Czy zastanawiałeś się jaki zestaw budżetowych głośników sprawdzi się najlepiej do codziennego słuchania muzyki? Postanowiłem przetestować niewielkie głośniki znanego producenta Edifier i sprawdzić czy znajdą zastosowanie jako wszechstronny sprzęt grający w przyzwoitej cenie. Zapraszam na mój test Edifier R1280DB.

Edifier jest znanym producentem głośników komputerowych, zarówno tych budżetowych, jak i tych nieco droższych. Charakterystyczną cechą takich głośników jest fakt, iż odsłuch przeważnie następuję z bliskiej odległości. Nie zawsze jednak ustawienie naszego pomieszczenia czy choćby jego gabaryty dają możliwość pełnego wykorzystania potencjału danego sprzętu. I właśnie taka sytuacja przytrafiła mi się podczas testowania Edifier R1280DB, lecz zacznijmy od początku.

Pierwsze wrażenie

Muszę przyznać, że byłem mile zaskoczony, gdy po raz pierwszy wziąłem niewielkie Edifiery do ręki. Jak na swoje gabaryty, kolumny są dość ciężkie, bo ważą ok 4,9 kg, przez co sprawiają wrażenie bardzo solidnych. Jakość użytych materiałów oraz ich spasowanie również nie pozostawia niczego do życzenia. Próżno tu szukać jakichś niedoróbek stolarskich czy innych defektów. Całość prezentuje się wręcz wzorowo. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne. Czarną okleinę z czarnymi maskownicami oraz brązową okleinę z szarymi maskownicami. Do mnie trafiły te drugie, które osobiście bardziej mi się podobają. Głośniki Edifier R1280DB wyglądają bardzo elegancko i wydaje się, że ich klasyczny wygląd przypadnie do gustu większości klientów.

Producent do zestawu dołącza wszystko co jest potrzebne do podłączania wielu źródeł dźwięku.

W jego skład wchodzą :

kolumny wraz z maskownicami i na stałe zamocowanym kablem zasilającym

kabel łączący głośniki (ok. 2,5 m)

kabel optyczny TOSLINK-TOSLINK (1,5 m)

kabel RCA-RCA (2,5 m)

kabel RCA-jack stereo 3,5 mm (1,7 m)

pilot zdalnego sterowania

instrukcja obsługi

Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 45 Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 46

Zestaw przewodów jest tak urozmaicony, ponieważ projektanci zaopatrzyli Edifier R1280DB chyba w każdą możliwą opcję podłączenia źródła dźwięku. Mamy do wyboru dwie pary gniazda RCA, którymi możemy podłączyć się pod dowolne urządzenie analogowe posiadające wyjście RCA lub AUX. Są także dwa gniazda cyfrowe, koaksjalne oraz optyczne, a całość dopełnia moduł Bluetooth, który w dzisiejszych czasach stanowi podstawowe źródło podłączenia audio dla większości ludzi.

Funkcjonalność Edifier R1280DB

Standardowo w przypadku tego typu sprzętu Edifier całą elektronikę umieścił w kolumnie prawej, a lewa, pasywna jest połączona kablem o długości ok 2,5 metra. Zestaw możemy obsługiwać na dwa sposoby. Albo dołączonym pilotem, który mimo, iż nie robi wrażenia swoim wyglądem to jednak posiada wszystko, co jest potrzebne do wygodnego sterowania głośnikami. Druga opcja to trzy pokrętła umieszczone na prawej kolumnie. Dwa pierwsze są odpowiedzialne za regulację tonów wysokich oraz niskich, a ostatni oprócz potencjometru głośności jest również przyciskiem który spełnia funkcję zmiany źródła dźwięku oraz wyłącza głośniki. O tym jakie mamy aktualnie wybrane źródło, informuje nas malutka dioda umieszczona obok pokrętła. Niebieski kolor diody oznacza połączenie Bluetooth, czerwony to tryb cyfrowy (koaksjalny lub optyczny), a zielony to połączenie liniowe 1 lub 2.

Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 47 Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 48

To na którym połączeniu się znajdujemy informuje nas ilość mrugnięć diody. Na przykład jedno to LINE 1, a dwa mrugnięcia to LINE2. Proste i skuteczne. Żeby nie było tak kolorowo mam dość duże zastrzeżenie do umiejscowienia tego sterowania. Znajduje się ono na prawym głośniku i w dodatku na jego prawej ściance. Siedząc na wprost zestawu niestety nie jesteśmy w stanie ocenić jakie aktualnie mamy wybrane źródło dźwięku. Może producent nie chciał zaburzyć estetyki i dlatego zdecydował się na taki zabieg ? Ciężko powiedzieć …

Wrażenia odsłuchowe Edifier R1280DB

Moim głównym celem nie było typowe podłączenie Edifier R1280DB pod komputer, lecz sprawdzenie ich potencjału jako tzw. głośniki na co dzień. Nie oszukujmy się, wiele osób szuka zestawu muzycznego, który po pierwsze zagra przyzwoicie, a po drugie będzie uniwersalny i nie zrujnuje naszego portfela. Po odpowiednim wygrzaniu sprzętu (ok. 40 godzin) postanowiłem sprawdzić jak spisują się podłączone do telewizora. Odsłuch odbywał się poprzez dwa źródła dźwięku. Pierwszy to wejście optyczne, a drugie Bluetooth. Niezależnie od źródła, dźwięk jaki wydobywał się z niewielkich kolumn Edifier R1280DB nie był dla mnie satysfakcjonujący. Byłem nieco rozczarowany. Mimo regulacji tonów niskich jak i wysokich muzyka była średniej jakości. Zdecydowanie brakowało sceny, rozdzielczości, a bas był miękki i rozciągnięty gdzieś na boki. Wszystko było jakby „przykryte kocem”.

Szok i niedowierzanie…

Z racji tego, że często obcuję ze sprzętem audio, to wiem, że czasami samo pomieszczenie jest ważniejsze niż głośniki. O co chodzi? W skrócie: źle dobrana moc zestawu do wielkości pokoju odsłuchowego może skutkować tym, że będziemy odczuwać dudnienie i rezonans, zamiast krystalicznie czystego brzmienia. Spróbowałem więc w innym miejscu żeby dać im więcej przestrzeni. I bingo! Nie pamiętam żebym kiedykolwiek był tak zaskoczony różnicą dźwięku między dwoma różnymi pomieszczeniami. Mimo, iż testowane kolumny Edifier R1280DB są niewielkich rozmiarów i posiadają otwór bass refleksu z przodu, to ewidentnie brakowało im oddechu. Mój salon jest dość mały, a kolumny niestety musiały być ustawione blisko ściany, co mocno ograniczało ich potencjał. Oczywiście dzisiaj istnieje technologia gdzie producenci wyposażają swoje kolumny w gotowe korektory dźwięku, których zadaniem jest odcinanie niskich częstotliwości w sytuacji, kiedy głośniki znajdują się zbyt blisko ściany lub w rogu pokoju. Ale próżno szukać takich rozwiązań w tak budżetowym sprzęcie jak testowany zestaw. Tak czy inaczej, malutkie głośniki Edifier R1280DB pokazały na co je stać. Zdecydowanie wolą być oddalone od siebie jak najdalej. Ukazują wtedy naprawdę dobrze rozbudowaną scenę oraz widocznie zaznaczoną głębię.

Wysokim tonom również niczego nie można zarzucić. Nie są nachalne i nie kłują w uszy, co często ma miejsce w tanich głośnikach. Wysokotonowa, 13-mm kopułka wytwarza sporo szczegółów i ma się wrażenie obcowania z dużo droższym sprzętem. Nawet głośne słuchanie muzyki nie jest męczące i nie powoduje zniekształceń. Jak już wspomniałem, polecam ustawienie głośników jak najdalej od siebie i w dodatku odsunięcie ich możliwe daleko od ściany. Mimo, iż port bass refleksu znajduję się z przodu to taki zabieg ewidentnie poprawi kontrolę niższych częstotliwości. Jednak nie ma się co oszukiwać, niezależnie od ustawienia, praw fizyki nie zmienimy. 116-mm głośnik średnio-niskotonowy nigdy nie zejdzie do częstotliwości, które podrażnią nam jelita i nie taka jest jego charakterystyka. Bass jest poprawny lecz nieco kapryśny. Określiłbym go jako miękki i nieco brakuje w nim szybkości, lecz jest to odczuwalne dopiero przy większych poziomach głośności.

Krótko mówiąc. Trzeba trochę poeksperymentować i znaleźć odpowiednie dla siebie ustawienie co nie zawsze jest proste.

Średnica jest ocieplona i nieco wycofana. Jazzowe klasyki Diany Krall czy Michaela Buble brzmią nad wyraz przyjemnie. Możliwość regulacji tonów niskich jak i wysokich pomaga dostosować się do warunków akustycznych pomieszczenia co jest bardzo pomocne.

Niezależnie od gatunku jaki się z nich wydobywa głośniki Edifier R1280DB mają w sobie charakter który pozwala na przyjemne spędzanie czasu. Pomimo niewielkich rozmiarów śmiało można je postawić w średniej wielkości pokoju, o ile nie jesteście pasjonatami mocnego basu.

Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 49 Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 50 Edifier R1280DB - aktywne głośniki Bluetooth - recenzja 51

Podsumowanie

Zawsze przy ocenie każdych głośników należy brać pod uwagę ich cenę, o czym ludzie bardzo często zapominają. Wydając około 500 zł nie staniemy się posiadaczem wysokiej klasy sprzętu, lecz możemy zakupić produkt w pełni spełniający nasze oczekiwania. Takie właśnie są prezentowane głośniki Edifier R1280DB. Jakość wykonania oraz bardzo elegancki wygląd to ich największa zaleta. Fakt, iż możemy podłączyć wiele różnych źródeł dźwięku sprawia, że niewielkie głośniczki stają się sprzętem w pełni wszechstronnym. Oczywiście, mają swoje wady jak niezbyt intuicyjnie umiejscowiony zestaw pokręteł czy bas, który nie będzie w stanie zakłócić życia sąsiadom. Jeśli jednak poświęcimy im trochę czasu i pobawimy się z ich odpowiednim ustawieniem to odwdzięczą się wspaniałą sceną i ogólną charakterystyką brzmienia.

Zdecydowanie głośniki Edifier R1280DB przypadły mi do gustu i uważam, że to świetna propozycja dla osób szukających niedrogiego i atrakcyjnego zestawu muzycznego. Testowany zestaw dostępny jest w wielu sklepach. Odsyłam do porównywarki Ceneo.pl, na której znajdziecie wyszczególnione ceny.

