też nie wszystkie z nich będą gotowe do użytku. Oto z jakich funkcji nie będziemy mogli korzystać po zaktualizowaniu naszego smartfona:

SharePlay

Universal Control w pełnej funkcjonalności

Nawigacja 3D w CarPlay

Raport prywatności

własne domeny e-mail w iCloud

czytnik kart ID

Wszystkie wyżej wymienione funkcje, które nie będą dostępne w pierwotnej wersji iOS 15, która dziś trafi do użytkowników, zostaną udostępnione w przyszłych kompilacjach. Mowa tutaj o wersjach iOS 15.1 lub 15.2.

Funkcja SharePlay nie trafi do użytkowników wraz z premierą nowego systemu.

Kiedy będzie można pobrać iOS 15?

Premiera najnowszej wersji systemu Apple, czyli iOS 15 na smartfony będzie gotowa do pobrania o 10:00 AM czasu Pacyficznego, co u nas oznacza 19:00. Warto jednak mieć na uwadze to, że pobranie systemu w momencie jego udostępnienia będzie trudne, ponieważ serwery będą mocno przeciążone. Wszystkie smartfony od iPhone 6 do najnowszej generacji 13 otrzymają aktualizację. To tyczy się także iPoda Touch 7. generacji.