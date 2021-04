Elektryczny Opel Corsa-e Rally ze… sztucznym dźwiękiem. Yyy, co?!

Bardzo mocno rozbawiła mnie wiadomość prasowa, jaką opublikowała firma z Rüsselsheim. Tak, dobrze czytacie, rajdowy elektryk ma być wyposażony w dźwięk, który pozwoli na usłyszenie zbliżającego się samochodu podczas rajdu. Mało tego, elektryczny Opel Corsa-e Rally ma wyznaczać standardy akustyczne. Nie, to nie wiadomość na Prima Aprilis.

Ta sportowa rajdówka na prąd ma zadebiutować w dniach 7-8 maja podczas ADAC Opel e-Rally Cup. Jest to nic innego jak oczywiście rajdy w stylu WRC, ale dla elektryków. Tematyka fajna, ponieważ auta elektryczne oferują bardzo duży moment obrotowy (o ile mogę to tak nazwać) od „samego dołu” przez co przyspieszenia mają nieziemskie. Zazdroszczę kierowcom, którzy będą ścigali się na kolejnych odcinkach OS-ów. Mniejsza z tym. Niemiecka federacja sportów samochodowych wymaga, aby każde auto było słyszalne. Oczywiście, chodzi o bezpieczeństwo – zarówno organizatorów, jak i widzów. Wszyscy dobrze wiemy, że elektryki wydają z siebie jakiś tam delikatny dźwięk. W każdym bądź razie – słyszalność takiego silnika jest znikoma. Dlatego inżynierowie poszli o krok dalej, przez co elektryczny Opel Corsa-e Rally będzie również wyposażony w generator dźwięku.

Opel Corsa-e Rally

Dźwięk sportowego auta elektrycznego

Bałem się, że inżynierowie Opla wpadną na pomysł, aby dźwięk ten przypominał samochody typu WRC. Tych, którzy nie wiedzą o co chodzi odsyłam do filmiku poniżej.

Elektryczny Opel Corsa-e Rally z… głośnikami

Można się śmiać z tego, że samochody sztucznie będą generować dźwięk, ale prawda jest taka, że wcale nie było to takie łatwe. Głosiki muszą być solidne i odporne na uszkodzenia oraz wodę. Z przodu umieszczono dwa o mocy 400 watów każdy. Warto zauważyć, że skonfigurowano je tak, by uwzględniały prędkość obrotową silnika. Nie ukrywam, według mnie jest to trochę dziwne. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że elektryk dźwięku jako takiego praktycznie nie generuje. Trudno, wymogi i regulamin sprawiły, że inżynierowie musieli coś wymyśleć. Jak więc brzmi elektryczny Opel Corsa-e Rally? A no… właśnie tak: