Cały czas trwają Mistrzostwa Świata w Katarze, ale już niebawem rozpoczną się eliminacje Euro 2024. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy Reprezentacja zagra mecz na PGE Narodowym. Przypomnę, że 27 marca ma odbyć się spotkanie Polska – Albania.

Warto przypomnieć, że nasi piłkarze w listopadzie, jeszcze przed wylotem do Kataru mieli zagrać spotkanie towarzyskie z Chile. Tak się nie stało, gdyż dostrzeżono pęknięcie na jednym z elementów dachu stadionu PGE Narodowy. Problem spory, bowiem chodzi o jeden ze stalowych łączników, który podtrzymuje iglicę. Podobno prace nad zlikwidowaniem problemu już trwają. Problemem jest natomiast to, że nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta. A czas nagli, bowiem pod koniec marca Reprezentacja Polski ma zmierzyć się z Reprezentacją Albanii podczas spotkania w ramach eliminacji do Euro 2024.

Iglica na PGE Narodowy. Eliminacje Euro 2024. Reprezentacja nie zagra na Narodowym?

Eliminacje Euro 2024 – gdzie zostanie rozegrany mecz Polska – Albania?

Jeśli prace związane z iglicą zostaną zakończone sprawnie, można myśleć o rozegraniu spotkania w Warszawie, na PGE Narodowym. Wielu działaczy ma jednak spore wątpliwości do tego, czy faktycznie usterka zostanie usunięta na czas. Co wtedy? W przypadku spotkania z Chile, „na szybko” znaleziono alternatywę w postaci stadionu, na którym na codzień swoje mecze rozgrywa Legia Warszawa. To jednak sytuacja wyjątkowa, bowiem wtedy trzeba było szukać rozwiązania „na już”. Teraz, a więc ze sporym wyprzedzeniem, pojawił się inny pomysł – alternatywa dla PGE Narodowego. Domyślacie się o jaką lokalizację chodzi?

PGE Narodowy. Eliminacje Euro 2024. Reprezentacja nie zagra na Narodowym?

Mecz Polska Albania w ramach eliminacji Euro 2024 zostanie rozegrany na Śląsku?

Jak informuje portal Interia.pl, dużym prawdopodobieństwem jest to, że spotkanie zostanie przeniesione z PGE Narodowy na Stadion Śląski w Chorzowie. Przynajmniej tak informuje prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Henryk Kula. Działacz sugeruje, że lokalizacja ta jest pierwsza zaraz po warszawskim stadionie. Co ciekawe, prezes liczy na to, że start eliminacji odbędzie się właśnie w Chorzowie. Dlaczego uważa, że będzie to dobre rozwiązanie? Przede wszystkim chodzi o pojemność obiektu. Warto przypomnieć, ze Stadion Śląski oferuje zaledwie cztery tysiące mniej miejsc siedzących niż PGE Narodowy.