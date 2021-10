Edifier R2750DB – Recenzja kolumn komputerowych

Kolumny jakie dziś wziąłem pod lupę są już dostępne na rynku jakiś czas. Zdecydowałem jednak, że w obliczu ich obecnej ceny warto przyjrzeć im się bliżej. Co potrafią Edifier R2750DB? Zapraszam do lektury tekstu.

Wstęp i specyfikacja

Propozycja od Edifiera nie jest typowym przedstawicielem głośników komputerowych jakich na rynku pełno. Opakowanie w którym znajdziemy produkt zdradza, że zestaw nie należy do małych. Rozpakowanie potwierdza to przekonanie. Kolumny Edifier R2750DB są spore i masywne. Wywierają bardzo dobre pierwsze wrażenie. Producent nie szczędził na dodatkach. W opakowaniu znajdziemy całkiem spory zestaw okablowania. Kolumny prezentują się dobrze, szczególnie ze zdjętymi maskownicami. Zanim przejdę do dalszej części recenzji, specyfikacja zestawu.

Moc wyjściowa (RMS): 136W (14W x2 dla głośników wysokotonowych, 14W x2 dla głośników średnio tonowych oraz 40W x2 dla głośników nisko tonowych)

136W (14W x2 dla głośników wysokotonowych, 14W x2 dla głośników średnio tonowych oraz 40W x2 dla głośników nisko tonowych) Stosunek sygnału do szumu: ≥85dBA

≥85dBA Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz

45 Hz – 20 kHz Łączność: Bluetooth 4.1 z CSR, RCA, optyczne, koaksjalne

Bluetooth 4.1 z CSR, RCA, optyczne, koaksjalne Wyjście subwoofera aktywnego: Tak

Tak Sterowanie: Panel na prawej kolumnie oraz pilot zdalnego sterowania

Panel na prawej kolumnie oraz pilot zdalnego sterowania Przetworniki: tony niskie – 6,5 cala, tony średnie – 4 cale, tony wysokie – 3/4 cala

tony niskie – 6,5 cala, tony średnie – 4 cale, tony wysokie – 3/4 cala Waga: około 20 kg

około 20 kg Wymiary (szer. x wys. x dł.): 218 mm x 393 mm x 298 mm

Edifier R2750DB – konstrukcja i jakość wykonania

Kolumny zostały wykonane z grubego MDFu pokrytego drewnopodobną, czarną okleiną. Całość dobrze się prezentuje. Jakość wykonania nie pozostawia niczego do życzenia, w tej półce cenowej jest lepiej niż dobrze. Maskownice zostały wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego neutralnym, akustycznie materiałem. Ich demontaż/montaż jest bardzo prosty, nie wymaga użycia siły. Ponad to, trzymają się pewnie kolumn.

Kolumny Edifier R2750DB wyposażone zostały w bass reflex na froncie. Ułatwia to ich ustawienie na biurku/półce. Na prawej znajduje się dodatkowo panel sterujący z potencjometrami (umożliwia on sterowanie głośnością, tonami niskimi oraz wysokimi, daje również możliwość zmiany źródła) oraz odbiornik IR dla pilota. A skoro już o pilocie mowa, ten zdecydowanie psuje obraz całości. Wygląda i jest wykonany jak te dołączane do tanich zestawów LEDowych. Ponad to nie rozumiem dlaczego przyciski do regulacji głośności zostały zdublowane.

Tylny panel prawej kolumny skrywa wszelkie wyjścia/wejścia. I tak, znajdują się tutaj dwie pary RCA, złącze optyczne, koaksjalne, wyjście subwoofera aktywnego oraz wejście zasilające. Znajduje się tutaj także kabel łączący obie kolumny (niestety nie można go odłączyć) a także wyłącznik kolumn. Jeśli chodzi zaś o zestaw, otrzymujemy w nim kolumny, pilot, kabel zasilający, 2 kable analogowe (RCA > RCA oraz RCA > jack), a także kabel optyczny.

Brzmienie Edifier R2750DB

Edifier R2750DB przetestowałem za pomocą wejścia analogowego RCA przy użyciu karty dźwiękowej Audiotrak Prodigy Cube z Bursonem V5i. Przeprowadziłem także test przy użyciu kabla optycznego.

Ciepłe, wręcz basowe ale ze sporą ilością góry i średnicy. Dół jest mięsisty, robi świetną robotę w utworach wymagających dołu. Góra jest wyraźna ale nie męczy słuchu, średnicy nie brakuje bez względu na utwór. Separacja wypada bardzo dobrze, kolumny nie gubią się przy bardziej złożonych utworach. Scena jest dość szeroka. Co warte odnotowania dźwięk jest wyraźny nawet na niskim poziomie głośności co przydaje się w nocy. Partie wokalne na plus, jest blisko i wyraźnie.

Nieco inaczej sprawa ma się gdy zdecydujemy się połączyć Edifier R2750DB cyfrowo. O ile góra i średnica nadal wypada dobrze o tyle traci dół i ogólna dynamika kolumn. Brzmienie staję się bardziej plastikowe.