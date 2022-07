Jeśli jesteście fanami Black Panther i nie możecie doczekać się gry, w której to wcielimy się w Czarną Panterę, to najnowsze informacje powinny was ucieszyć. Gra podobno jest w planach, a za jej produkcję ma być odpowiedzialne Electronic Arts.

Gra Black Panther powstanie i stworzy ją EA

Fani komiksów o superbohaterów nie mogą liczyć na nudę, zwłaszcza ci, którzy kochają grać w tego typu gry. Wiemy już o kilku projektach, takich jak Spider-Man 2 czy Midnight, a przecież na rynku są już Strażnicy Galaktyki, Spider-Man od Sony czy też Avengers. Teraz do tego grona ma dołączyć Black Panther od Electronic Arts.

Jak podaje Jeff Grubb z Game Mess, gra opowiadająca o królu Wakandy powstanie, a za jej stworzenie będzie odpowiedzialne Electronic Arts. Marvel, do którego należą prawa do postaci, nie wybrał Sony, tak jak zrobił to w przypadku drugiej części Spider-Mana i nadchodzącego Wolverine. Za Black Panther będzie odpowiedzialne nowe studio znajdujące się w Seattle, które nie zostało jeszcze nazwane.

EA tworzy grę Black Panther. Będzie tak dobra jak Spider-Man od Sony?

RPG z otwartym światem. Na to powinni przygotować się gracze

Pojawiło się także kilka szczegółów na temat samej rozgrywki. Black Panther ma być jednoosobowym RPG’em z otwartym światem. Co ciekawe, twórcy będą bazować na tym, co osiągnęło Star Wars Jedi: Upadłu Zakon. To podpowiada nam, że gra nie będzie prostolinijna. Według przecieków mamy wcielić się w postać kolejnej Czarnej Pantery, która przejmuje ten tytuł po zmarłym poprzedniku.

Grubb wraz ze swoim współprowadzącym, Mike’m Williamsem starali się odpowiedzieć na pytanie dotyczące kreacji postaci. Nie byli jednak pewni, czy gracz będzie mógł stworzyć własny wygląd Black Panther, czy będzie musiał grać wcześniej stworzoną przez twórców postacią. Warto jednak pamiętać, że są to dopiero plotki, ponieważ gra nie została w żaden sposób potwierdzona.

Źródło: Twitter