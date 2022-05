EA Sports informuje: kolejna FIFA nie powstanie

Od dłuższego czasu w sieci krążyły informacje, że kolejna FIFA nie powstanie. I fakt, EA Sports poinformowało, że nie pojawią się kolejne gry sportowe o tej nazwie.

To koniec współpracy EA Sports i FIFA. Nie udało się osiągnąć porozumienia, przez co marka musi zmienić nazwę gry sportowej. To znaczy, FIFA 23 pojawi się we wrześniu/październiku, jednak już kolejna odsłona będzie nosić zupełnie inny tytuł. Mowa o EA Sports FC.

EA Sports FC czyli kolejna FIFA

Tak szczerze mówiąc, nie robi mi to wcale różnicy. Mało tego, przecież kolejne odsłony FIFY to tak naprawdę odgrzewanie kotleta. Dlatego czy będzie to FIFA 23 czy EA Sports FC, dla mnie to obojętne. Przecież nadal będziemy grali w tą samą grę. EA nadal będzie nas bajerować tym, jakie to ogromne zmiany wprowadziło do tego tytułu. Gracze pobiegną kupić najnowszą odsłonę, by po kilkunastu minutach powiedzieć ze smutkiem: „znowu to samo…”.

Najlepsze jest to, że EA chwali się tym, że będzie to ta sama gra. Krótko mówiąc, w przyszłym roku znów dostaniemy wnerwiający Ultimate Team, nudną karierę, jeszcze nudniejszy tryb VOLTA. No szkoda, ale co zrobić? Może zacząć grać w inne tytuły? Jeśli tak, to jakie? Przecież Konami nie zaciekawiło graczy na tyle, by odpuścili sobie zakupu „aktualizacji” od EA.

A może jednak przyszłoroczna odsłona będzie rewolucją? Może nie będzie to odświeżenie grafiki, tylko faktycznie nowość, która sprawi, że faktycznie będziemy mogli powiedzieć o tym, że deweloperzy przyłożyli się i tym razem dali nam coś nowego, świeżego, ciekawego? Czas pokaże, chociaż tak szczerze mówiąc, nie łudziłbym się.